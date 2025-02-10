祁斌｜香港資本市場於變局中育新機開新局

2024年，在中央大力支持下，在香港各界的共同努力下，香港經濟穩中向好，前三季度GDP增長2.6％，位居發達經濟體前列。香港國際競爭力進一步提升，最新一期全球金融中心指數排名中，香港重返亞洲第一、全球前三。資本市場亦表現亮眼，在中央加大宏觀調控力度、推出一系列增量政策拉動下，港股市場扭轉過去三年頹勢，2024年恒生指數上漲18％。IPO市場重煥活力，全年共有71隻新股IPO，募資合計875億港元，名列全球第四。美的、順豐等內地優質龍頭企業來港上市，吸引國際國內投資者積極參與。港股流動性明顯改善，全年日均成交額1,318億港元，同比上升26％。我們同時也應看到，儘管香港金融市場呈現積極跡象，但持續向好的基礎仍較為脆弱，市場發展基礎尚不穩固，投資者信心還需進一步提振。



搞好香港經濟，關鍵在金融；搞好香港金融，關鍵在資本市場。

金融是現代經濟的核心，資本市場是現代金融的核心，在優化資源配置、促進經濟可持續發展等方面發揮不可替代的作用，也是國家競爭力的重要組成部分。國際貨幣基金組織（IMF）對1960－2007年近50年歷史中17個OECD 國家、共 80次經濟金融危機的研究表明，危機後復蘇速度最快的總是金融體系以資本市場為主導的國家。這充分說明，一國一地金融體系中，資本市場的發達程度對於經濟可持續發展能力和經濟彈性有決定性作用，在某種程度上也決定了該經濟體的崛起和衰落。過去幾十年中，從微軟到蘋果到英偉達，硅谷高科技企業成功模式的背後是美國資本市場的牽引，如果說硅谷是美國高科技產業的引擎，納斯達克和華爾街就是其翅膀。無論是中國經濟高質量發展，還是香港國際金融中心建設，都需要一流資本市場作為支撐。

當前，香港正走向由治及興新階段，搞好香港經濟，關鍵在金融；搞好香港金融，關鍵在資本市場。香港資本市場不僅是香港國際金融中心的「棋眼」，在服務國家戰略中也發揮重要作用，是支撐人工智能和生物技術等高科技產業發展的戰略抓手，也是帶動粵港澳大灣區新興產業群體崛起、打造「中國硅谷」的重要支點，還是推動本土化色彩較濃的A 股市場和國際化程度更高的港股市場良性互動、互為補充，並協同成長為世界一流資本市場的必然選擇。通過滬深港通的制度創新和穩健運行，香港資本市場還給國際投資者提供了分享中國經濟紅利、給中國投資者提供了參與世界經濟增長的機遇。

百年香港資本市場具有不可替代的獨特優勢

香港資本市場最早可追溯至1860年代，一百多年來，香港資本市場歷經風雨，成功應對了1997年亞洲金融危機、2008年國際金融危機等重大衝擊考驗，市場規模和投資者基礎不斷擴大，IPO 融資總額7次全球奪冠，有力服務了中國經濟長期可持續發展，也夯實了香港國際金融中心地位。這主要得益於香港「背靠祖國、聯通世界」，具備多重有利發展條件和獨特競爭優勢。

一是「一國兩制」的制度優勢。中央高度重視香港在國家高水平對外開放中的引領作用，習近平主席近期在慶祝澳門回歸祖國25周年大會上指出，「一國兩制」具有顯著制度優勢和強大生命力，是保持香港、澳門長期繁榮穩定的好制度，必須長期堅持。去年5月中國證監會出台資本市場對港合作五項措施，11月何立峰副總理來港提出不斷深化金融改革創新、深度拓展金融開放合作和積極對接國家發展戰略三項要求，為香港資本市場發展源源不斷注入強大動能。

二是國際化優勢。香港國際金融中心從誕生第一天起，就置身於競爭激烈的國際環境中，經歷了各種洗禮和考驗，始終按照國際規則運行，具有強大國際競爭力，匯聚國際一流投行、律所、會計師事務所等，廣泛吸引國際投資者和國際人才。香港具有國際金融中心的長久傳統，屬於發達市場，具有濃郁的投資文化和世界一流的監管水平。香港背靠內地，輻射東南亞，是東西方文化交匯地，也是聯通東西方的重要橋樑。

