來稿｜香港如何發展成國際穩定幣中心？

來稿作者：王仕雄



特首在最新的《施政報告》提出了推動央行數碼貨幣、移動支付、虛擬銀行、虛擬保險及虛擬資產交易等創新金融服務。其中特別提及「央行數碼貨幣」及「穩定幣發行人沙盒」。這兩點代表香港有機會成為國際穩定幣中心，對香港的金融、貿易、航運、一帶一路發展等都有幫助。

數碼資產是新興行業，因此很多香港市民未必理解其重要性。然而在這個數碼化的年代，資產數碼化是趨勢。年輕一代在玩遊戲時往往會「課金」購買遊戲內的物品，例如角色衣著、裝備、有特殊能力的卡牌等等。這代表新一代對於購買數碼資產的接受程度較高。

什麼是穩定幣？

穩定幣是Web3科技的主要工具之一，由於在區域鏈上的數碼資產交易不能直接使用法定貨幣，因此穩定幣成為交易的橋樑。穩定幣通常以特定法定貨幣（如港元或美元）1:1 鎖定。確保每個穩定幣的價值與其參考的法定貨幣保持一致。現時市場上主要的穩定幣有泰達幣和USDC，兩者都以美元掛勾。香港金管局現時正在研究的穩定幣就是與港幣連結的法定穩定幣。

穩定幣與法定貨幣鎖定的特性令它們成為跨境交易的好工具。穩定幣的市場是一年365日，每日24小時運作，因此不會遇上銀行假期的情況，對於使用者來說非常方便。另一方面，由於法定穩定幣背後有實際資產支持，使用者能夠對穩定幣的價值有信心。

在香港，穩定幣發行商必須遵守客戶盡職調查要求，確保在交易前驗證用戶身份，增強交易的透明度。此外，所有資金進出必須遵循現有的反洗錢條例要求，以檢測和防止非法活動。

市場發行的穩定幣與央行數碼貨幣的分工

或許有人會有疑問，既然香港已在研究央行數碼貨幣（CBDC），為何要有商業金融機構研發的穩定幣？

首先，CBDC與穩定幣的性質有分別。CBDC是數碼化的現金，在會計上是央行的負債。經濟學上可分類為「貨幣基底」。央行可以透過CBDC調節市場流動性，從而達成調整貨幣政策之目的。然而在日常生活中，市民在現金以外還會使用其他支付方式，例如信用卡和電子支付等。

現時穩定幣主要用作商業運作，可促進了法定貨幣的流通，增強金融市場的流動性。歐洲中央銀行的研究就指出，近年穩定幣在數碼資產的交易上擔當著愈來愈重要的角色。

同一時間，穩定幣可以作為CBDC的測試平台，幫助政策制定者探索如何提高跨境貿易和支付的效率，並提供關於交易速度、成本和安全性的數據。

發展穩定幣配合國家政策推動一帶一路貿易投資

發展穩定幣如何幫助香港？首先是提升港元的國際影響力，同時更可以配合國家政策，協助推動「一帶一路」貿易和投資。

許多國際交易仍依賴美元結算，而港元穩定幣的推出將使以港元進行的交易變得更便利，減少對美元的依賴，提高港元的國際影響力。

穩定幣在推動「一帶一路」有可能發揮重要作用，特別是在促進跨境貿易和投資方面。透過穩定幣，參與國家可減少對傳統貨幣的依賴，降低交易成本和風險，提供快速且低成本的支付選擇，幫助企業在絲綢之路沿線進行更高效的貿易。

而在航運業中，穩定幣簡化支付和結算流程，使國際貿易更加高效。透過穩定幣，船運公司和貨運代理能快速進行跨境支付，減少結算時間，降低交易成本。此外，穩定幣的透明性和可追蹤性增強了供應鏈信任度，促進業內合作，這對於香港未來發展成為國際航運樞紐的目標十分重要。

作者王仕雄博士是資深銀行家、前中銀香港執行副總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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