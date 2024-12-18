來稿｜澳門輝煌廿五載　濠江奇跡閃耀世界

來稿作者：楊華勇



中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平18日抵澳門，出席慶祝澳門回歸祖國25周年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮，並視察澳門特別行政區。澳門各界對習近平主席赴澳感到欣喜、振奮、鼓舞。

自2012年中共十八大以來，習主席曾多次到澳門、香港視察，出席港澳的回歸祖國周年大會暨特區政府就職典禮，發表重要講話，為港澳全面準確落實「一國兩制」指路引航，親自支持、謀劃港澳的發展大計，給港澳不同界別人士回信，勉勵港澳同胞傳承好愛國愛港愛澳優良傳統，積極主動融入國家改革開放大局，為中國式現代化建設添磚加瓦，為實現中華民族偉大復興的中國夢作出新的貢獻，充分顯示了對澳門、香港的深情厚意。

過去25年間，澳門從一個相對不知名的城市，逐漸成長為國際級的旅遊之都，這不僅提升了其國際影響力，也為當地市民帶來了穩定和繁榮的生活。澳門回歸之初，本地生產總值為約520億澳門元，但經過近25年時間，其本地生產總值數字已達近3795億澳門元，足足翻了7倍有多。截至去年底，澳門居民存款總額超過7000億澳門元，較1999年增長逾8倍，一舉成為全亞洲最富裕的城市之一。這段歷程不僅是澳門自身發展的見證，也是「一國兩制」成功實踐的重要證明。

中央的支持和特區政府的有效政策，使得澳門從過去的治安不靖變成了今天的繁榮穩定。開放博彩業引入競爭，帶動了多個國際級大型娛樂城的崛起，不僅僅是博彩業，還包括豪華酒店、高檔餐飲和各類非博彩娛樂項目。這些舉措大大提升了澳門的旅遊娛樂業，使其成為世界知名的娛樂城市，吸引了大量遊客和投資。這樣的變革不僅改善了澳门經濟，也提升了市民的生活質量。

澳門在歷史上以博彩業為主，但隨著「橫琴粵澳深度合作區」的成立，澳門有了更大的發展空間。國家鼓勵澳門經濟多元化，推動中醫藥大健康、現代金融、高新技術、會展商貿及文化體育等四大重點產業板塊的發展，為澳門經濟注入新的動力，同時為居民提供更多個人發展的機會。此外，澳門的葡語背景為其在國際舞臺上扮演特殊角色提供了優勢。通過與全球九個葡語系國家的緊密聯繫，澳門可以在商貿和交流方面發揮橋樑作用，促進更廣泛的國際合作。

過去十多年間，澳門和珠海的緊密合作確實取得了顯著成果。通過「共商、共建、共管、共用」的新合作模式，兩地在人流、物流、資金流和資訊流方面的全面流通得到了極大的便利。截至2024年9月，在橫琴生活居住的澳門居民數量達到了16,539人，同比增長了19.1%。此外，澳門企業在橫琴的總數也達到了6,461家，比合作區成立時增長了39.3%。這些數據顯示了兩地合作的巨大潛力和發展空間。

澳門在經濟適度多元化和可持續發展方面取得了顯著進展。修訂相關法例以確保博彩業在維護國家及澳門特區安全的前提下運營，並配合打擊跨境非法資金流動和反清洗黑錢的政策，這些舉措都顯示了澳門對經濟健康發展的重視。近年來，非博彩業在澳門經濟中的比重超過六成，這顯示出澳門經濟結構正在變得多元化。此外，特區政府通過設立青年創業孵化中心等措施，積極推動新產業發展，鼓勵青年創新創業。微辣文化、同點設計和博維智慧科技等新興企業的成功，正是澳門經濟多元化的生動體現。

澳門憑藉其獨特的文化優勢，如中西結合的歷史背景、美食之都的美譽和豐富的歷史建築，成功吸引了大量外資和遊客。這些優勢不僅提升了澳門的國際知名度，也為其經濟發展提供了強有力的支撐。

此外，澳門與葡語國家的聯繫網絡，使其成為中葡商貿的重要橋樑，促進了內地企業「走出去」的戰略。同時，這也為國際投資者提供了一個進入中國市場的便捷平臺。這些努力無疑大大拓展了澳門的國際合作和影響力，為未來的持續發展奠定了堅實的基礎。希望未來澳門能夠繼續發揮這些優勢，為全球經濟繁榮做出更多貢獻。

澳門政府在推動旅遊業發展方面做了很多卓有成效的工作。通過舉辦一系列大型活動，如格蘭披治大賽車、澳門藝術節、中葡文化藝術節和澳門國際馬拉松，澳門成功吸引了大量遊客，增強了城市的國際知名度。同時，澳門作為全球世界文化遺產最集中城市之一，充分發揮了這一獨特優勢，重點開拓東北亞及東南亞客源市場。此外，「澳門有禮運動」等宣導工作也有效推動了旅遊業的可持續和高質量發展。這些努力在中國旅遊研究院的調查中得到了肯定，澳門成為內地出境旅遊者最滿意的目的地。

澳門在過去25年的努力下，取得了顯著的經濟和民生成就。如今在中央的堅定支持和特區政府的積極努力下，澳門正在迎接經濟轉型的新機遇，相信這顆「南海明珠」將繼續煥發出更加耀眼的光芒，為國家發展貢獻力量。

香港特區行政長官李家超將於12月19日至20日率領香港特區政府代表團訪問澳門，出席慶祝澳門回歸祖國25周年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮。他為傳媒撰文表示，香港與澳門在國家改革開放過程中是參與者、貢獻者和受益者。在「一國兩制」的優勢下，我們能直接參與內地的龐大市場，並同時與世界接軌；另一方面，港澳同為粵港澳大灣區的中心城市，可以互補優勢，共同擔當灣區發展引擎的責任。

香港作為特別行政區，同樣面臨著機遇和挑戰。在「一國兩制」的保障下，香港可以利用其獨特的優勢，積極融入國家發展大局，抓住國家帶來的機遇，實現更高質量的發展。未來香港和澳門都能夠在這條共同的發展道路上取得更大的成功，為市民帶來更多的福祉和機會。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委、香港中華總商會副會長。 文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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