三是內地超大規模市場優勢。內地經濟多年穩居全球第二，具有強大的產業基礎和超大規模消費市場。近年來，境內居民跨境資產配置需求逐步增加，兩地金融市場互聯互通實施十年來，取得顯著成效，增強了兩地金融市場活力和國際競爭力，在風險防範方面也積累了較成熟的經驗。

四是營商環境優勢。香港營商環境優越，普通法制度與國際順暢銜接，具有簡單低稅制和成熟的資本市場，是公認的全球自由度最高的經濟體。

1月15日，第二屆香港資本市場論壇2025舉行。（左二至左五）港交所行政總裁陳翊庭、證監會主席黃天祐博士、香港上市公司審核師協會主席陳錦榮、特區政府財政司司長陳茂波、中聯辦副主任祁斌和其他嘉賓主持啟動儀式。

關於香港國際金融中心建設的幾點思考

一是推動更多內地和國際優質企業來港上市，優化內地和香港金融監管協調機制。「問渠那得清如許，為有源頭活水來。」近期內地企業來港上市速度明顯加快，2025年開市僅一周，港股已有8隻新股招股，寧德時代也發布公告計劃來港上市，相關部門正在研究進一步優化內地企業赴港上市IPO 核准機制。同時，香港也應主動赴內地和國際宣傳香港資本市場優勢，廣泛吸引國際國內優質企業來港上市。人民銀行潘功勝行長在1月13日的亞洲金融論壇上明確表態，將支持香港資本市場發展，提高外匯儲備在香港的資產配置比例。下一步要進一步推動引導社保、養老金等內地中長線資金投資海外及香港資本市場，同時我們積極歡迎全球投資者參與香港資本市場、分享中國經濟紅利。

二是推動發布《香港資本市場白皮書》，提升香港資本市場水平，建設世界一流市場。與國際最佳實踐相比，香港在市場監管、交易成本、公司治理等方面仍有不足之處。可推動研究發布《香港資本市場白皮書》，對標全球最高標準，提出改進意見，列出改革的路線圖、時間表；推動政府、業界、學界多方共同參與，力求客觀公正；面向全球主流機構投資者和世界知名金融機構徵求意見，以示改革誠意和決心，提振國際機構投資者信心。對標紐約、倫敦等全球金融中心，推動香港資本市場真正成長為世界一流資本市場。

三是推動舉辦「香港全球產業合作峰會」，打造「全球產業合作高地」。金融是香港發展的牛鼻子，但如果只有金融、沒有實業，很容易成為空中樓閣，脫實向虛，也不利於保障社會民生。隨着中國經濟在新能源等領域的競爭力不斷提升和高質量共建「一帶一路」的深入推進，越來越多中資企業走向世界舞台、參與國際競爭；與此同時，國際投資者和產業界也希望參與中國市場，分享中國超大規模市場和完整產業體系的紅利。但正如世界上任何不同區域之間的跨境產業合作一樣，信息不對稱是中外產業整合的最大壁壘。香港可以發揮「背靠祖國、聯通世界」優勢，成為境內外產業撮合的「全球產業合作高地」。可推動今年6月舉辦「香港全球產業合作峰會」，吸引國際和國內數千名企業領袖參加，參會行業除了生命科技、人工智能、大數據、新能源等香港重點發展的創科行業外，也可包括旅遊、消費、航運、貿易等傳統行業，尤其是有國內「走出去」和國際「請進來」的跨境需求的行業。峰會次日可安排參會企業家和投資者參觀調研北部都會區，引導國際企業和科技企業在北部都會區建廠，提升產業層級，促進民生就業，加快大灣區發展和市場一體化，並在逆全球化時代促進中國與世界的產業融合與共贏。

四是加強資本市場監管，防範金融風險。多年來，在國家大力支持下，香港成功應對了多次金融危機和外部衝擊，金融體系保持整體穩健，對防範化解重大風險積累了豐富經驗。改革開放四十多年後，中國的經濟實力更加強大，外匯儲備規模穩居世界第一，為香港金融穩定和安全提供了堅實的保障。香港市場在鼓勵金融創新和科技創新的同時，也要加強資本市場監管，防止市場過度波動，保持市場穩健運行，守住不發生系統性風險的底線。

我們相信：有中央政府的堅定支持，有祖國後盾的強大支撐，有面向世界的寬闊胸懷，有百年創業的輝煌歷史，有七百五十萬香港人民的勤奮努力，香港的明天一定會更好。

作者祁斌為香港中聯辦副主任，本文係其1月15日在「第二屆香港資本市場論壇2025」上的致辭，原刊於《紫荊雜誌》2月號，香港01獲授權轉載。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。

