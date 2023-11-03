來稿｜JPEX事件非加密貨幣之惡　認清真相才能避免再次墮入騙局

當JPEX事件仍在動態發展之際，本地最新的調研已率先為虛擬資產發展帶來一記重鎚。根據科技大學工商管理學院的調查，41%港人表示無意持有任何種類的虛擬資產，較事件發生前增加12個百分點。與此同時，坊間亦不乏評論員藉JPEX一案對虛擬資產發展落井下石，呼籲大眾要吸取教訓，不要亂碰加密貨幣。



來稿作者：莫逸濤



教訓確實需要吸取，但真正的經驗是來自於對事情的正確剖析。事實上，JPEX騙局並非源自加密貨幣之惡，加密貨幣只是其中的代罪羔羊。而要明白這一切，我們首先從加密貨幣說起。用大家聽得懂的話去解釋，加密貨幣就是基於區塊鏈技術和密碼學的一種新貨幣形式，理論上如今大家都可以在互聯網上自由發行自己的加密貨幣，但因應發行方式、合約設計的不同，這些加密貨幣本質上可以有很大分別。

大家可以想像這是遊戲裡面的金幣，但這些金幣是由區塊鏈而非遊戲公司發行，區塊鏈發行的好處是，規則一旦設定就誰也不能改。以最知名的比特幣為例，你並不會因為比特幣倒閉，或者比特幣管理層不喜歡你，而改變你持有比特幣的事實，因為規則已經寫進區塊鏈，比特幣不能隨意增加發行量，也沒有所謂管理層和問責的人，比特幣的規則就是讓你能夠真正擁有自己的資產。至於加密貨幣，也只是一個統稱，一個容器，一個工具，如果該幣沒有價值支撐，沒有好的合約支持，也只會是廢紙一張。

然後，我們要知道JPEX怎樣騙，以及用什麼來騙。JPEX自詡是一家加密貨幣交易所，而交易所本質上是一家中心化的公司，類似我們現實世界的股票交易所、證券所扮演的角色，有資產託管的功能。但現實世界中，無論是銀行，還是股票交易所皆受政府監管，而虛擬資產的規管系統則還在建立和完善當中。

這就解釋到，為什麼加密貨幣明明是去中心化的產物，卻仍然會被其他人騙去財產。問題核心不在於資產本身，而是在儲存和託管的方式。

JPEX的核心策略，就是趁本地虛擬資產交易所的監管未完全成形之隙，利用加密貨幣這種新興工具作為包裝，在大眾一知半解的情況下，透過一系列的宣傳攻勢提升自己的可信度，再以高回報來請君入甕。所以卸下所有偽裝後，其實都是老調重彈，無非就是花盡心思讓受害人把錢交給一群陌生人保管。而加密貨幣只是幌子，這個幌子也可以是紙幣、黃金，甚至任何東西，如果沒有弄清騙局的核心，相信騙徒下次仍然會改頭換面，捲土重來。

鑑古知今，新興的概念和科技往往容易被有心人利用，但工具的本質是中性，面對新事物，我們應該選擇逃避，還是學會駕馭呢？政府在六月份開始落實虛擬資產政策，證監會也加強了虛擬資產交易平台的信息發布，匡正業界發展。這也說明我們不能落後於人，良好的公眾教育可謂勢在必行。只有建立對相關概念的正確認知，我們才能減低風險，發掘更多可能性。

作者莫逸濤是Web3項目顧問。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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