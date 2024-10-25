來稿．施政報告｜提供進修向上流機會　幫助青年安居樂業

來稿作者：莊家彬



青年興則國家興，青年強則香港強。政府最新一份施政報告，以「齊改革同發展、惠民生建未來」為主題，充分展現了對青年一代的重視與關懷，當中涵蓋了學業、事業及置業，覆蓋「三業三政」，協助青年人應對挑戰，回應青年期望。

施政報告中，政府針對青年人的學業、事業和置業提出一系列具體政策，解決面臨「老大難」問題，鼓勵年輕人積極參與公共事務，提升他們的獲得感和幸福感。

青年人是未來希望，教育是擺脫貧困、社會進步的基礎，政府加強對特殊學習需要學生的資助，並為經濟有需要的學童提供書簿津貼，又撥款20億元設立教師專業發展基金，提升教師教學水平。這些措施不僅幫助了弱勢群體，也讓更多年輕人看到希望。

學業就業置業一條龍 全方位支援青年發展

此外，政府還設立了「香港未來人才深造獎學金計劃」，每年為修讀指定研究院課程的最多1200名學生提供獎學金，鼓勵青年進一步深造。這些政策不僅能提高青年的學習機會，更是對他們未來職業生涯的有力支持。

就業方面，政府推出「展翅青年就業計劃」和「大灣區青年就業計劃」，為青年提供了更多就業的可能性，對希望北上的青年而言，是擴展視野的良機；對想創業的年輕人來說，政府設立的100億元創科產業引導基金，為生命健康科技、人工智能等產業為他們資金和資源支持。

至於置業方面，住房問題是青年面對的共同難題。是次施政報告提高未滿40歲青年購買居屋和白居二的機會，並加快興建青年宿舍，措施有助緩解青年人的居住壓力，讓他們感受到政府的關懷。

深化青年參與社會治理 增強歸屬感及家國情懷

改善青年人的生活質素，有助激發他們潛力，為社會的進步注入新動力；政策成功實施不僅需要政府的努力，還需要有市民支持，要讓青年真正愛護社區並願意付出，要令青年人有機會真正參與到社會治理中，感受自己的價值與責任，擴大他們參政議政的機會。

政府早前公布，計劃增加「青年委員自薦計劃」的諮詢委員會數目，到2027年時不少於180個，不僅能讓青年在政策制定中發揮更大影響力，也能增強他們的社會責任感和國家認同感。

另外亦可建立有效溝通渠道，例如定期舉辦青年論壇，邀請青年代表和政策制訂者深入交流，並設立在線匿名意見平台，多使用社交平台，收集青年的想法及建議。

豐富多元的人力資源是推動經濟發展的主要引擎，習近平總書記在二十大中強調「人才是第一資源，創新是第一動力」，相信由政務司司長任主席的「教育、科技和人才委員會」，可吸引國際高端人才聚集香港，讓各行各業的年輕人與優秀人才共同成長。

在充滿挑戰與機遇的時代，青年是未來希望，政府與青年之間有效溝通，是建設更美好和諧社會的關鍵。未來政府要繼續與青年保持溝通，定期評估和調整政策，確保措施落到實處，幫助青年實現自我價值，進而為香港的未來貢獻力量，一起建立更包容、更融洽、更繁榮的社會。

作者莊家彬是天津市政協委員、全國青聯常委、香港各界青少年活動委員會執行主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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