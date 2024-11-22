紫荊黨｜特朗普送給香港的引才機會

來稿作者：伍俊飛



特朗普贏得美國總統大選後，立即著手組建新政府，落實其在大選中提出的各項政策主張。大批激進反華分子將進入特朗普的班子，導致美國社會反華情緒進一步升溫；美國移民和海關執法局前代理局長霍曼（Tom Homan）將負責邊境事務，計劃將數百萬非法移民驅逐出境；許多持進步主義價值觀的人士紛紛表示正考慮離開美國。特朗普此舉為香港帶來一個千載難逢的吸納人才機會。

任何經濟體的成長和發展都需要人力資本，而人才戰略提升國家和地區競爭力的重要手段。人才戰略事關人力資源發展的全局和長遠謀劃，是對人才吸納、培養和使用所做的宏觀構想和安排。人才戰略無疑是大戰略的一部分，服務於國家和地區的經濟社會發展總戰略。制定人才戰略需要對經濟體面臨的優勢、劣勢、機會和威脅進行全面評估，而實施人才戰略需要從住房、教育、醫療、薪酬、法律、管治等方方面面進行妥善配套。

美國當選總統特朗普將任命前美國移民及海關執法局（ICE）局長霍曼（Tom Homan）為「邊境沙皇」。（Reuters）

美國上世紀不少人才移民自歐洲

美國霸權的根基在於軍事、人才、金融和傳播等力量，它們確保美國在安全、技術、貨幣和話語領域的優勢地位。美國繁榮的經濟、發達的科技和曾經開放的移民政策吸引了發達的西方國家、新興市場國家、落後發展中國家的人才向美國大規模遷移。從1820年到1920年，美國接納了約3350萬移民，形成世界史上罕見的百年移民潮。自20世紀30年代始，美國政府致力於從海外尤其是歐洲吸納頂級人才，搶奪全球人才成為美國一項基本國策並被歷屆政府貫徹執行。美國頂級科學家愛因斯坦、紐曼（John von Neumann）、卡門（Theodore von Kármán）、布朗（Wernher von Braun）、費米（Enrico Fermi）等都來自歐洲。二戰期間，美軍方與情報部門聯手執行了著名的「迴形針行動」計劃，根據政府制定的1500名德國科學家名單搶人。這些科學家使得二戰後的美國在戰鬥機、導彈、火箭等領域的技術飛速發展。

20世紀90年代開始，美國將特殊專業人員／臨時工作簽證（H-1B）制度化，進一步提高移民素質門檻。2006年，布希政府實施《美國競爭力計劃》，認為培養具有STEM（科學、技術、工程、數學）素養的人才是全球競爭力的關鍵，因此重點吸引來自海外的STEM人才。我們可以說，美國就是由全球先進人才建設起來的國家。實際上，特朗普的祖父、奧巴馬的父親、馬斯克本人都不是在出生在美國。正是在這一背景下，美國對非法移民長期持比較容忍的態度。

所以，當走激進路線的特朗普宣佈準備驅趕數百萬非法移民時，這不僅對美國社會造成巨大衝擊，也讓許多少數族裔的合法移民感到不安。特朗普的移民改革計劃沒有單獨針對華裔群體，但一些地方政府已經實施針對華人的歧視性政策，不少已經在美國安家落戶的華人對此感到擔憂。他們雖然擁有合法居留身份，但擔心可能受到牽連，感到在美國的發展空間受到限制，這種不確定性讓他們對未來充滿疑慮。在這種微妙氛圍下，一定數量的美國華人正考慮為自己的家庭和子女籌劃一個備用方案。

本屆政府推出了多項「搶人才」措施，包括「高端人才通行證計劃」及更新「人才清單」，補充本地勞動力，壯大本地人才庫。（夏家朗攝）

香港應該從美國引進什麼人才？

美國國內政治的動盪在時間上剛好與香港特區政府出台招才引智政策巧合，無意之中為香港提供了空前的吸納國際化人才的機會。高才通等搶人舉措彰顯了特區政府對人才工作的重視程度，最新的《施政報告》更表明香港正努力建立制度化、常態化的人才引進機制，形成人才創造活力競相迸發的良好局面。高才通計劃的特色之一是其成員超九成來自內地，這既表明計劃受內地人才歡迎的程度遠超政府預期，也在一定程度上顯示了特區政府引才政策在實施層面的局限性。如今特朗普政府主動製造對香港引才計劃的有利條件，我們沒有理由不牢牢抓住天賜良機。

為了有效吸收這一批可能移出美國的人才，包括華人和非華人才俊，香港人才戰略和政策制定與實施要有高度針對性和前瞻性。第一，突出國際化特色，聚焦那些能在國際舞台發揮香港影響力的人才。二十屆三中全會《決定》強調要鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港打造國際高端人才集聚高地，健全香港在國家對外開放中更好發揮作用機制。作為香港社會經濟發展總戰略的重要組成部分，人才戰略執行需要符合中央給香港發出的工作指引，緊緊圍繞高品質國際化展開。因此，特區政府在從美國引進人才的時候，需要明確引進人才的目的是什麼、引進的人才是否屬於本地市場所真正需要的人才，對有國際影響力的人才要重點傾斜，不能簡單地湊數字，宜統籌數量、品質和市場需求，並且注重外來人才與香港社會價值觀的水乳交融，避免由此帶來新的社會矛盾。

第二，支持來去自由，允許人才環流。阻止人才外流、吸引人才流入、允許人才環流是相輔相成的政策環節。人才環流是國際人才流動的新模式，准許和保護相關人員在兩地或多地的居留權益，呈現雙向或多向流動的趨勢，具有跨國跨地區橋樑作用，可以有效打破特朗普政府推動的與中國脫鉤計劃。人才環流可以制度化為一種周而復始的迴圈，高端人才可以借此對移民輸出國和輸入國都做出重要貢獻。互聯網、跨國交通、人工智慧的進步為人才環流奠定了技術基礎，高端人才群體能夠方便地遠端聯繫和交流，促進香港與美國等國家和地區的科學合作、共同研發以及技術轉移等，客觀上是一種儲存在跨境環流中的兩栖資源。

作者伍俊飛是紫荊黨政策研究院院長。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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