孫太一｜美國共和黨的「三合一」不會太順利

在美國政治歷史上，「三合一」並不少見——即同一政黨同時掌控白宮和國會，最高法院也站在其立場一邊。即便共和黨在2025年成功取得白宮以及國會參眾兩院的多數席位，再加上最高法院的保守派佔據主導，他們在推行重大政策時仍可能面臨諸多阻力。共和黨內部派系間的鬥爭以及政客之間在不同議題上的分歧，將為議程推進帶來諸多曲折。



從國會預算案引發的爭議談起

近期的臨時預算法案爭議，展現了眾議院議長Mike Johnson所面臨的挑戰。他必須在滿足共和黨內極右翼要求的同時，也要兼顧部分民主黨議員的訴求，因為共和黨在眾議院的多數席位優勢非常微弱。這種局面導致最終的方案往往兩邊都不滿意，甚至可能引發更大的政治風波。即使議案能夠讓雙方都滿意，也只需要重要人物發幾個推特，就可能讓跨黨派法案被攪黃。政治平衡非常脆弱。

比如，在聯邦政府即將面臨停擺不到兩天的時候，本來已經談妥的兩黨議員共同支持的臨時預算法案卻被候任總統特朗普和其重要參謀馬斯克通過社交媒體給直接否決了。馬斯克雖然不是聯邦政府官員，也不是民眾選舉出來的，但他如今已經能「挾天子以令諸侯」了，他的發言，尤其是可以借助其自己擁有的X平台擴大聲音的發言，將是接下來一段時間影響美國政治走向的重要因素。

眾議院議長約翰遜一直得到特朗普支持，但這一次特朗普突然反對臨時撥款，他在來屆眾議院中能否重新當選議長又成為了一個疑問。（Reuters）

當特朗普及其身邊的重要人物對某項議案不滿時，可以提出新的訴求來終止議案的推進。比如，當前焦點集中在是否要取消債務上限。特朗普希望徹底取消債務上限，這樣在他的任期內，民主黨就無法用這個議題作為籌碼阻礙他的議程。而民主黨內部也有一些鬆動，比如Don Beyer和Elizabeth Warren等民主黨議員曾公開表示支持取消債務上限，只不過之前是要廢掉對手的籌碼，現在究竟是堅持原則還是保護黨派利益成了需要權衡的事項。特朗普和馬斯克可以通過引入這樣的新議題，攪亂局勢，阻礙當前議案的推進。一些原本支持議案的特朗普派議員，也可能因特朗普的立場而改為反對。

內部矛盾讓共和黨難以順利推進議程

雖然共和黨可能在2025年1月同時掌控白宮、參眾兩院，並且最高法院也由保守派佔據多數，但黨內的派系鬥爭和政客間的博弈，將讓議程推進充滿挑戰。從John Boehner到Paul Ryan，再到Kevin McCarthy和現任議長Mike Johnson，共和黨最近十年的數任議長似乎一直陷入了一個惡性循環，無法脫困：

首先，在眾議院優勢微弱且極右翼（無論是當年的茶黨還是當前的特朗普派右翼）不願妥協時，議長候選人為了當選，往往選擇向黨內的極右翼妥協。但在上任後，為了應對整個國會的局勢以及向美國民眾交代去有效立法，他們不得不放棄部分對極右翼的承諾，甚至在必要的時候需要採納一些溫和民主黨議員的訴求。例如，前文提到的為了通過預算案，議長可能需要在極右翼和民主黨間達成妥協。這種妥協會導致共和黨內的極右翼對議案推進感到不滿，甚至可能嘗試罷免議長。這種嘗試有的時候會迫使舊的議長主動辭職，避免被羞辱—— Boehner與Ryan便是這樣的例子。有的時候，McCarthy這樣較勁的議長可能會嘗試賭一把，但最終還是賭輸了。舊議長離任後，新議長上台往往會再次面臨類似的問題，陷入同樣的惡性循環。而不斷地更換黨內在議會的領導人，尤其是還要花時間和精力去討論是否罷免，並走罷免議長的流程，立法和推進議程的時間和空間顯然會被大大壓縮。

馬斯克在其社交媒體X上預言來年1月20日特朗普上台前國會不會通過任何法案。（X網站截圖）

左翼參議員桑德斯（Bernie Sanders）批評共和黨人聽命馬斯克而非美國人。（X網站截圖）

與此同時，特朗普及其身邊核心幕僚的發言並不克制。有的時候，因為很輕易的一句話，國會共和黨人尤其是其領導層可能就會變成熱鍋上的螞蟻，忙得團團轉，卻不知如何是好。而又因為政治資本被特朗普牢牢掌控，他們為了保住自己的官帽，也很難有跳出惡性循環的解決問題的方式。

特朗普還未上台，共和黨內部紛爭帶來的混亂便已經紛至遝來。即便共和黨取得「三合一」的絕對優勢，其內部的複雜格局和派系分歧，可能會讓特朗普和共和黨在推進議程時面臨重重阻力。這種內部矛盾註定會讓他們的執政之路充滿挑戰，任何重大政策的推行都可能伴隨著拉鋸戰和妥協。

本文作者孫太一是美國克里斯多夫紐波特大學政治科學系副教授。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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