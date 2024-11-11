地球之友｜人類體內的塑膠

來稿作者：洪藹誠



你或會聽說過玩電子遊戲可以促進神經可塑性 (neuroplasticity)，使我們的大腦更擅於學習和記憶。有些大腦訓練遊戲更聲稱能幫助我們保持思維敏捷，延緩認知衰退。我們在遊戲中的解難能力可能逐步提升，但與此同時，我們的大腦內正在不知不覺地積聚塑膠——這顯然並非我們所樂見的「升級」。

微塑膠是指微小的塑膠顆粒。近年來，愈來愈多研究發現，人體內的不同器官如肺部和生殖器官均存在微塑膠。數個月前，我們也曾撰文討論過微塑膠穿透血腦屏障的可能性。最近一項預印本研究亦加劇了這個擔憂，該研究顯示，在過去八年中，我們大腦中的塑膠濃度增加了50%。

研究團隊比較了從屍體解剖中收集的人類大腦、腎臟和肝臟組織樣本。他們發現，大腦中的塑膠含量是其他器官的7至30倍，平均約佔0.5%的重量。雖然尚未確定兩者之間的直接聯繫，但從腦退化患者的大腦樣本中提取的塑膠之重量，比常人高出達十倍之多。

塑膠污染或許不會像野火或洪災般有着駭人的畫面，但它對於人類來說，確實是一場危機。美國加州已對化石燃料巨頭埃克森美孚公司展開法律行動，指控該其在塑膠回收的有效性上誤導公眾，藉此增加塑膠消耗以獲取巨額利潤，加劇全球塑膠污染危機。訴訟還指出，埃克森美孚宣傳的所謂「先進回收」技術，實際上把超過90%收集得來的塑膠垃圾轉化為燃料，而不是回收再利用。而這僅是今年年初發佈的《The Fraud of Plastic Recycling》中，揭示化石燃料和石化公司使用的部分拖延技倆。

地球充斥著塑膠廢物，污染了海岸線和自然環境。更令人不安的是，它甚至入侵到我們身體最私密的部位。雖然我們仍未清楚微塑膠對人體的影響，但這絕對不會是正面。愈來愈明顯的是，單靠回收並不足以扭轉這個局面。

即使化石燃料公司正在縮減其所謂解決方案的宣傳，但這並不代表回收利用毫無用處，只是我們不能期望可以單憑回收利用的方式就能擺脫這場危機。我們必須減少對塑膠的依賴，盡可能以更可持續的材料取而代之，並減少整體的塑膠用量。只有這樣，我們才能擁有一個更健康、更「無塑」的未來。

作者洪藹誠博士是香港地球之友行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。