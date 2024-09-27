地球之友｜甲烷含量飆升　威脅氣候目標

來稿作者：洪藹誠



《全球甲烷承諾》於2021年COP26氣候大會發起，目前已有158個國家加入。 這些國家的甲烷排放量佔全球總量超過50%，他們承諾到2030年，將在2020年的基礎上集體減少至少30%的甲烷排放量。

甲烷是僅次於二氧化碳的第二大溫室氣體，對全球暖化的影響為20%至30%。由於甲烷在短時間內具有較強的暖化作用，因此，大幅減少這種短期氣候污染物將有助於遏止近期暖化，並為減碳爭取時間。然而，最近的報告顯示，甲烷排放量的上升速度比以往任何時候都要快。

全球碳計劃（Global Carbon Project）的科學家發現，甲烷的年排放量在過去二十年內增加了15-20%。其中至少三分之二來自人類活動，如牛隻飼養（和其他反芻動物）、稻田、煤礦開採、天然氣開採和運輸，以及堆填區中的有機廢物分解。雖然歐洲國家已開始減少甲烷排放，但中國、印度和美國仍然是甲烷的主要排放國。

研究還發現，濕地和積水土壤佔剩餘三分之一的甲烷排放。隨著氣溫上升，這些主要的碳匯正面臨轉變為排放源的威脅，成為氣候炸彈。目前，大氣中的甲烷濃度是工業化前的2.6倍，並且在過去幾年間迅速上升。這樣的趨勢不僅威脅到《全球甲烷承諾》，還使全球在本世紀末至少升溫3°C。甲烷排放還會帶來其他問題，甲烷是地面臭氧的主要來源，這種有毒污染物會引發人類和動物的一連串健康問題，如咳嗽、呼吸急促和哮喘發作。臭氧污染還會損害植物，導致作物減產。

好消息是，我們仍可採用不同的解決方案，以減少甲烷排放。石油和天然氣行業可以通過避免常規排放和修復洩漏來解決其大部分的排放問題。除了全面淘汰煤炭消耗外，除氣系統可以捕捉煤炭開採過程中的甲烷排放。在食品生產方面，種植低甲烷的水稻品種並採用最佳的耕作方式，可解決水稻種植過程中的排放問題；飼料添加劑有助減少牛隻打嗝和脹氣問題；轉向以植物為基礎的飲食亦可直接減少對紅肉和飼養牛隻的需求。

現時距離2030年只有五年多的時間，我們必須在2030年前減少一半碳排放量，才可將全球暖化限制在1.5°C以內。若我們還想有一個宜居的地球，便要加快步伐減少甲烷排放。

作者洪藹誠博士是香港地球之友行政總裁。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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