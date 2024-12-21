來稿｜中央注視橫琴發展　香港北都須迎頭趕上

來稿作者：楊華勇



國家主席習近平出席澳門回歸祖國25周年大會暨第六屆政府就職禮，對澳門提出4點希望，一是著力推動經濟適度多元發展，二是著力提升特別行政區治理效能，三是著力打造更高水準對外開放平臺，四是著力維護社會祥和穩定。

推動實現橫琴粵澳深度合作區同澳門經濟高度協同、規則深度銜接。橫琴地處廣東珠海南端，與澳門一水之隔，是促進澳門經濟適度多元發展的重要平臺。黨的十八大以來，習主席多次考察橫琴，為橫琴發展把舵定向。2021年9月，黨中央、國務院發佈《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》，規定橫琴合作區實施範圍為橫琴島「一線」和「二線」之間的海關監管區域，總面積約106平方公里，打造促進澳門經濟適度多元發展的新平臺、便利澳門居民生活就業的新空間、豐富「一國兩制」實踐的新示範、推動粵港澳大灣區建設的新高地。

12月19日上午，習主席考察橫琴粵澳深度合作區，為合作區建設擘畫美好藍圖。充分顯示中央高度關注澳門科技創新、經濟適度多元發展，為澳門更好發展加油鼓勁。

中央注視橫琴發展，香港北都須迎頭趕上。澳門發展新產業，橫琴深合區是重點所在。香港發展新產業，重點當然在北部都會區，河套區港深科技園、新田科技城等更是重中之重，不能歎慢板。中央對橫琴發展的關注給予了該地區巨大的支持和動力，使得橫琴迅速成為經濟和文化的熱點。而香港北部地區也需要抓住這一機遇，迎頭趕上，積極推動自身的發展。

中央政府對橫琴的發展非常關注，這個地區正在迅速發展，成為一個重要的經濟和文化中心。而香港北部的發展則相對較慢。香港特區政府在2021年10月公佈《北部都會區發展策略》（下稱《發展策略》），提出發展涉及三分之一香港土地的「北部都會區」。政商界對此評價正面，認為港府總算邁出「進取」的一步。「港深融合」和「發展新界北」這兩大議題其實早於上世紀八十年代已有討論，港深兩地學者更就此提出不少可行性方案，當年那些方案與今日的構想可謂「異曲同工」。

香港北部可以通過以下幾個方面來加速發展：加快交通、住房、公共設施等基礎設施的建設，提升區域吸引力。政府應出臺更多優惠政策，吸引企業和投資進駐。推動高新技術、創新產業的發展，提升產業競爭力。制定有吸引力的人才政策，吸引國際和本地優秀人才。加強與大灣區其他城市的合作，促進文化和經濟的互通互聯。

目前，香港特區政府增加土地供應的「兩大招數」就是「北部都會區」和「明日大嶼」發展策略。無可否認，長遠來看這兩項發展策略在增加土地供應方面，都能發揮積極作用。不過 與北都相比，明日大嶼有明顯的「先天不足」。北部都會區佔地總面積達 3萬公頃，而且鄰近深圳，地理位置優越；香港要更好地融入國家發展大局，北都無疑就是最好的「跳板」。由於歷史原因，北都位於的新界地區，過去一直被視為鄉郊地帶，至今仍有大片未發展的土地。雖然這些土地目前荒蕪一片，但要開發並不困難，既不用填海闢地，亦無需大興土木，開發速度顯然比明日大嶼更快，開發成本亦比明日大嶼更低。由此可見，香港特區政府要解市民燃眉之急，必須要讓北都發展全面提速，讓北都的土地早日釋放出發展潛能。

粵港澳大灣區是國家重大戰略，港澳肩負重要角色，兩地政府都要銳意改革、擔當作為，帶領社會各界，主動對接國家發展策略，不能歎慢板。中央期望港澳可以主動對接國家發展戰略，發揮一國兩制獨特優勢，打造國際高端人才集聚高地，推動經濟升級轉型，同時促進整個大灣區發展。無論香港和澳門都要致力發展實業，著重高新技術、減少投機務虛，才能不斷提升國際競爭力。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委、香港中華總商會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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