紫荊黨｜六代機引發的「霍去病效應」

來稿作者：伍俊飛



2024年12月26日，我國成功試飛了兩款六代隱身戰鬥機，終結了美軍長期擁有的空天霸權地位。自工業革命以來，這是我們第一次在主要武器裝備上對西方國家拉開代差，大幅提升了國防實力。更為重要的是，六代機在我國先進武器裝備中並非一枝獨秀，去年年底世人通過網絡知曉了東方大國展示或變相亮出的一系列殺手鐧，包括076型兩棲攻擊艦、空警3000預警機、無偵-9反隱身預警機、攻擊11艦載無人機、颶風3000微波武器、WZ-21重型武裝直升機、「機器狼」地面無人作戰系統、爆震發動機等等，而國人期待已久的轟20隱形戰略轟炸機在製造上也沒有了任何技術障礙。

以六代機為首的世界一流武器裝備體系成型後，我軍實際上具備了全球遠程打擊能力。這不得不令銘記百年屈辱的中國人憶起歷史上改寫了漢匈關係的天才將軍霍去病。他善於長途奔襲、快速突擊、迂回隱蔽、斬首滅軍，為後世樹立了用兵典範。西元前121年，霍去病兩次閃擊匈奴，打通中原與西域通道，匈奴人聞風喪膽，為此悲歌：「失我祁連山，使我六畜不蕃息；失我焉支山，使我嫁婦無顏色。」 霍去病在漠北與匈奴決戰後，「匈奴遠遁，而漠南無王庭」。迄今為止，面對新中國成立以來最有效的威懾武器，美國政府和軍方未置一詞，美國主流媒體處於集體「裝死」狀態，「中國威脅論」並未喧囂再起，呈現出一種奇特的「霍去病效應」。

因此，2024年成為中美軍事較量的分水嶺，意味著中國有能力開啟歷史性戰略轉折，這可能帶來一系列連鎖反應。在掌握超越美軍的力量和手段後，我們第一次可以開始謀劃一幅嶄新的戰略圖景。解決臺灣問題不再存在任何軍事上的障礙，國家終於能實現完全統一；南海衝突逐漸塵埃落定，千里海疆有望風平浪靜；美國軍艦和軍機會適時知難而退，不再跑到我們家門口騷擾挑釁；美國與日本、韓國、菲律賓的軍事同盟關係遭受重創，各國軍事合作方式與價值面臨重估；美軍在太平洋的第一、第二、第三島鏈的軍事部署瓦解，中美軍隊在西太平洋區域平起平坐，周邊國家對中國的依賴和信任度提高；未來中美兩國都會加大在航空航太、導彈衛星、人工智能等領域的研發投入，力圖在全球軍事科技競爭中保持領先地位。

六代機成功試飛在人類文明發展史上更具有劃時代的意義。由於西方哲學、自然科學、工程技術、社會科學、社會制度甚至生活方式數百年來佔據優勢地位，人類社會長期籠罩在西方中心論的陰影下。儘管西方在科學技術領域總體上仍然領先於中國，但六代機的橫空出世證明了中國人的創新能力和製造能力，而本世紀以來中國科學家在基礎理論研究領域的創新成就，也意味著西方理論、符號和話語體系並非「唯一」，而是「之一」，意味著非西方民族同樣具備創造力、創新力和經濟發展活力‍。美國是一個偉大的國家，美國人善於在挫折中反思，在經歷一段迷茫時期後，中美最終會在相互威懾中達成平行交叉的戰略格局，互利共贏，相互學習，攜手為維護世界和平與穩定做出樞紐性貢獻。

作者伍俊飛是紫荊黨政策研究院院長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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