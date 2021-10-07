施政報告｜文化體育及旅遊局應提升香港軟實力

特首林鄭月娥本屆任內最後一份《施政報告》於周三（6日）發表，聞聲多時的「文化體育及旅遊局」於《報告》中的「提升管治效能」項目中登場，統整分散於民政事務局的文化事務和商務及經濟發展局的創意產業和旅遊，值得肯定。但新政策局能否如《十四五規劃綱要》所述，把握香港作為中外文化薈萃的獨特賣點，打造香港作為亞洲文化及創意之都的品牌，以推動香港發展成為中外文化藝術交流中心？



《施政報告》對於文化事宜的著墨較體育及旅遊多，當中就詳細說明了將會循五大方向落實香港的新文化定位，包括建立世界級的文化設施和多元文化空間；加強與海外藝術文化機構的關係；加強與內地的文化交流合作；善用科技；及培育人才。對於體育的政策則有資助計劃、為退役運動員提供支援；及推動體育事專業化和產業化。而旅遊政策在三者中最為空泛，包括有鞏固香港作為「一程多站」示範核心區及國際城市旅遊樞紐的地位、深化與大灣區城市合作，以及透過不同資助及推廣計劃爭取更多盛事及會展活動在港舉行。

由文化政策可見，其主要目標是希望培育不同藝術及創意領域的人才，例如藝術行政、藝術科技及劇本創作等，當中又特別提到希望訓練年輕粵劇人才，及支援粵劇從業員的持續專業發展。惟《施政報告》未有提及有何政策可以保育現有香港文化或刺激本地藝術創作，多是以「外來輸入」作主導。而且政策方向未夠全面，就以粵劇如例，其實整體的傳統戲劇都已日漸息微，政府應該考慮聯合不同類型的中式舞台戲曲一併保育，在豐富保育範疇之餘亦可同時節省行政成本。

金錢而以外政策支援

至於體育及旅遊政策，則過分側重於金錢投入而忽略了整體的政策建構。體育發展其實更需要制度上的改革，例如過往一直有運動員投訴精英運動資助制度，及體院的「精英運動員獎學金計劃」，在運動員未獲獎前往往難以取得相關支助。

旅遊政策則缺乏具體措施以達成所提出的目標，在受制於疫情之下政府仍希望通過外地活動帶動旅遊業經濟復甦，似乎是不切實際。再者，以資助形式吸引外商來港舉辦活動的競爭力有限，當有國家願意提高資助額，香港便即使失去吸引力。故此，政府其實更應該推廣深度本地遊以強化香港軟實力。

重組決策局無疑可以對相關事宜作出針對式的政策跟進，不過在提出新政策前，局方必先要釐清其目標、現存需要解決的問題與問題的成因，避免無的放矢。縱觀《施政報告》中並未有對新決策局在文化、體育及旅遊推廣提出明確指標及方向，而且所述的政策與方向亦不乏需要作出改進的地方。不論下屆政府由誰來主導，都應該在正式落實政策前從長計議，以回應社會需求。