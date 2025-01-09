綠惜地球｜黑色塑膠沒有告訴你的事

來稿作者：黃子勁



黑色塑膠產品常見於日常生活中，例如外賣膠盒、廚具、兒童玩具、電腦滑鼠、顯示器和手機。然而，最近在《Chemosphere》期刊上發表的研究表明，我們應該避免使用這些黑色塑膠產品。

該研究發現檢驗的203種黑色塑膠產品中，有85%的產品檢測到「阻燃劑」（Flame Retardants），其總濃度高達每公斤22,800毫克，遠超歐盟標準。雖然研究員在上月指出計算問題使研究結果高估了實際濃度，但仍無礙研究結論——雖然阻燃劑有助防火，但卻對健康構成重大風險，除了致癌、干擾內分泌和甲狀腺，還會對神經、生殖和發育系統構成毒性。

研究指出黑色塑膠產品（如壽司托盤）含有阻燃劑「十溴二苯醚」（decaBDE），這是一種多溴二苯醚（PBDE）類型的阻燃劑。這些阻燃劑可以從產品散發到空氣，並隨著灰塵、食物和水進入人類及動物體內。一項與美國健康和營養相關的調查顯示，檢測到血液中PBDE濃度最高的樣本，其死於癌症的風險比最低的樣本高出約300%。

人們可能會問，為什麼壽司托盤和兒童玩具需要添加阻燃劑？無奈的是，阻燃劑是通過塑膠回收進入我們的生活當中。雖然在電子產品和電器加入阻燃劑可大大減少火災傷害、財產和人命傷亡，但是電子廢物的回收卻讓這些化學物質進入了即棄容器和餐具等低檔塑膠製品。

為了減少這些風險，香港特區政府在去年四月管制了部份即棄塑膠產品，解決了部份健康和濫用塑膠的問題，這是個遲來但果斷的決定。綠惜地球認為環保署應加快實施第二階段的管制，並對包裝物料實施更嚴格的規定。decaBDE已納入2023年《斯德哥爾摩公約》的禁止清單，而美國環保署以decaBDE可致癌為由，早在2021年全面禁止decaBDE在美國使用。特區政府宜認真考慮這些做法。

此外，政府應考慮委託消費者委員會與大學或實驗室合作，測試產品和包裝中的 PBDEs含量，特別是食品和兒童用品。如能把結果透過廣受歡迎的《選擇》月刊中發表，相信能有效提高公眾意識。更重要的是，環保署應透過多重公眾教育活動，教育市民避免使用黑色塑膠之餘，減少使用劣質即棄塑膠來處理食物和飲品，防範「膠」災。

要配合《斯德哥爾摩公約》的管制，政府必須密切監控電子產品和電器中的「阻燃劑」含量，因為源頭管理是管控風險最有效的方法。雖然將所有黑色塑膠標籤為致癌是不公平的，但我們必須認真看待「阻燃劑」對公共衛生的長遠影響。在當前經濟形勢下，有人或會覺得檢驗的成本過於高昂，可是這些有害的化學物質會在體內累積，造成的影響實在不容忽視。紐約大學朗格尼健康醫學中心的一位兒科和公共衛生教授強調，僅在2018年，阻燃劑就讓美國的醫療系統造成1,590億美元的支出，我相信任何政府都不願意把這項支出列入年度預算的。

自今年1月1日起，《控制危險廢物越境轉移及其處置巴塞爾公約》修正案將於在締約國實施，中國是締約國，因此香港特區政府已按照《公約》修正案的要求，將所有電器和電子廢物—包括前文提及的電腦滑鼠、鍵盤等含「阻燃劑」的電子產品—納入現有的進出口許可證制度監管。此舉將有助減低含「阻燃劑」的黑色塑膠影響我們的生活，但要徹底避免相關的威脅，我們還是應慎用塑膠和避免即棄塑膠。

《全球限塑條約》(Global Plastic Treaty) 談判已於12月2日在釜山落幕，儘管未能達成任何對生產塑膠的限制。然而，塑膠是在我們這一代人的濫用而做成的膠災，我們有責任通過並履行限塑條約，為我們的孩子和後代提供一個無毒和可持續的未來。

作者黃子勁博士是綠惜地球副總幹事。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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