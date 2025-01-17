綠惜地球｜想節能，修例能？——談外地對建築物能源效益的規管

來稿作者：陳永傑



最近政府向立法會內會提交了2025年度立法議程，環保政策方面，上榜的有《建築物能源效益條例》的修訂。香港的建築物佔全港用電量約90%，政府在十多年前制訂《建築物能源效益條例》，要求建築物業主每十年進行一次能源審核，除了申報能源使用指數（EUI；用於計算建築物的耗能密度），還要找出「能源管理機會」（簡單理解是節能建議），藉此驅使建築物相關界別節約能源。《條例》實行多年以後，政府主動提出修改，固然值得支持。在過去十多年，世界各地都著手改善建築物的能源效益，現時內地和海外都有一些做法，或有參考價值：

中國北京

就在2024年12月31日，北京市住建部印發《北京市公共建築能效分級管理辦法》，公共建築部分面積在3000平方米以上，且公共建築部分的面積佔超過50%的單體建築，其業主須每年申報供熱（冷）、通風與空氣調節、辦公設備、電梯、給排水設備、熱泵設備、生活熱水、電器、室內照明、炊事等方面的能效，然後參考北京市《民用建築能耗標準》所示的能耗指標引導值及約束值進行能效分級，一級最高，五級最低。大型公共建築業主如未有進行能效分級工作，先由區住房城鄉建設部門命令限期改正，若逾期仍不改正，將納入信用管理體系。

三、四級建築的業主應健全建築綠色運作維護管理制度，委派專員負責節能綠色運作管理，找出影響建築能效的因素。五級建築的業主，應組織對建築主要用能設備進行節能檢測和診斷，進行深度的能源審計，並依照審計結果採取改善措施，以提升能源效率。

如果建築物連續兩年只達五級，業主應加強節能管理和實施節能綠化改造，提升建築能源效率等級。如果未依規定實施節能綠色化改造，區住房城鄉建設部門則會勒令限期改正；逾期不改正的，可判處三萬至十萬元的罰款。至於一級、二級的公共建築，市府住宅城鄉建設委會同市發展改革委會定期從中評選具有能源效率示範作用公共建築，評選結果會向社會公佈，以彰表揚。

新加坡

建築物佔新加坡全國碳排放量的20%，並佔電力消耗的三分之一。自2013年起，新加坡五類建築物的業主必須每年向新加坡建設局提交建築資訊和能源消耗數據，用於制定國家的建築能源基準。五類建築物包括商業建築（如辦公大樓、酒店、零售建築和綜合開發項目）、醫療設施、教育機構、公民、社區和文化機構，以及體育和娛樂中心。

從2025年第三季起，如果建築物的能源使用強度（EUI）連續三年超過規定閾值，則被視為能源密集型建築物。政府將要求業主在90日內聘請專業人士進行全面的能源審核，並制訂能源效率改進計劃（EEIP），以減少能耗至少10%。

業主須在三年內落實能源效率改進計劃，並在此後至少一年內維持至少10%的節能幅度。不遵守規定將面臨10,000新元至150,000新元的罰款。若持續違規，每日額外罰款最高1,000新元。

除了有懲罰，也有獎賞和補助。現時新加坡早已徵收碳排放稅，如業主欲翻新物業以提高能源效益，可向政府申請「綠色建築獎勵計劃2.0」（Green Mark Incentive Scheme for Existing Buildings 2.0）津貼，津貼水平視乎節能效益，越節能者，津貼越多，最高可獲120萬新元或補助一半成本，以較低者作準。

英國

英國政府早在2007年推出「能源性能證書」（EPC）制度，旨在評估建築物的能源使用和能效。能源性能證書分成A級（能效最高）到G級（能效最低），有效期為10年，目前英國物業的平均能效等級為D級。能源性能證書由專業的能源評核員發出，他們須為建築物的窗戶、屋頂、地板、牆身、冷暖氣、熱水、照明等方面評分，分數愈高，即代表能源效益愈高，物業耗能量相對較低，因此能源開支也較少。

自2023年起，所有出租的商業樓宇都必須達到E級或以上。若未達標，就必須加以修葺，改善設備的能效，或者加裝節能系統，以提升EPC的級別。政府提供各種補助，以資助業主改善樓宇能源表現。除了租售上的限制，英國的銀行也會配合政府政策。如果物業的準買家向英國的銀行或財務機構申請按揭，就必須提交能源性能證書。若EPC級別較高，銀行可提供更多按揭優惠，但如果EPC評級太低，按揭申請則有機會不獲批。

規管有辣有唔辣促節能表現合格

值得一提的是，三地不約而同都在公共政策層面上設置一些賞罰機制，方法「有辣有唔辣」，驅使業主主動節約能源。至於香港，實行EUI制度已逾10年，至今表現如何？

本會早前發表報告，發現現行的EUI申報制度欠缺監督力量，既沒有為建築物的耗能量設限，亦沒有要求業主必須遵從能源審核結果所示的「能源管理機會」，業主只須交妥文件了事。法規框架沒有設定直接的節能誘因或要求，只靠電費開支和企業ESG要求等法規外的動機，做法頗為被動，導致EUI制度徒具形式，結果實行十年之後，漸漸落後世界趨勢。

節能和其他環保改革一樣，假如只靠小眾行為、個人情懷作驅動，效果既不持續，亦不廣泛，反之，如果訂立清晰、有約束力的節能目標，相信有助推動社會各界人人踏出一步。綠惜地球非常歡迎政府主動修改法例，希望當局把握修例良機，推行有效的能源審核制度，以協助香港達成碳中和的目標。

作者陳永傑是綠惜地球助理環境事務經理。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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