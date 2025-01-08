來稿｜盤點2024年創科界大事　改善資源錯配方可放眼未來

來稿作者：蔡裕龍



2024年本港各行各業也經歷難捱的一年，其中創科業界發展繼續未有突破，最令人期待的新田科技城大計暫仍如同空中樓閣，當中的河套港深創科園料今年開始營運，起碼要等第一個五年期才見實質成果。筆者作為創科界一份子，趁新年伊始，回顧去年業界幾件大事，希望溫故知新，各方能將好的勢頭延續，同時從錯誤中學習，為香港成為國際創科中心打下良好基礎。

先說多年來要錢有錢、要地有地的創科旗艦公營機構科技園，2024年繼續成為各方關注焦點。去年8月，科技園低調地向將軍澳工業邨（現稱創新園）內涉及數據中心分租的租戶HKCOLO發出傳訊令狀，揭發這間公司原來已違規多年，但卻只被要求支付最近6個月的額外費用。無論行內行外，也不明白為何科技園要以遠低於市價的金額，批出珍貴創新園土地予這類有外資成分的大企業，並縱容其違規分租「數據劏房」牟利。

事實上，在將軍澳創新園經營數據中心的大企業為數不少，除HKCOLO外還有NTT等。NTT在全球擁有超過160座數據中心，遍佈20個國家及地區，明顯是跨國大企業，而NTT同樣涉及違規分租「數據劏房」行為，但至今未見科技園對NTT採取任何法律行動；至於HKCOLO同樣有外資加持，據其官網顯示，HKCOLO早於2011年與日本電商巨企KDDI建立夥伴關係，其中，將軍澳數據中心便是兩者合資經營，去年更捐贈價值900萬元的網絡設施作實地試驗場，供本地及海外大學和研究機構使用，反映公司財力雄厚，絕對有能力自行在公開市場投地興建數據中心。

HKCOLO長期違規事件之所以重要，因某程度上是本港創科發展停滯不前的寫照。這類企業並非初創或中小企，卻長時間霸佔公帑間接補貼的重要資源，以「包租公」思維經營「數據劏房」牟利。這種資源嚴重錯配情況，極不合理。有財有勢的企業獲得平價土地賺大錢，相反最需要獲扶持的初創及中小企，可以為本港創科提供新動力的一群，得到的資助卻少得可憐。試問這個產業如何可以創新？科技園一直沒有意欲更換這些創新園內的「舊電池」，至今亦未有公開承認違規事件中的監管過失，也未曾公開交代善後補救方案，實難以服眾，亦與不斷求變求進的世界創科大勢背道而馳。

至於業內另一大事，當然是施政報告提出批新田科技城20公頃土地予科技園營運。然後科技園CEO黃克強受訪時表明，相關土地用途的整體思路是「複製現時科學園的模式」，更稱會考慮將3個工業邨當中的生產線，分流至新田科技城。可以預見，新田科技城的珍貴土地只會是「科學園2.0」或第四個工業邨。筆者只能慨嘆，如果發展創科僅局限於「乜乜2.0」思維，一成不變，對香港而言，實在可悲。

反觀本港另一創科龍頭機構數碼港，去年則迎來新氣象，除了有新CEO鄭松岩上任外，其人工智能超算中心亦已投入服務。鄭松岩明言，獲批的流浮山數碼科技樞紐中15公頃土地，會以發展新產業為主，包括AI評測中心、數據交易中心等。筆者認為，相比之下，這位新CEO至少不會一開口就是「數碼港2.0」，這個流浮山新基地，值得期待，甚至有望重新擦亮數碼港招牌。

最後要數去年最大「喜事」，可算是施政報告提出在創新及科技基金下設立100億元「創科產業引導基金」，當局希望加強引導社會資金投資指定策略性新興和未來產業，並調撥15億元優化「創科創投基金」，與業界配對成立聯合基金，投資策略性產業的初創企業，可算是德政。

放眼未來，能夠帶動經濟復蘇的主要引擎必然是創科產業，筆者寄望政府在財赤下，繼續投放資源發展創科，但同時必須做好分配。除科技園及數碼港外，生産力促進局、應科院及各間大學也應公平地獲得足夠資源，產學研、上中下游全方位有長足發展，各方砥礪前行，才能突破現時發展瓶頸。

作者蔡裕龍從事資訊科技行業多年，現職金融公司資訊科技經理。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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