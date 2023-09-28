來稿｜聯合國改革停滯不前

二戰結束後，在美國、中國、蘇聯、英國、法國以及大多數其他簽字國批准《聯合國憲章》之後，聯合國組織於1945年10月24日正式成立。美國、中國、蘇聯（現在的俄羅斯）、英國、法國為安全理事會（安理會）常任理事國（簡稱五常），而常任理事國享有一票否決的權力。換句話說，只要不符合或有損自身利益，法案或提案就無法在安理會通過，議（提）案就得胎死腹中，不得見光。



來稿作者：陳文坪



現有的聯合國框架及議決機制是在70年前制定的。70多年以來，國際形勢已發生了翻天覆地的變化，如科學技術、教育文化、經濟貿易、生態環境及社會文明等的可持續發展已成為國際主流。然而，機構龐大的聯合國組織卻無法跟上科技發展，以及瞬息萬變的國際局勢步伐，因而難以解決、化解、調和國與國戰爭，以及引發的戰亂，內部民族之間衝突而引起難民潮等國際安全、人權、饑荒等問題。

改革聯合國憲章的呼聲過去很長一段時間都被提出，也是許多會員國的心聲。但每年9月召開的聯合國常年會議都是一些事務性會議，甚至為利益而相互爭吵。安理會秘書處或常任理事國似乎都無暇向大會提出改革事項。因而從這裏可以看出，一旦改革，就會削弱常任理事國的權力，五常都無意願去進行、推行改革。

今年9月召開的聯合國常年會議也不例外，屬於一般性事務會議。因此，連中國外長都缺席這麼「重要」的會議，成員國如一些小國要求改革聯合國憲章更是免談。

不過，此次會議的一大亮點是，美國、中國、新加坡等81個國家共同簽署了聯合國「國家管轄範圍以外區域海洋生物多樣性（BBNJ）」協定。這一協定推進了去年12月在加拿大通過的《昆明—蒙特利爾全球生物多樣性框架》，有助於達成2030年對地球30%的面積和30%的退化生態系統實施有效保護的目標。

回顧2017年聯合國常年會議，時任美國總統特朗普首次在聯大發言，就籲請聯合國進行改革，以達到節省資源，提高效率。而拜登政府多年來卻連提出的意願都沒有，與特朗普相比，實在是汗顏。其他常任理事國更是三緘其口，也無心改革。

機構龐大的聯合國總部，由於國與國之間的差異，文化背景的的不同，工作方式的迥異，效率不高是事實。由於一年才召開一次常年會議，因此，日常的事務都是由秘書處及屬下的機構所負責。

而負責全世界國與國之間紛爭事務的聯合國秘書處，權力有限，協調不力是常態。聯合國秘書長有時更是要看常務理事國的心意行事，更何況存在着一票否決權的制度，都妨礙其辦事或調解效率。即便安理會通過決議，也難以全力執行。因為各國的利益不同，執行標準也不一樣。

俄烏戰事已打了快兩年，導彈不時密集轟炸烏克蘭領土。譴責又能怎樣？野蠻的人對「人類命運共同體」的發展方式，只有炮彈、摧毀、狂轟濫炸。聯合國的決議只停留在道義上，根本無法對俄羅斯怎樣。因為俄羅斯也是五常之一，同樣享有否決權。

聯合國效率雖不高，也不能解決重大問題，但至少可以召集與緩和一下衝突各方的氣氛，可以要求利益各方通過談判來解決爭端。聯合國也許不是解決世界各大問題的最佳平台，然而一個沒有聯合國的世界，其後果卻也還是更為不堪設想的；對小國來說，更加不利。

聯合國安理會，其實已成為五大常任理事國互相較量與攤牌的平台。在講求民主的當天，「一票否決權」還在安理會的條款裏，不但違反民主精神，也是「獨裁」的體現。

媒體常報道說，某國領袖是個獨裁者，從沒聽從他國建議，從來就是我行我素，自覺想做什麼，他人也無法阻止，非常囂張、蠻幹，甚至強權等等態度。但安理會的「一票否決權」，將他其理事國或成員國的意見、觀點、所要採取的做法等統統加以否定與否決，讓計劃、方案都走不出聯合國的會議室，甚至戰爭的發動都無法及時阻止，這與「獨裁者」的做法有何什麼分別呢？

可見，改革聯合國憲章，讓多數的聲音得到正視，將一些「過時」的條款加以導正，如對「一票否決權」給予限制，如以少數服從多數的民主原則，或民主制度推崇的三分之二成員國支持通過，那不但能提高聯合國的聲譽，也能得到大部分會員國的全力配合。

聯合國推行改革是必須的，才能真正的提高辦事效率。不過，改革如能獲五常的支持，那是必要。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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