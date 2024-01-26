楊莉珊｜連袂兩岸歌星開演唱會　香港「盛事經濟」可期

立法會日前有多名議員追問如何爭取如Taylor Swift等國際巨星來港開演唱會，行政長官李家超出席立法會行政長官互動交流答問會時，有條不紊地給出兼顧軟硬體的務實答案，提出會考慮由政府搭台研究制訂一站式服務，便利組織舉辦活動的說法更加讓人眼前一亮。李家超表示，推動「盛事經濟」、發揮香港國際城市作用，是高增值發展方向，能帶動經濟增加收入。各行各業的經營者要考慮如何將「人氣」變成「財氣」。



來稿作者：楊莉珊



李家超對當前制約本港舉辦「演唱會經濟」的先天缺陷看來亦是心中有數，他表示啟德體育園預計今年年底或第四季完成工程，會在進行測試後啟用，主場館能容納約50,000個座位，而室內運動場館亦有約10,000個座位，並有計劃在灣仔重建一些政府建築物，亞博館正進行擴建工程，北部都會區亦會朝這個方向做。此外，他對議員關注的硬體、軟件和中長線規劃都一一作答。

香港向來是區內「盛事之都」，每年有大量的文化、體育、財經、娛樂等盛事在香港舉行。香港舉辦大型國際盛事有十分輝煌的歷史和豐富的經驗。流行文化一直是香港的軟實力，特別是上世紀八十至九十年代年代，無論是電影電視作品、流行歌曲、廣播電台都發展蓬勃，冠絕東南亞，堪稱流行文化的黃金時代。

香港流行音樂黃金時代的出現，在上世紀八、九十年代「天時地利人和」的條件下井噴式爆發。1979舉辦的第一屆十大中文金曲頒獎禮，將這些開花結果的成果匯聚到一起，那時也出現很多演唱會，梅艷芳、張學友、李克勤等巨星都由演唱會被發掘。八十年代的香港，猶如一塊海綿，廣泛吸收中西文化，融合形成香港流行音樂的盛世，同時，香港創作自由的環境製造出很多出色的音樂人和填詞人，由此產生了大量高質素的流行音樂。

對當前制約本港舉辦「演唱會經濟」缺陷都可以克服，如何爭取如Taylor Swift等國際巨星來港開演唱會固然也是一個方向，但現時香港可連袂兩岸歌星開演唱會。

「第37屆全球音樂華鼎獎」日前在澳門揭曉，美國當紅女歌手Taylor Swift榮獲全球最佳歌手，內地歌手刀郎榮獲亞洲最佳歌手，台灣歌手周傑倫、韓國歌手李知恩分獲亞洲最受歡迎男女歌手，周深摘得華語最佳歌手，薛之謙、鄧紫棋分獲華語最受歡迎男女歌手。

今年7月，刀郎闊別公眾視野多年後，推出新專輯《山歌寥哉》，憑藉專輯中《羅剎海市》、《翩翩》、《花妖》、《未來的底片》等多首詞曲俱佳的歌曲，再度引發廣泛關注。《羅剎海市》全球播放量數十億次，影響甚至波及海外。他也因此成為今年中國乃至全亞洲流行音樂的現象級人物。刀郎火到國外，外國眾多歌手翻唱刀郎，致敬刀郎，刷屏全網，妥妥的文化輸出。

香港歌手譚詠麟說：「我相信如果刀郎來香港開演唱會，大家幾乎都願意花錢買票去支持他」。事實上，刀郎在2012年在香港紅館舉行演唱會，受到熱烈追捧，座無虛席，氣氛熱鬧程度一點也不輸「四大天王」。台下的觀眾與刀郎一起合唱，場面非常親切，接地氣。內地歌手在中國香港紅館開演唱會沒有幾個，而刀郎在中國香港的人緣好感度，確實很少見。

現時香港可連袂兩岸歌星開演唱會，包括刀郎、周深、華晨宇、周傑倫、張藝興、蔡徐坤、薛之謙、王俊凱；以及女歌星李宇春、袁維婭、容祖兒、鄧紫棋、楊超越、單依純、張靚穎等。

透過官方與各界溝通，向兩岸歌星提供誘因，要以「你爭我奪」的思維，展現香港願意提供必要的援助，讓兩岸歌星樂意來港，以匯聚成「盛事經濟」潮流，亦重振香港作為「活力之都」的美譽。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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