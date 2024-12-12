陳月明｜善用郊野公園發展高地探險旅遊

日前，筆者在立法會上建議特區政府善用郊野公園發展極限運動場地，以推動盛事經濟。局方回覆含糊，表示郊野公園的主要作保育及市民康樂用途，需審慎考慮多個因素。問題核心仍是保育與發展的調和，我們固然要保護寶貴的自然遺產，但有必要「紋絲不動」？還是有條件、一定程度的開發都可以？筆者在此拋磚引玉，希望能開闊發展思路。



來稿作者：陳月明



現實情況是，香港超過一半土地都由高山和山丘組成，其中政府將不少高地規劃為郊野公園。如此大量的高地勢土地，在保育外，是否能發揮更多旅遊、經濟價值？筆者此前曾撰文介紹香港的行山文化，政府在山中開發大量行山徑，在康樂地點也有燒烤、露營場地，反映政府並非「保育」一根筋走到底，可以接受適度的自然改造用作康樂，但關鍵在於能否與大自然環境互相配合、交融。若政府能持開放態度，在康樂項目上，相信可有更多拓展空間。

談及開發郊野公園，筆者首先想到美國的國家公園。2023年，美國上下各國家公園就吸引近3.26億人次到訪，是熱門的旅遊景點。在管理制度上，美國國家公園由聯邦政府機構管轄，其管理局成立時的立法初衷，正是保護自然，為人民提供精神享受，也為後代妥善保護，與香港郊野公園幾乎一樣。但是，香港與美國的公園在遊玩體驗上卻有不小差距，比起香港絕大部分公園只有行山及露營的有限選擇，美國的國家公園簡直是寶藏，是天然的極限運動場地，充滿冒險元素。

近年來，主流運動之外，具刺激性的極限運動漸漸興起。極限運動可以形容任何高風險、高強度及對自然和自我挑戰的運動。美國不同的國家公園可據其地理優勢，體驗不同類型的極限運動項目，例如探險、攀岩、定點跳傘、滑翔、騎山地自行車、漂流、潛水、峽谷蕩鞦韆等，其中難度不一，亦可有專業人士照料，並非所有項目都是危險的。筆者就曾在錫安國家公園的峽谷中徒步探險，其中需要穿越寒冷溪流，能更深度體驗大自然風情。

多個研究機構報告亦指出，以極限運動為主的探險旅遊，在2023年全球市場規模價值均高於4000億美元，更一致給出10%上下的複合年增長率，顯示出廣袤的旅遊市場潛力，並非只是小眾愛好。而政府目前將北部都會區東面劃為藍綠康樂旅遊生態圈，除了沙頭角不斷開放之外，暫時都未有更多旅遊規劃內容出台，新成立的紅花嶺郊野公園，亦如同往常的郊野公園，並無體現生態旅遊圈的定位特色。

中短期而言，藍綠康樂旅遊生態圈的高地郊野公園可作為試點發展極限運動場地。除傳統的滑翔、滑草、滑索等項目外，也可發展一個斜坡滑車項目，斜坡滑車在新加坡、紐西蘭、韓國等國家已經非常成熟，紐西蘭每年就吸引近百萬遊客來遊玩，內地不少城市也都有引入，非常受大眾歡迎。長期來看，政府應該善用香港大量的高地郊野公園，在現有豐富扎實的生態環境及旅遊配套基礎上，開發更多生態探險旅遊項目，豐富遊客體驗。

時任文體旅局新將上任，筆者希望局方能展現全新面貌，積極跟進夏寶龍主任提出的「香港無處不旅遊」，善用郊野公園繼續深化生態旅遊中的高地探險旅遊，把握全球旅遊業發展機遇。

作者陳月明是立法會（選舉委員會）議員、北區區議會議員、打鼓嶺區鄉事委員會主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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