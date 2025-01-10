來稿｜香港具條件辦更多大型演唱會發展為演唱會之都

來稿作者：周厚立



從戲劇到舞蹈，由流行音樂到戲曲，香港是東西方表演藝術的中心。香港確實具備很多條件來發展成為演唱會之都，包括現代化的場館、高效的交通系統、多元的文化氛圍以及強大的觀眾基礎。這些因素使得香港成為吸引國際和本地藝術家舉辦大型演唱會的理想地點，發展為演唱會之都。

於1983年就建成的紅館見證過香港樂壇的黃金時代，被視為香港流行樂最具代表性的演出場地。只要提到香港的演唱會場館，紅館在人們心目中總有一席之位。在各類粵語流行歌曲隨著香港電視劇的爆紅傳遍大街小巷的年代，有名氣的歌星們都會來紅館舉辦演唱會。在紅館舉行個人演唱會，曾被視為香港歌手演藝事業的里程碑。

只要談論到粵語流行文化，媒體總會提到80、90年代的香港。流行文化一直是香港的軟實力，特別是上世紀八十至九十年代年代，無論是電影電視作品、流行歌曲、廣播電臺都發展蓬勃，冠絕東南亞，堪稱流行文化的黃金時代。

香港流行文化在香港文化中可謂舉足輕重，一直是香港文化的重要品牌，反映香港人具有相容中西、南北和新舊文化的智慧，造就了一個充滿活力並薈萃內地、香港及世界各地文化的交匯點香港在流行文化方面成就斐然，香港人都引以為傲。香港流行文化提升香港人的文化自信，保持香港獨特的文化魅力，促進香港與不同地區的文化交流，鞏固香港作為中外文化藝術交流中心的地位。

如今，香港樂壇和香港流行曲的黃金時代已成為人們口中感慨萬千的歷史，隨著越來越多演唱會場館的啟用，紅館的燈光也不如往日明亮。在到來的2025年，香港又一新場館——啟德體育園計畫啟動，將會拉開香港演唱會的新篇章。

香港特區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩1月8日在立法會表示，就本地表演場地容量而言，若舉行演唱會的場地可容納超過10000名觀眾，可視之為大型演唱會。根據局方估計，2023年至2024年大約有每年350場大型演唱會，即平均每個月便有約15場大型演唱會舉行。粗略估算這些演唱會有超過420多萬名觀眾；當中有超過150萬旅客，他們為香港帶來約37億元消費額，經濟增加值約22億元。當中個別演唱會，尤其是涉及非本地表演者及支援團隊的演唱會，更可帶動接近過億直接開支。

隨著啟德體育園的落成和啟用，香港可舉行更多具規模和經濟效益的演唱會，令香港成為舉辦大型流行演唱會的絕佳地點，也符合政府在《文藝創意產業發展藍圖》提及發展香港成為流行文化之都的目標，以及《香港旅遊業發展藍圖2.0》提及發展「盛事+旅遊」的長遠方向，打造具特色的旅遊項目和產品。在這個發展方向下有三個重點，包括（一）鞏固香港成為國際文化盛事之都；（二）利用香港國際化的策展和創作技巧，推廣中華傳統優秀文化和香港獨特文化；以及（三）吸引內地及海外藝團及藝術工作者與香港進行文化交流。

香港中西文化交融，擁有兩文三語的環境，加上獨特地理優勢，全球超過一半人口可以在五小時內飛抵香港，香港流行文化向來發展蓬勃，使得香港成為國際演唱會舉辦的理想地點。大型演唱會不僅能吸引市民和來自世界各地的旅客，還能帶動相關行業的經濟發展，提升社會氣氛，刺激本地消費。特區政府如果能夠繼續支持和推動這類活動，無疑會為香港帶來更多的經濟和文化效益。

當刀郎的音樂響起，無論是在繁華的都市還是寧靜的鄉村，總能引起無數人的共鳴。外媒對音樂人刀郎的線上演唱會《山歌響起的地方》給予了極高的讚譽。紐約時報等權威媒體毫不吝嗇地盛讚刀郎，稱他的線上演唱會代表了中國真正音樂人的最高水準，是中國樂壇一位傑出的音樂人。紐約時報指出，刀郎的音樂完全有能力走向世界，這是真正的音樂文化自信。在他的線上演唱會中，刀郎不僅展示了自己的歌唱才華，還向觀眾呈現了古琴、二胡、簫、馬頭琴、嗩呐、阮、板胡、京打、琵琶等多種樂器，為大家帶來了一場超高專業水準的音樂視聽盛宴。就連譚詠麟評價他：認為刀郎是我們國家，難得一見的幾位歌手之一，將為兩地帶來更多的機遇。就連譚詠麟評價他：認為刀郎是我們國家，難得一見的幾位歌手之一，將為兩地帶來更多的機遇。

不少港人接受訪問時表示，很期待刀郎赴香港開演唱會，刀郎的聲音不僅蘊含著情感，更是一種對音樂的執著追求。他所演繹的，每一個詞句都承載著厚重的故事，讓聽眾在旋律中感受到共鳴。香港和內地文化和娛樂產業的共同發展。

網友說有一個好消息是說，香港現在也在邀請刀郎，你到我們香港來玩一場，而且我們香港的一些港星，港臺歌星也願意到場給你去助陣也好，伴唱也好，什麼都好。香港媒體三邀刀郎，港文旅也喊話了，力邀刀郎來香港開演唱會。

作者周厚立全國政協委員、香港島各界聯合會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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