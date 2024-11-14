來稿｜香港不一樣的雙11　「包郵」帶動網購物流

來稿作者：袁尚文、于承忠



今年香港有不一樣的雙11，有朋友更說包郵帶動新網購熱潮。其實，「光棍節」是中國大陸每年網購盛事，帶動數千億人民幣生意額，處理數十億件貨件，快遞供應鏈和物流配送要求極為重要。

10月1日開始，淘寶以10億元的補貼在香港和其他地區推出「滿99元人民幣」包郵的活動，香港用戶在淘寶購買帶有「HK¥99包郵」標籤的商品，即可使用相關的免運費優惠。電視和港鐵的廣告也是雨後春筍，以洗腦式的宣傳攻勢推廣。最近，拼多多、京東等網購平台也紛紛推出相關活動，搶佔香港市埸。

當然，網購包郵這新型物流模式引起了廣泛關注，對香港的網購物流產生了深遠的影響。網購包郵的出現大幅提高了網購物流的效率。傳統的網購物流過程中，包裹從購物平台發送到物流中心，再送到配送員的手中，最後才送到消費者手中。在過程中，包裹會在多個地點停留，增加了物流時間和成本。而網購包郵則直接將包裹送到消費者指定的自取點，省去了中間步驟，大大縮短了物流時間，提高了物流效率。所以，這其實是淘寶的一次練兵，除了在雙十一大促搶市場份額，也讓收件人能把收件習慣由上門到自取。如果成功，這不但可提升自提點和自提櫃的使用率，更可以長遠地降本增效。

網購包郵也提高了網購物流的安全性。傳統的網購物流過程中，包裹在運送過程中可能會遭到盜竊或損壞。現在則直接將包裹送到消費者指定的收貨地或自取點，減少了包裹在運送過程中的暴露機會，提高了包裹的安全性。

而且，網購促進了物流配送的普及。由於包郵的運送方式更加便捷，消費者對網購的信任度也隨之提高。這不僅吸引了更多消費者參與網購，也促進了網購市場的發展。未來，隨著淘寶包郵等模式的不斷改進和擴展，香港的網購物流市場將會進一步發展，為消費者提供更加便捷和安全的購物體驗。而作為本地的網上零售商，面對這一波的衝擊，更加需要作好準備，以面對將來市場推出無條件包郵和退貨的挑戰。

講到電商物流，筆者剛出版一本探討香港物流新趨勢的讀物《供應鏈物流新方向：綠色、智慧、電商》。此書帶領讀者深入探討了物流業的三大關鍵趨勢：綠色物流、智慧物流和電商物流。這些趨勢不僅代表了行業的未來方向，更是對全球經濟和環保目標的積極回應。作者訪問了多位行業領袖和初創企業，為讀者提供了寶貴的實戰經驗和成功案例，這些公司通過創新技術和靈活的物流解決方案，展示了香港物流業的未來潛力。當中，作者把分析了電商物流的現況和未來趨勢，相信會對行業人員和大眾帶來啟發。

我們也要注意，內地網購平台以低價和多款為噱頭銷售商品，整體來看性價比很高。國內電商入港，便利的不僅是包郵送貨上門，更多的是價格戰帶來的一系列連鎖反應，更加衝擊本地零售業。各地消費者已經習慣了「在實體商店看實物，在電商平台下訂單」的模式。故此，本地零售商需提供更多的產品選擇和更佳的服務體驗，以適應新零售時代的消費模式。透過「升級轉型」，配合新零售和全渠道（Omni-channel）模式，以吸引消費者留港消費。

作者袁尚文博士、于承忠博士分別是香港理工大學專業及持續教育學院高級講師及組合課程統籌、客席講師。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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