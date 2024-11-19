季霆剛｜特朗普的關稅將震盪東南亞

亞太區經濟合作組織（APEC）峰會中，與會者都紛紛感受到美國當選總統特朗普將引起的貿易戰陰霾。特朗普稱將全面提高關稅，即使最初只是作為談判策略。他將提高對中國和墨西哥的雙邊關稅。美國國會可能會取消對華最惠國待遇，此舉後果將更加嚴重。特朗普的關稅上調可能會在短期內為中國鄰近地區即東亞帶來經濟利益，但美國的出口可能會變得愈來愈缺乏競爭力。



來稿作者：季霆剛



美國一直希望利用其政策來鼓動其他國家與國家之間的紛爭以獲取漁人之利，美國特別是在亞太區的經貿目的都要以與中國對抗、對中國圍堵，以超越或取得中國的對外貿易市場為最終目標，特別是分化、分散東盟的團結性來達到此目的，所以其實在此時此刻不論是美國民主黨或共和黨上台，美國亦不會對中國友好。

特朗普的關稅計劃雖為東亞引來短期的利益，但長遠可能對東南亞造成雙重打擊。在過往，即特朗普第一次當選美國總統後便抨擊越南讓中國貨品暗渡美國，避開關稅，特朗普甚至威脅要對越南貨進行審查。特朗普的重新上台意味著更多特別是東南亞國家的貨品、貨源將受到美國的審查，這種日益嚴格的審查亦代表著中國有所投資的東南亞企業可能會受到不利影響。

特朗普對中國的激進立場可能會讓他關注中國企業在全球的投資，而不僅僅是在中國境內。這可能意味著擁有大量中國投資的東南亞公司或產業可能會受到與中國企業或產業類似的待遇，並面臨進口限制甚至經濟制裁。華盛頓甚至可能限制美國技術向這些敏感產業和經濟體的出口。

他的政策策略對開放世界經濟造成的長期損害，這將增加該地區和世界各地企業和政府的不確定性。作為美國的價格包括來自東南亞的進口增加，這種增加將部分轉嫁給這裡的製造商，進而轉嫁給其他地方的消費者，令美國國內所出售的產品價格劇增。

有些國家，特別是東南亞國家在很大程度上受益於特朗普所發動的美中貿易戰，這促使企業將在中國供應鏈轉移到該地區，以避免特朗普對中國商品加徵關稅。在特朗普第一任執政和隨後的拜登政府期間，美國與東南亞的貿易穩步增長，但隨著新一任美國政府的人事和政策愈來愈明確，似乎這次東南亞國家亦難以避免一次衝擊，新一任美國政府的政令將令中國鄰近國家的貿易鏈更為震盪。

作者季霆剛是深圳大學港澳及國際問題研究中心兼任研究員。文章標題為編輯所擬，原題為「特朗普將為亞太帶來鉅變」。內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。