楊莉珊｜施政改革求變 　香港迸發實力

行政長官李家超表示，他上任至今共發表三份《施政報告》，每份《施政報告》都按不同時期的情況，定下應對目標，設下主題。三份《施政報告》有連續性和關聯性，按時勢和需要不斷演進。



來稿作者：楊莉珊



回顧前兩份《施政報告》，李家超指2022年是香港受疫情困擾的時期，所以自己設定的施政目標是「同舟共濟，共渡時艱」，當年的《施政報告》主題則是「為市民謀幸福 為香港謀發展」，形容屬因應當時需要而設定。至於2023年，李家超形容是走出疫情的時期，「是初步踏上由治及興的時期」，所以政策目標、施政目標是社會復常，再現歡笑，推進復甦，創造就業，故上年的施政主題，設定為「拼經濟謀發展 惠民生添幸福」。

今年《施政報告》香港正值關鍵經濟轉型期，政府要做的是指明方向，指出問題，提出方法，凝聚社會共識和力量。今年《施政報告》第一章即開宗明義，提出改革求變，由治及興。今年是香港安全獲得保障的時期，因此施政目標是「改革求變，千帆並舉，迸發實力」，主題是「齊改革同發展 惠民生建未來」。今年施政報告提出八項措施支援中小企；加強支援弱勢社群，強化勞工支援；深化醫療改革，提升公私營醫療服務；促進中醫及中藥發展；訂立「簡樸房」制度，獲社會大致認同；大力發展「八大中心」，鞏固提升國際金融、航運和貿易中心地位；建立國際黃金交易市場、建立大宗商品交易生態圈、推動航運高增值部分的海運服務和專業服務發展、建立河套成為深港合作的領先創新科技示範區和試驗田、發展低空經濟等。

今年施政報告就深化推動香港國際金融、航運與貿易中心發展提出多項政策措施，包括推出更多以人民幣計價的投資產品、適度擴容「債券通」、推動建設國際黃金交易中心和大宗商品交易生態圈等。施政報告成立三個工作組及一個委員會，以「強化領導和跨政策統籌機制，發揮司長及副司長的領導和統籌功能」，當中包括「教育、科技和人才委員會」、「發展低空經濟工作組」、「發展旅遊熱點工作組」、「促進銀髮經濟工作組」。《施政報告》同時提出要加強公務員治理能力，加強公務員管理，推動公務員培訓及與內地交流，公務員學院將推出「政府治理人才培育計劃」，加強培養領導人員的治理能力。

今年施政報告與民生相關政策包括，立法訂劏房必須有窗、獨立廁所、面積不少於8平方米等，合標準單位命名「簡樸房」；舉報濫用公屋將有獎勵 公屋和資助出售單位比例逐步調整至六比四；關愛隊支援長者及照顧者擴展至全港，建護老者和殘疾人士照顧者資料庫；下期居屋起向40歲以下白表青年家庭及一人申請者多派一個抽籤號碼；進口價200元以上烈酒即日減稅，200元以上部分的稅率減九成，料稅收少約兩億；支持本地大學建第三所醫學院，料明年中完成評審各大學方案；擴高才通大學名單加13間大學 推「留學香港」品牌；向中央申請恢復深圳「一簽多行，提發展「熊貓旅遊」、「賽馬旅遊」，等等。

李家超重申，施政報告是民間智慧和政府籌劃的融合，政府會落實各項政策和措施，通過施政報告的理念，相信大家一起努力抓緊機遇，必能再創高峰。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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