來稿｜連串物流航運盛事　引領行業發展迎新機遇

來稿作者：于承忠、袁尚文、劉銳業



即將於本月18至19日舉行的亞洲物流航運及空運會議（ALMAC）是業界的年度盛事，今年來到第十四個年頭，正值香港鞏固其國際航運樞紐地位的關鍵時期。由2022年「十四五」規劃確立香港「八大中心」的定位，尤其是國際航運中心及國際航空樞紐；到去年的兩個行動綱領，以至上月的施政報告，無不對物流、航運及空運業的發展帶來堅實的支持。是次會議聚焦「塑造未來供應鏈：強韌和永續」的主題，就供應鏈轉化及市場機遇、可持續發展及綠色能源，以及創新科技等三大趨勢，回應產業發展的重要趨勢。

首先，全球供應鏈正面臨重大轉型。新冠疫情後的供應鏈脆弱性促使企業重新思考風險管理策略，轉向多元化布局。會議的「開拓新貿易路線」專題環節，將會探討如何開拓亞洲和中東等市場，以減低全球貿易不穩定對供應鏈帶來的風險。

其次，科技創新正重塑物流產業。人工智能、大數據等新興技術的應用，不僅提升運營效率，更為香港鞏固「智慧港口」地位提供新動能。為響應三中全會的號召，政府必將要因地制宜地推動新質生產力的發展。其中，無人機送貨、智慧物流倉庫及冷鏈供應鏈、無人駕駛車隊等不會是遙不可及，亦可因此提升營運效率和降低成本。

近年來，可持續發展已成為行業新標準。會議設置ESG工作坊和減碳排放專題，體現了業界對綠色物流的重視。這與全球碳中和趨勢相呼應，也為香港建設綠色航運中心指明方向。其實，香港國際機場已為加注可持續航空燃油做好準備，而航運的綠色加注基建配套亦如火如荼。目前企業需要在增強意識、人才培訓方面做好準備，以應對未來對於綠色供應鏈金融、規管及匯報等多方面的要求。

值得注意的是，此次會議匯聚中東、中亞等新興市場的業界領袖，以及眾多東盟官員，充分展現了香港作為「超級聯繫人」的獨特優勢。工作坊會包括清真物流、空運貨運、電子商貿，青年人才培育等熱門議題，讓與會者能得到行業最新資訊。去年政府提出設立《香港物流新銳大獎》，得獎名單將會在會議內宣佈，也反映了業界對人才培養的重視。《香港物流新銳大獎》旨在肯定在智慧、綠色物流等領域有出色貢獻及展現卓越潛力的年青物流人才，並透過得獎者的成功故事，讓各界了解現代物流業的發展新方向，以吸引更多年青人投身，推動香港物流業進一步向高增值方向發展。

最近，一本探討香港物流新趨勢的讀物《供應鏈物流新方向：綠色、智慧、電商》即將出版。此書帶領讀者深入探討了物流業的三大關鍵趨勢：綠色物流、智慧物流和電商物流。這些趨勢不僅代表了行業的未來方向，更是對全球經濟和環保目標的積極回應。作者訪問了多位行業領袖和初創企業，為讀者提供了寶貴的實戰經驗和成功案例，這些公司通過創新技術和靈活的物流解決方案，展示了香港物流業的未來潛力。

這次會議和政府一連的政策支持，不僅有助於鞏固香港「八大中心」的地位，更為香港物流航運業的未來發展描繪了清晰藍圖：科技驅動、永續發展、人才為本。在全球供應鏈重構的背景下，香港有望發揮更大作用，為國家和粵港澳大灣區建設更好的物流運輸網絡。

作者于承忠博士、袁尚文博士、劉銳業博士分別是香港理工大學專業及持續教育學院的客席講師、高級講師及組合課程統籌、學生事務總監及高級講師。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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