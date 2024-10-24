仲點論政｜善用電影的軟實力

來稿作者：劉仲恒



在今時今日的世界裡，要影響以至支配他人已不能再明刀明槍地做了。運用自己國家的文化、價值觀和政策資源所組成的「軟實力」，來影響他人以實現預期成果的做法，已經變得越來越重要，而這種現象最明顯的一個領域就是電影業。

筆者在日常生活裡發現無論是香港還是海外，使用美式英語口音的人，跟幾十年前相比多了很多，這跟荷里活電影大行其道有著密切的關係。無可否認，電影是一個文化與軟實力緊密交叉的領域，電影早已成為傳達一個國家價值觀、信念和身份的重要工具。荷里活電影既然處於支配地位，自然為美國在全球釋出軟實力做出不少貢獻。美國政府當然也認識到這一點，積極鼓勵荷里活電影發揮滲透海外市場的潛力。

一場突如其來的疫情對很多行業造成打擊，電影業當然也未能置身度外。據香港票房有限公司今年初公佈的數據，去年香港電影票房的收入是14.3億港元，較新冠疫情前2019年的19.2億港元大幅下滑了25%。但本港電影業反彈力不俗，在疫情後的2022年迎來了不錯的成績，當年多部本地導演執導的香港電影票房大賣，大大地提振了業界的信心。

但正如以上所述，電影對整體經濟的貢獻不能只是從金錢的角度來衡量，電影還能在軟實力方面發揮很大的作用。上月尾，「光影浪潮：香港電影新動力」巡迴影展在葡萄牙里斯本展映了七部本港電影，全部都是里斯本首映。特區政府的觸覺非常靈敏，也深知藉助電影發展香港軟實力的道理。這個巡迴影展由文創產業發展處贊助，也得到香港駐布魯塞爾經濟貿易辦事處的支持，可見政府在背後「發功」出力不少。

千萬不要低估電影能發揮的效力。相信很多讀者都看過《阿甘正傳》這部電影，在1994年《阿甘正傳》上映之前，電影裡位於美國緬因州克萊德港的馬歇爾角燈塔並不是當地主要的旅遊景點。結果《阿甘正傳》大賣，一人得道雞犬升天，連馬歇爾角燈塔也「紅」了。如今，在TripAdvisor裡近31%的馬歇爾角燈塔評論提到《阿甘正傳》。電影的軟實力，可見一斑。

軟實力這個概念及其重要性，越來越受到重視。喜歡閱讀期刊的朋友可能都聽過中文期刊資料庫中國知網，該資料庫曾經對1992到2022年間的內地軟實力研究進行了調查，結果揭示在那段時期內，跟軟實力相關的研究文獻數量達到驚人的20,467份。這個數據展現的道理很簡單，就是通過軟實力來影響他人已經成了非常重要的手段，不容忽視。香港要繼續在全球的層面發展當然需要我們的金融、航運、科研、文化等實力，但如果在這些「硬邦邦」的條件上，再配合本港電影的軟實力，那就一定能做到如虎添翼了。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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