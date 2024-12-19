楊莉珊｜習主席深情關愛澳門　「雙珠輝映」共創更美好明天

澳門回歸25周年，國家主席習近平到達澳門，並出席慶祝澳門回歸祖國25周年大會暨澳門第六屆政府就職典禮，以及視察澳門。習主席說，「每次來到美麗的澳門，都感到十分高興。這次來，是和同胞們一起慶祝澳門回歸祖國25周年，看看澳門這幾年的新發展新變化。」習主席視察澳門，帶來的不僅是誠摯問候和良好祝願，更有著對澳門成就的充分肯定，以及對澳門未來發展的美好期盼。



來稿作者：楊莉珊



澳門回歸以來成功實踐的最關鍵因素之一，就是一心一意謀發展，不折騰、不內耗，主動融入國家發展大局，為澳門「一國兩制」實踐行穩致遠、保持繁榮穩定積累雄厚基礎和豐富經驗。25年來具有澳門特色的「一國兩制」實踐，取得舉世公認的成功，展現勃勃生機和獨特魅力，國家發展日新月異，勢不可擋，澳門發展厚積薄發、未來可期，這是澳門居民的光榮，也是全國人民的驕傲。

回歸以前，澳門長期處於失序與混亂，經濟連續4年負增長，失業率高企、民生凋敝。回歸後，在中央大力支持下，澳門堅守「一國兩制」，澳門特區政府全力發展經濟、改善民生、穩定社會環境，令澳門徹底擺脫過去陰霾。

25年來，澳門實現經濟高速發展，人均本地生產總值由1999年的1.5萬美元增長至2023年的6.9萬美元。回歸之初，澳門本地生產總值為519億澳門元，2023年已增長到近3,795億澳門元。2023年底，澳門居民存款總額逾7,000億澳門元，較1999年增長8倍多。25年間，澳門從一座寂靜冷清的海濱小城躍升成為亞洲最富裕的城市之一。

澳門的經濟結構更加多元化和可持續，隨著健康產業、環保產業、現代金融業和高新技術產業等新興行業的發展，澳門正在逐步擺脫過去對博彩業的過度依賴，形成更加平衡和協調的經濟結構，產業結構邁向多元、協調、可持續，發展腳步更加紮實有力。這種多元化發展不僅增強了澳門經濟的韌性，也為居民提供了更多的發展機會和選擇。

澳門特區政府在民生領域的投入和改革為居民帶來了實實在在的好處。完善的社會保障制度，如養老金制度、免費醫療和15年免費教育等，極大地提升了居民的生活質量和幸福感。養老金制度的建立，確保了居民在退休後能夠有基本的生活保障，公共房屋供應的加快，讓更多人可以享受到穩定的居住環境。這些舉措不僅改善了居民的日常生活，也為澳門的可持續發展奠定了堅實的基礎。

澳門在過去25年間，主動融入國家發展大局，創造了發展奇跡。粵港澳大灣區建設和「一帶一路」倡議為澳門帶來了新的發展機遇。通過成立融入國家發展工作委員會，澳門在經濟、文化、社會等各方面加強了與內地的深度合作。

橫琴粵澳深度合作區的設立，使得澳門得以充分利用中央的支援政策，加速推進琴澳一體化進程。此外，澳門與粵港共同開發的「一程多站」精品旅遊路線，不僅促進了大灣區與葡語國家的商貿合作，也推動了大灣區與世界各國的文化交流。

澳門回歸的成功實踐證明，只要路子對、政策好、身段靈、人心齊，小桌子也能唱出精彩大戲。回歸以後，澳門在社會政治、經濟、文化各方面均有長足的發展。在背靠祖國，紮根灣區的優勢下，澳門經濟發展迅速，民生安定繁榮，這些成績大家有目共睹，這一切也是沿於堅守「一國兩制」行穩致遠的成果。

澳門和香港順利回歸，以「一國兩制」這個在人類歷史上首次實行的嶄新構思，開啟繁榮穩定的特區盛況，未來澳門和香港應該繼續背靠祖國，善用「一國兩制」優勢，分別繼續發展成為世界級休閒娛樂博彩之都和國際金融中心。

習主席以「掌上明珠」來形容澳門，充分彰顯了習主席和中央對澳門的關心厚愛。香港和澳門都是「一國兩制」下的特區，都承載著習主席和中央的深厚關愛，香港是「東方之珠」，和澳門一樣都是祖國捧在手心上的「明珠」，也是習主席一直關注著、掛念著的地方。兩顆「明珠」交相輝映，珠聯璧合「雙珠」牽手，擁有無可比擬的優勢，進入中國式現代化建設的新時代，香港澳門敢於拚搏、勇於創新，進一步攜手共進，一定能創造更加美好的明天。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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