來稿｜多管齊下推動航運燃料邁向綠色轉型

來稿作者：于承忠



香港特區政府於2024年11月15日正式公布《綠色船用燃料加注行動綱領》，訂立明確策略和行動方案，矢志將香港發展成為國際級綠色船用燃料加注中心。這標誌著香港在可持續航運發展方面的重要里程碑。這項綱領不僅回應了國際海事組織的全球減碳願景，更體現了香港配合國家《十四五規劃綱要》中關於碳達峰、碳中和的戰略部署。

在具體目標方面，香港訂立了多項明確指標：到2026年，香港註冊船舶的碳排放將較2019年減少至少11%，同時確保55%的政府船隊使用柴油燃料的船舶轉用綠色船用燃料。展望2030年，葵青貨櫃碼頭的碳排放將較2021年降低30%，香港註冊船舶使用綠色船用燃料的比例將達到7%。最終目標是在2050年前實現國際航運淨零碳排放。

為實現這些目標，政府制定了五大策略和十項具體行動，涵蓋多個關鍵領域。在基礎設施方面，政府已物色毗鄰港口的用地作綠色船用燃料貯存，並計劃於2025年邀請業界提交發展意向書。在技術示範方面，政府將促成業界於2025年上半年進行首次液化天然氣船對船加注的示範作業。

在具體減碳目標方面，香港將配合國際海事組織的願景，計劃於2030年前較2008年減少至少20%碳排放，2040年前減少70%，並在2050年實現國際航運淨零碳排放的最終目標。為實現這一宏願，政府提出了一系列創新措施，包括在青衣南岸規劃綠色船用燃料儲存用地，預計2025年向業界徵求發展建議，同時優化港口設施以支援綠色燃料加注作業。

在產業支援方面，政府將設立綠色船用燃料加注獎勵計劃，並提供船舶綠色轉型補貼，協助建立完善的綠色燃料供應鏈體系。同時，為確保行業長遠發展，當局亦著重人才培育，推出專業培訓計劃，培養綠色航運專才，並促進國際交流與合作。

政府更推出「綠色船用燃料加注獎勵計劃」，鼓勵企業在香港開展綠色船用燃料加注業務。預計到2030年，香港將能為使用液化天然氣或綠色甲醇等環保燃料的遠洋船舶，提供每年超過六十次加注服務，供應逾二十萬噸綠色船用燃料。

運輸及物流局局長林世雄強調，這項行動綱領展現了特區政府推動綠色航運的堅定決心。通過與業界持份者的緊密合作，香港將致力發展成為區內首選的綠色船用燃料加注及交易中心，為全球航運減排作出重要貢獻。

我認為，香港可進一步將綠色轉型願景擴展至航空業，透過海空聯動發展策略，善用兩個行業在持份者生態系統的協同效應。這種整合性思維不僅能強化香港作為海空雙重運輸樞紐的地位，更可促進環保技術和專業知識的共享，建立統一的綠色港口（海港加空港）發展戰略。在《供應鏈物流新方向：綠色、智慧、電商》一書中，我介紹了新加坡針對海運的綠色加注的目標和部署，亦闡述了本港航空運輸業對減碳和可持續航空燃料的看法，相信可以令政府更加了解到業界的關注點。

這項全面的綠色轉型計劃充分展現了香港建設可持續未來的決心與遠見。透過多管齊下的方針，香港不僅能鞏固其國際航運中心的地位，更將成為亞洲區內可持續運輸基礎設施發展的典範。這個全面的綠色轉型計劃不僅體現了香港在環保和可持續發展方面的領導地位，更將為香港航運業開創嶄新篇章，推動香港在國際航運業中的競爭優勢邁向新高度。

作者于承忠博士是香港理工大學專業及持續教育學院客席講師。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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