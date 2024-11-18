鄭泳舜｜跳出思維框架　宣揚香港美食

最近在串流平台播出的韓國廚藝競賽節目《黑白大廚》，星級主廚和平名大廚同場較技，引起了極高的話題性，成功推廣了韓國飲食文化，並帶動當地飲食業，可說是一次強力的軟實力輸出，不少韓國市民和海外觀眾紛紛到節目中主廚的餐廳「朝聖」，預約情況爆滿，甚至需排隊至明年。



來稿作者：鄭泳舜



說起飲食，由香港旅遊發展局舉辦的一連五日「香港美酒佳餚巡禮」於上月圓滿舉行。根據旅發局提供的數字，活動吸引了15.5萬人次進場，包括本地市民及海外遊客，按年增長約一成。巡禮的賣點不僅有來自世界各地的酒廠參展，還有本地高級食府、米芝蓮及必比登推薦的餐廳參與，提供具「港味」的傳統菜式、創意料理及街頭美食，因而獲得了不少好評。其實香港薈萃中西文化，各國菜式應有盡有，多年來素以「美食天堂」自居。然而，疫情通關後，外界對香港餐飲的討論度大不如前，亦多了港人北上吃喝玩樂，導致業界反映經營困難，更有退場的考慮。因此，香港要廣泛地向外說出本地美食故事，必須跳出思維定勢，才能重振香港「美食天堂」的聲威，推動飲食業長遠發展。

《黑白大廚》之所以可取得廣泛關注和討論，缺不了其獨特的賽制和選手綽號設計等新穎的行銷策略，加上在知名串流平台上播出，致使節目迅速成為跨國平台上的熱門話題。相比之下，雖然香港一直有不少美食和烹飪節目播出，惟屬於小型製作，節目流程大同小異，而播出的渠道亦主要在本地電視台，受眾範圍有限，難以「走出香港」。筆者認為香港政府不妨鼓勵及支持本地電視台與海內外串流平台合作，製作具創意的大型美食綜藝節目，增加香港美食和餐廳在國際市場上的曝光率。又或優化現有的「串流平台內容開發計劃」，涵蓋電影外，鼓勵參賽團隊開發綜藝娛樂、教育科普等內容，支持本地團隊多元創作，推廣本地美食。

其次，鼓勵本地餐飲平台和業界積極創新，推出以香港米芝蓮餐廳為主題的預約系統。在《黑白大廚》播出後，韓國某餐飲手機程式，即推出可預訂節目中大廚們餐廳的系統，也有為外國遊客設計的版本，不止便利顧客預約，亦帶動當地餐飲和觀光業。香港在今年初公佈的《米芝蓮指南》中有214間餐廳入選，其中79間更獲得米芝蓮星級認證，數量遙遙領先鄰近不少地區和城市，可見本港餐廳在國際飲食界上有良好口碑。建議政府多鼓勵本地餐飲平台、飲食界和創科界等合作，貼近市場最新動態，例如在現有手機程式內設專為預約米芝蓮餐廳的系統，或劃出18區美食深度遊路線圖，預訂各區必食餐廳等，當然亦須有便利遊客的版本，體現香港「無處不旅遊」，並增加市民和遊客預訂本地餐廳的誘因。

再者，香港有不少美食受本地文學和電影啟發而成，造就獨有的「港味道」菜餚。例如，「黯然銷魂飯」因九十年代一部以美食為題的電影而催生，另有餐廳和廚師復刻金庸先生筆下的「射雕英雄宴」。這些具故事和文化底蘊的菜餚應加以推廣，以飲食認識香港文化，借文化推廣香港美食，當局可以在每年舉辦的美食博覽中增設特別環節，或在舉辦國際盛事活動時設宴款待賓客，邀請本地廚師烹飪文學經典傳奇菜式。近年國內興起的沉浸式餐飲體驗，亦值得本地餐飲業探討或仿效，例如香港餐廳可推出「金庸宴」，推出以金庸小說為主題的餐飲，提供讓顧客裝扮武林人物的服務體驗等。

香港從小漁港發展至今的國際金融中心，從小販和大排檔的街頭美食、到老式茶樓的一盅兩件，還有米芝蓮餐廳的精緻餐飲等，深厚的飲食文化底蘊造就「美食天堂」的美譽，而推廣香港美食需要群策群力，期望政府作為引導者，支持本地餐飲業界及其他行業合作，探索多元化和創新的美食推廣渠道，推動香港美食走向更廣闊的舞台。

作者鄭泳舜是立法會（九龍西）議員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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