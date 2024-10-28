地球之友｜善用海洋的能量

來稿作者：洪藹誠



氣溫上升、極端天氣和生物多樣性喪失——氣候危機是我們當今面臨的最大挑戰之一。 要將全球升溫幅度控制在比工業化水平前高1.5°C以內，我們必須在能源領域減碳，大幅減少溫室氣體排放。

海浪能利用海洋波浪的力量，為潔淨能源發電提供龐大而尚未開發的潛力。當風吹過海面時，會產生波浪，而因應不同的風速和持續時間，我們可採集波浪的動能，將其轉化為電能。

我們可以採用各種方式收集這種能量。例如，「點吸收式」Point Absorbers波能轉換器，將頂部浮標連接到固定在海床的結構體，利用波浪的上下擺動來驅動發電機，把機械能轉化為電能。「振盪水柱式」Oscillating Water Columns設計則利用空氣艙內水柱的上下升降來壓縮空氣，從而以氣流帶動渦輪機旋轉而發電。此外，「衰減式」Attenuators是一種長而多節的設計，是與海浪方向平行的漂浮裝置，利用結構節點的彎曲動作來驅動油壓馬達。

波浪能具有幾個獨特的優勢。與太陽能或風能不同，波浪能具有高度可預測性，而且幾乎是無間斷。相比其他可再生能源，波浪的能量密度更高。由於波浪能設備位於離岸區域，它們亦不會佔用陸地空間。儘管波浪能潛力龐大，但仍存在一些障礙，包括抵禦風暴的能力和裝置效率，這些問題需要進一步的研究和開發來解決。再者，我們還需要評估這些設備對當地生態系統和海洋生物造成的潛在影響。

世界各地正在積極開發波浪能，例如蘇格蘭的WEDUSEA波浪能項目和英國的Wave Hub。這些項目為波浪能的規模化發展和與電網的融合提供了寶貴經驗。政府政策和激勵措施在鼓勵投資、推動研究和促進商業化方面至關重要，有助於充分釋放波浪能的潛力。舉個例子，補貼、稅收優惠和補助金可以降低波浪能初創企業的財務障礙。此外，推動國際合作可以加快技術進步，應對共同挑戰。

波浪能有望成為一種可持續的清潔能源。儘管挑戰依然存在，但透過研發工作與戰略性政策支持的緊密結合，有望將波浪能打造成全球能源系統的基石。

作者洪藹誠博士是香港地球之友行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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