來稿｜香港運輸物流業創新發展的回顧及展望

來稿作者：于承忠



香港作為國際航運及物流樞紐，一直致力於創新發展和優化服務。近年來，隨著大灣區發展及全球貿易格局的變化，香港正積極開拓新的發展領域，其中低空經濟的發展潛力尤為矚目，同時在綠色物流和戰略物資中轉方面也展現出新的發展方向。本文將為行業在2024年的發一個總結，並針對低空經濟、綠色物流運輸及貿易中轉便利三方面提出建議。

低空經濟作為新興領域，為香港帶來重要的發展機遇。目前，香港正積極開拓低空領域的創新空間，特別是在無人機應用和城市空中運輸方面。冠忠巴士集團已計劃在本地引入約商用無人機，專門服務於低空經濟領域，為香港的物流配送開闢新途徑。這些無人機將優先在已建設領域試行商業化運作，逐步擴展至更廣泛的應用場景。可是，在法規層面，現行的《小型無人機條例》（第448G章）並未為未來低空經濟的發展提供有利的保障。該條例採用以風險為本的監管模式，當初以監管航拍機飛行為主，並未有考慮未來可載人載貨重達數百公斤的應用場景。特別值得注意的是，在現有規管框架下，經批准的無人機操作可在多個地區進行，這為未來擴大應用範圍提供了可能。

「發展低空經濟工作組」上月召開首次會議。（運輸及物流局提供）

低空經濟發展潛力 綠色運輸物流創新

在綠色運輸物流方面，香港正推進全方位的可持續發展策略。政府可考慮建立綠色物流基礎設施基金，支持符合國際標準如LEED或本港綠建環評（BEAM Plus）標準的設施。這項計劃可顧及建築物業主、管理公司和租戶，確保使用環保設施和實施低碳運作的租戶同樣能享受優惠。

在替代燃料方面，政府應提出全面的替代燃料策略，包括可持續航空燃料（SAF）的基建支持、氫化植物油（HVO）和生物柴油的採用獎勵，以及港口甲醇加注設施的發展。為鼓勵業界轉型，政府亦應採用替代燃料的運輸營運商提供激勵措施，同時支持本地綠色燃料生產的研究。

在智慧運輸定價方面，政府可考慮對電動商用車輛實施20%的動態隧道費優惠，並通過時段差異化收費鼓勵非高峰時段配送。這項措施將與智慧城市基建整合，實現綠色車輛自動收費識別，建立以排放水平為基礎的階梯式收費結構。

政府日前公布資助專營巴士營辦商購置約600輛電動巴士及資助的士業界購置3000輛電動的士，並預計2027年年底提供至少500個遍布全港的高速充電樁。（政府相片）

戰略物資中轉便利化 三方面注入新動力

為強化香港作為國際物流樞紐的地位，政府在10月發表的施政報告中表示討將空運轉運貨物豁免計劃擴展為全方位的多式聯運便利框架。這項擴展將涵蓋公路-航空、海運-航空及公路-海運等多式聯運模式，特別針對戰略物資包括半導體或其他高科技貨物。海關或可類似目前監管空運貨物100%安檢的管制空運貨物安檢設施（RACSF），即「認可倉庫計劃」模式，在確保符合國際要求和安全管控的同時，為業界提供更大的運營靈活性。

此外，政府亦可考慮以下建議，為低空經濟、綠色物流運輸及貿易中轉便利三方面注入新動力。

1、加強低空經濟基礎建設：建議政府加快建設無人機起降設施、充電站、測試場地等配套設施，並制定相關的安全標準和操作指引。

2、完善人才培養體系：低空經濟和智慧物流的發展需要大量專業人才，包括無人機操作員、工程師、數據科學家等。建議政府加強與教育機構合作，開展針對性培訓項目。

3、推動跨境合作：建議通過「空中絲路」計劃，加強與中東、拉美和非洲等地區的航空連接，並深化與大灣區的航空網絡整合。

4、優化電子商務支援：將現有的「電商易」計劃升級為「電子商務環球連通」計劃，擴大覆蓋範圍至新興市場，並加強跨境支付和數碼營銷支援。

展望未來，香港運輸物流業的發展將更加注重創新與可持續性的平衡。通過發展低空經濟、推進綠色物流認證、優化戰略物資中轉等舉措，香港將能夠鞏固其國際物流樞紐地位，同時實現環保目標。特別是在大灣區發展的背景下，香港應充分發揮其獨特優勢，推動區域物流協同發展，打造更具競爭力的物流生態系統。成功的關鍵在於政策執行的力度和效率，需要政府與業界的緊密合作，共同推動香港運輸物流業的轉型升級。在行業內，有幾位跟筆者志同道合的朋友，將會在明年1月出版《ESG知多啲 - 綠色運輸物流邁向碳中和》一書，加上已出版的 《供應鏈物流新方向 - 綠色、智慧、電商》，相信可以為業界提供最益新和有用的資訊。

作者于承忠博士是香港理工大學專業及持續教育學院客席講師。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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