來稿｜珠海低空經濟考察之旅——展望香港發展機遇

來稿作者：于承忠



近日有幸代表香港運輸物流學會，隨香港工程師學會代表團赴珠海考察低空經濟發展情況，重點參訪了福昆航空科技等多家無人系統領域的領軍企業。在大灣區加速融合發展的背景下，低空經濟作為新興產業形態，正展現出巨大的發展潛力。此行不僅讓我深入了解了內地無人機產業的最新發展，更啟發了對香港發展低空經濟的諸多思考。

在福昆航空科技的參觀中，我詳細了解到這家專業的工業無人機系統提供商的發展歷程。福昆航空始創於上海，紮根於中山，專注於無人機整機、飛控系統和人工智能產品的研發、製造、銷售和運營。公司的發展軌跡充分展現了其在工業級無人機領域的專業實力。特別令人印象深刻的是，福昆航空在公共安全、應急消防、國土資源、能源設施巡檢等領域已建立了成熟的應用體系，產品遠銷中東多個國家，成為中國高端無人機出口的典範企業。

特別值得關注的是福昆航空正在建設的大灣區（中山）低空經濟產業園。該園區總投資達91.5億元，規劃用地約40畝，將打造集無人機整機（如eVTOL)的研發和製造、飛控系統研發、物流配送等為一體的產業基地。這個項目的建設，不僅展現了企業的發展雄心，更體現了珠海市對低空經濟產業的重視和支持。

在應用場景方面，無人機已在多個領域展現出獨特優勢。例如在海島物流配送方面，通過建立空中物流網絡，實現了偏遠島嶼與陸地之間的快速貨物運輸，大大提升了運輸效率，降低了成本。例如，珠海唐家港萬翼天下項目，透過與億航的合作，已開通了往返桂山島的固定航線，提供載人和載貨的服務。在應急救援領域，無人機系統可快速到達災難現場，為救援行動提供即時空中支援。同時，在大型人群控制等多方面大灣區都有相當多的成功經驗。這些成功案例都為香港發展低空經濟提供了有益借鑒。

在人才培養方面，香港急需加強本地無人機專業人才的培養。建議參考內地的培訓體系，開設專業課程，提供實操平台；或可考慮跟中國的無人機操作員實現相互認證。同時，政府應重視產業鏈的整體發展，鼓勵本地企業與大灣區企業參與研發製造，形成產學研一體化發展格局。

通訊安全是確保無人機安全運營的基礎。考察中我注意到，內地企業在數據傳輸加密、抗干擾技術等方面都進行了深入研究。香港在發展低空經濟時，也必須高度重視通訊安全建設，建立健全的安全防護機制。此外，空域管理體系的建設同樣不容忽視，需要整合各方資源，實現空域使用的科學規劃和高效管理。

在物流運輸應用場景拓展方面，香港可結合自身特點，重點發展城市物流等領域。例如，利用無人機實現倉庫或港口碼頭的智能化管理，提升運營效率；在偏遠地區開展物流配送服務，提升公共服務水平。

跨境協同機制的建立也是重要課題。建議加強與大灣區城市的合作，在技術標準、人才交流、市場准入等方面達成共識，實現優勢互補。香港可發揮國際化優勢，協助內地企業拓展海外市場，同時引進國際先進技術和管理經驗，促進產業升級。

作者代表香港運輸物流學會，隨香港工程師學會代表團赴珠海考察低空經濟發展情況。（相片由作者提供）

考察過程中，我也充分認識到香港發展低空經濟面臨的機遇與挑戰。首先，加速推進監管沙盒測試至關重要。香港可借鑒珠海在低空開放、空域管理等方面的經驗，建立更靈活的測試機制，為創新應用提供實踐空間。其次，適度放寬超視距飛行（即無人機在目視之外）限制將是突破發展瓶頸的關鍵。通過建立完善的風險管控體系，逐步擴大作業範圍，才能真正發揮無人機在物流配送等領域的優勢。通過此次考察，我深切感受到大灣區在低空經濟領域的蓬勃發展勢頭。

最後，建議香港可從以下幾個方面著手推進低空經濟發展：一是加快相關法規政策（如香港法例第448G章 《小型無人機令》)的制定和完善，為產業發展提供制度保障；二是設立專項資金，支持企業技術創新和應用示範；三是搭建產業交流平台，促進區域合作和資源共享；四是加強人才培養和引進，為產業發展提供智力支撐。唯有多措並舉，才能推動香港低空經濟實現跨越式發展，在大灣區發展中貢獻更大力量。

作者于承忠博士是香港理工大學專業及持續教育學院客席講師。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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