來稿﹒施政報告｜基層青年難感幸福　向上流動機會重要

來稿作者：黎達成



日前行政長官《施政報告2024》以「齊改革同發展、惠民生建未來」為題，為青年發展給予了更大力度的支持。「青年興，則香港興」，我們相信青年是香港的未來，亦是推動香港新質生產力發展的創新能力主要來源。筆者一直十分關注青年政策的舉措和成效。在公佈報告後，筆者與身邊的青年曾討論內容，青年都樂見特首在回應青年「四業」發展給予了更多著墨，適時回應了青年發展上的不同需求，特別是在凝聚不同階層青年，青年置業及在職培訓等方面給予了很大力度的支援，獲得青年掌聲。

第一，筆者十分欣悉報告建議為「連青人網絡」在南昌建立實體互動平台，亦善用了啟德社區隔離設施設立「青年驛站」旅舍和青年文化藝術交流空間等配置，加強與青年的溝通。據悉，現時「連青人網絡」已經坐擁過萬名青年會員，接下來如何有效地凝聚及支援這些青年發展至關重要。筆者期待在這些實體互動平台推出後，能形式一個較為完整及成熟的運作機制，支援「連青人網絡」會員的活動組織，為不同階層的青年提供更多空間，特別是針對一些從事文創工作的青年，給予空間進行交流分享，定期舉辦青年創業市集及音樂分享會等。筆者相信在特區政府的大力支持下，「連青人網絡」將成為香港最大的青年平台，是支持香港未來發展的重要力量。

第二，報告亦積極回應了青年住宿問題，除了延續青年宿舍計劃，亦提出了協助青年置業的舉措。政府提出在現行申請購買居者有其屋計劃（居屋）的機制上，設立限額，為指定背景及年齡的青年派發多一個抽籤號碼，提高青年成功購買居屋的機會。住房一直是困擾香港社會民生的大難題，解決青年居住問題更是重中之重，不論是青年宿舍或是提高青年購買居屋的機會，都是給予青年很大的鼓舞。筆者建議政府未來考慮設立青年置業階梯，解決青年在遷出青年宿舍後，欠缺房屋政策銜接的問題。筆者相信「安居樂業」是大多數青年的夢想，給予青年一個置業希望和清晰階梯，將會加強青年的獲得感和幸福感，相信有助香港長期穩定及經濟發展。

第三，政府為了讓青年提高競爭力，報告提出再培訓課程將會不設學歷上限，以及優化「大灣區青年就業計劃」，放寬參與資格，提高向企業發放就業津貼。這是舉措都是進一步把優質的教育資源釋放，鼓勵及擴大青年進修學習的機會，提升青年的職業技能和就業競爭力。筆者建議在優化這些青年職業培訓計劃的機制上，可同時檢討在培訓課程內容及就業計劃的崗位，是否有效回應香港未來人才的需求。畢竟，香港正處於改革及產業轉型的浪潮中，再培訓課程及不同種類的青年就業計劃也應適時檢討內容，以配合培養未來人才的需求，例如即是一些傳統技術及服務專業的課程，也應考慮引入更多創新科技應用的元素，讓非科技背景專業的青年亦能掌握科技應用及概念，助力香港新質生產力發展。

早前國慶75周年期間，筆者組織了120名香港青年到訪北京考察。過程中，青年表示對國家及香港未來發展都是抱有很高的期盼及憧憬，但另一方面，部分青年亦表示他們受制自身背景的發展限制，在社會資源分佈不均及發展機會等問題下，青年能夠順利向上流動發展是不容易的事情，因此，普遍的香港青年，特別是基層出身的青年相對較難感受到在香港生活的幸福感。筆者樂見《施政報告2024》有效回應了青年不同方面的所需所期，並給予了青年更多發展的機會和向上流動的機會；青年發展工作仍是一項不斷進行中的議程，僅此希望政府能繼續為青年保駕護航，為香港開新篇，為青年創未來。

作者黎達成是香港明匯智庫項目主管、民政及青年事務局連青人網絡幹事會組長、東區青年發展及公民教育委員會委員。文章標題為編輯所擬，原題為「《施政報告2024》青年發展政策點評」。內容僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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