仲點論政｜乾脆來香港即可　不作他想

來稿作者：劉仲恒



不久前，有專幫客戶辦理移民計劃的公司進行了一項調查，發現無論這次美國大選結果如何，53%的美國百萬富豪可能在大選後移居海外，尤其是年輕的富豪。在18到29歲的美國百萬富翁中，居然有64%的人計劃尋求像「黃金簽證」那樣的投資居留計劃，以便隨時可以離開美國。

美國富豪擔心的是因選舉結果而出現的政治和社會動盪。有當地的移民顧問表示，近來在美國富裕人士圈子裏，對第二本護照和海外居留權的需求有顯著的增加。有移民顧問甚至說，計劃移居到國外的美國人數目，跟去年相比大幅增加了30%。

筆者曾經想過，把這些高淨值美國富豪吸引來香港會不會太妙想天開了呢？但一看7屆桌球世界冠軍英國名將奧蘇利雲，都通過優才入境計劃成為香港居民，筆者又覺得把想出走的美國富豪引來香港的構思，其實也挺「靠譜」的。

奧蘇利雲說香港良好的稅制、美食、文化等因素吸引了他。當然，如果吸引的目標是美國富豪，那我們需要更多一些的條件。首先，香港藉著國際金融中心的身份，近年大力發展資產和財富管理產業，這必定是海外富豪喜歡的東西。本港現在已有2,700家單一家族辦公室，其中超過一半是由資產超過5千萬美元的超高淨值富豪設立的。

另外，年初推出的新資本投資者入境計劃，已經收到近4千宗查詢和超過340份申請，當中的117宗已獲原則批准。如果300多份申請都獲批，而每位申請者又投資3千萬港元的話，將為香港帶來超過100億元的新資金。香港這樣的規模和專業能力，必定成為美國富豪的「吸睛點」。畢竟，富豪不會把錢放進舊月餅盒裏然後塞進床底下，他們要的是能好好管理並尋求高增長點的家族辦公室管理業務。

說到財富高增長，海外富豪就更會把香港納入他們的考慮範圍。香港既是大灣區的一部份，又是國家面向國際的門戶，那是事實。因此，海外富豪把香港看作一把能打開内地和亞洲市場的「鑰匙」，也是合情合理的。美國富豪不是傻子，中國和亞洲市場代表高增長，他們心裏是一清二楚的。跟其他金融中心相比，把資金擺在香港，看好的除了是本港專業的金融管理服務，還有那偌大的内地市場。筆者記得在今年七月，非中國籍香港永久居民可以申請大陸通行證。那消息當時在本港的外資企業高層圈中引起很大的震撼和興奮，那安排必能吸引更多海外高淨值人士和專業人士來港發展，把香港打造成他們發展內地、亞洲業務，以及為資產增值的基地。

有人朝思暮想要移民「花旗國」，殊不知那裏的富豪卻盤算著要離開，他們大可參考奧蘇利雲的個案，直接來港，不作他想。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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