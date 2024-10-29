來稿｜一個節目的成功給予餐飲娛樂品牌的反思

來稿作者：盧翰豪



近期網上串流平台熱播、韓國製作的烹飪比賽節目娛樂性豐富，帶來一股熱潮。節目本身不單只是在亞洲地區，而是全球都大受歡迎，而因為這個節目帶來的效應和效益非常巨大。

節目為每位參加者自身帶來知名度、工作、代言、參與節目製作的機會，亦帶起各自餐飲品牌的知名度和營業額。其實除了個人效益以外，整個節目能夠推動當地飲食文化，並成功讓世界感受到當地美食並不單只有本土傳統菜式，而是集世界各地美食於一身。對於以往很多人到韓國旅遊，或許覺得除了傳統那幾款當地傳統菜式以外，並沒有很多選擇。這一個節目的熱潮將原本的感覺完全改觀，當再一次到當地旅遊的時候選擇變得非常豐富。

這次成功除了出自各位參加者的努力和表現之外，筆者非常欣賞整個節目設計和策劃的團隊。不單止是如何將這個烹飪比賽節目變得十分娛樂性，而且不惜工本將這個一般人認為不可能突破框架的烹飪比賽節目，製造出不一樣的感覺。重點是製作團隊完美地將現今社會文化注入這個節目的重要DNA：階級觀念、突破制度界限。

下對上的階級挑戰，倒影出很多人的人生寫照。現今社會尤其年青人，生活在壓力之中，在各種框架、制度、環境等限制下如何在社會中殺出一條血路，為自己夢想創造機會，階級對決正正引起這一種共鳴。觀眾或許有種自我投射狀態，會不斷想支持代表努力向上、不斷爭取認同的一群。但即使是已經站在高位的，也面臨著捍衛地位的無形壓力。

一個包含文化、娛樂、飲食的節目能夠將一個廚師甚至整個國家的餐飲業帶來效益和正能量，以香港擁有的人才和資源，其實要製作出這一類的節目並不困難。對於娛樂製作世界知名的香港，是否有團隊能夠製作出同樣出色的節目？能否有能力因此類型製作帶動整個香港疲弱的餐飲零售以及旅遊業？

筆者曾經參與跨地域烹飪比賽節目，感受過大型團隊如何製作出吸引觀眾的烹飪節目。當然吸引投資者及贊助是極為重要，畢竟將節目製作到國際水平成本並不低。香港過往所得「美食天堂」這一個美譽，現在看似經營得非常困難，除了接連餐飲品牌倒閉消息、飾品質素下降、服務質素下降等等負能量籠罩整個行業。

一個節目能夠帶出那麼多效益，筆者相信只要將資源配合對的團隊，能夠策劃出不一樣的節目或活動引起有過之而無不及的正向效應，並不是痴人說夢話。作為品牌顧問，筆者經常提及作為品牌方不應該沉醉於過往高處的日子，於現今新社會常態，不要將重拾昔日光輝掛在口邊，創新、製造一個適合自己的高處才是王道。

作者盧翰豪是英國特許市務學會( CIM ) 香港分會主席，專業導師、市務及商業顧問。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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