綠惜地球｜漫談廢物處理的環境經濟學——回應謝局長的網誌

來稿作者：陳永傑



拜讀環境及生態局局長謝展寰在星期日發表的網誌後，本人就此有些看法：

廢物處理一直是現代社會的重要環境議題。隨著城市化和人口增長，以及垃圾產量增加，涉及的環境成本也不斷增加，各地政府都在尋求更符合成本和環境效益的廢物管理措施。在這個背景下很多國家和地區都厲行源頭減廢和回收政策，積極避免焚化和堆填。

隨著全球發展趨勢，早年大興垃圾焚化的國家，現時也需回過頭來，加強源頭減廢和回收政策，例如丹麥、瑞典和芬蘭，在2023年遭歐盟委員會警告過度依賴焚化，恐達不到歐盟減廢和回收的目標。可是香港卻在減廢路上逆線行車，除了建設石鼓洲焚化爐（I·PARK1），環保署更在垃圾收費擱置後，立即「提速提效」，旋即在去年十二月招標建設第二座垃圾焚化爐（I·PARK2）。從時機上看，坊間擔心政府未來會把廢物「一把火燒掉」，不再更積極推動減廢回收，似乎並非空穴來風，種種輕視減廢、重視焚化的舉措，也反映了社會不少人對垃圾和背後的環境成本認知不足。

有人見證今屆政府投入了前所未有的力度來推行廢物收費法規，然而垃圾收費馬失前蹄，減廢火車頭無法開動，坊間更盛傳本屆政府不再打算實行，難以扭轉多年來廢物棄置量不斷上升的局面。今年局方提出修訂《產品環保責任條例》，乃是推動源頭減廢，可是如果局方仍然覺得門面工夫可取得成功（例如覺得以2毫回收一個膠樽已可大幅減少飲品廢物），那麼香港之所以仍有大量被棄置的廢物需要處理，完全是推行源頭減廢放軟手腳所致。

很多人知道廢物回收再造可以減少資源浪費，並降低對自然環境的影響，是一種遠較堆填環保的廢物處理方式。較少人知道的是，所謂的「轉廢為能」，其實即是垃圾焚化，只是一種棄置廢物的方法，不符合資源管理和環境保護的理念，也會壓抑回收再造。

垃圾焚化的核心理念是將廢物的重量和容量減少，焚化不會讓垃圾憑空消失，垃圾的毒素反而會積聚在殘餘的爐底灰和飛灰中。在現實操作中，垃圾焚化的成本可能因多種因素而變得昂貴甚至不可持續，對環境的影響也會更高。

某些材料的收集、運輸和棄置過程需要消耗大量能源，甚至會產生額外的污染。塑膠是一個例子：塑膠密度很低，收集和運輸廢塑膠的成本十分高，加上焚化一噸塑膠便會產生三噸溫室氣體，過程中消耗的能源和資源碳足跡也十分高，再者焚燒塑膠須確保高溫，否則會產生有毒的二噁英，所以焚燒塑膠的環境成本高昂，亦無助香港達致《氣候藍圖》的目標，所以設計廢物管理政策時，須時刻以源頭減廢為核心，回收為輔，才可以避免環境的損害。

經濟上，回收的價值取決於回收材料在市場上的需求。然而，由於某些再生材料缺乏用途和市場，價值很低，負責任的政府和環境部門都會及時介入，設法把環境成本等外部成本（externalities）內化（internalise），以污者自付的原則誘導社會採取環境成本低的做法，避免造成社會資源的浪費。

技術上也並非所有廢物都適合焚化。建築廢料、廚餘等熱值較低的廢物，往往混雜在一般廢物之中，難以焚燒。即使嘗試焚燒，處理過程中消耗的資源和能源亦會超過所謂「轉廢為能」的效益。

因著上述原因，當焚化的環境成本高昂且效益低時，堅持不理環境成本，一焚到底，只會增加社會的經濟負擔，亦可以加重環境問題。按照國際間多年以來的共識，源頭減廢永遠是最優先、最有效的廢物管理方案。

所謂的「轉廢為能」（Waste-to-Energy, WtE），其實是一種通過焚燒來產生熱能並轉化為電能的廢物處理技術。儘管技術有所進步，現代轉廢為能設施仍然只是一種棄置垃圾的設施，在環保方面帶來的所謂優勢，其實很有限。例如垃圾焚化後遺留大量有毒飛灰，除了須於堆填區棄置，還須持續監察，以防毒素外溢。以北京為例，有學者估計，2021年北京城市生活垃圾全生命週期社會成本高達124億元人民幣（下同）。垃圾焚燒的社會成本最高，達101.72億元。垃圾焚化的社會成本為2045元／噸，竟高於垃圾堆填（1288元／噸）、堆肥（1132元／噸）、厭氧消化（1057元／噸）和回收利用（-344元／噸）。

有人認為轉廢為能可提供「可持續」的能源來源，減少對化石燃料的依賴，但事實是石鼓洲I·PARK1焚化爐落成後，每年預計產電量為4.8億度，只等於全港一年用電量的1%，以焚化爐運作期30年計算，燒足30年垃圾，還抵不上全港一季的用電量。此外，若以焚燒後的爐渣作生產建築材料，毒素容易外溢，至於金屬等有用物質，本來就不應放到爐裏焚化，早就應該分類回收，最大程度地實現資源利用。

再者，垃圾焚化已經在多國產生「封鎖效應」（lock-in effect）。焚化爐屬昂貴的基建項目，就以石鼓洲焚化爐為例，造價加15年營運費和附加費已達314億，如果減廢取得進展，焚化爐的處理量便會供過於求，為了避免昂貴的焚化爐空轉，便得找垃圾來燃燒，反倒產生了增加垃圾的誘因，最終只會窒礙減用、重用和回收的發展。丹麥、芬蘭、而至是深圳等焚化為廢物管理主要方法的地區，甚至需要從外地輸入廢物，以維持焚化爐的運作。這樣一來，高價值、易回收的材料（如金屬、紙張，高價值塑料等）也會一焚了之。

在不久的將來，香港第一座轉廢為能設施便會投入運作，屆時局方若以經濟掛帥，只計算廢物處理方式的帳面成本，忽視廢物焚化的環境成本，香港只會落入製造—消耗—焚燒—棄置的線性經濟格局，循環經濟的建設只會落後於人。

全球都在推動綠色轉型，環保新政不斷湧現，各國、各地的環保部門都不再守著以往的方式不變，只管宣揚末端處理，忽略源頭減廢，紛紛抓住綠色轉型的機遇，厲行源頭減廢措施，才可以在循環經濟建設方面維持國際競爭力，甚或脫穎而出，否則便有可能慢慢被時間淘汰。

廢物管理必須考慮成本和環境效益。我們建議環境及生態局會採取改革性新理念，重塑廢物處理系統，以便利垃圾收費、生產者責任計劃等法例順利實施，以達到環保和社會效益的最大化，節省廢物處理成本，減輕公帑負擔。

作者陳永傑是綠惜地球助理環境事務經理。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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