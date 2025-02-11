紫荊黨｜乙巳蛇年對香港的期許

來稿作者：周小稞



農曆新年前後，一連串海內外要聞接踵而至，將過去七年以來國家反覆提及的「百年未有之大變局」的主要特徵展現無遺。

百年未有之大變局

首先，1月20日特朗普二進白宮，結束了二戰以後聯合國框架下的國際秩序「春秋時期」，拉開了強權爭霸的全球「戰國時代」的序幕。特朗普就任美國總統前對加拿大、格陵蘭、墨西哥和巴拿馬的領土野心在其上任後相繼進入操作階段。

1月20日特朗普簽署行政令，將「墨西哥灣」改為「美國灣」；2月1日美國國務卿盧比奧出訪巴拿馬，迫使巴拿馬總統次日宣佈將退出中國的「一帶一路」計劃；2月2日特朗普宣佈對加拿大和墨西哥加征25%的關稅、對中國加征10%的關稅，加拿大與墨西哥次日做出妥協，關稅加征得以延後一個月，但中方未有隨特朗普的大棒起舞，並在2月4日宣佈一系列反制措施，包括對美國部分進口商品加徵10%至15%的關稅、對五類稀有金屬實施出口管制、立案調查谷歌的市場壟斷行為等。

特朗普撕毀了美國長期以來標榜的自由、民主與人權虛偽面紗，赤裸裸追求美國利益最大化，帝國主義的霸權嘴臉已是昭然天下，戰後聯合國憲章確立的國際秩序趨於瓦解。

DeepSeek令AI革命邁向百花齊放

其次，在特朗普就任美國總統的同一天，來自中國杭州的AI公司DeepSeek發佈了DeepSeek-R1大模型，對標去年12月發佈的OpenAI o1大模型。DeepSeek-R1因其卓越的性能、低廉的訓練成本以及開源特徵迅速引爆全球，1月27日登頂App Store下載排行榜的同時，還引發全球投資者大量拋售人工智能相關股票。輝達（英偉達）股價單日下跌近17%，市值蒸發近6,000億美元，金額之大更創美國股市之最。

DeepSeek的橫空出世，一舉打破了美國依靠閉源、大資金投入形成的AI壟斷優勢，極大促進了全球AI產業的良性競爭，其開源特征與低廉成本更讓AI領域的落後者看到了希望，避免了在美國模式下勢必出現的「AI鴻溝」。事實上，DeepSeek在與中國素有隔閡的印度備受追捧，下載量更是高居全球榜首。DeepSeek讓這場堪輿農業革命、工業革命相提並論的AI革命由一枝獨秀邁向百花齊放，勢必對全球的政治、軍事、經濟、社會等帶來巨大的衝擊。

「中國製造2025」十年磨一劍

再次，過去八年面對美方的貿易關稅、技術封鎖與全面打壓，中方沉著應對，成功擺脫初期的不利局面，並初步確立了對美的戰略主動性。雖然名義上美國的GDP總量依靠通貨膨脹與強勢美元拉大了與中國的差距，但實體經濟方面中國卻是拉大了與美國的差距。

儘管中美貿易戰絲毫未有消退的跡象，但中國對美國的貿易順差卻不降反升，由貿易戰前的2,700多億美元增加至現時的3,300多億美元。一直為美國所忌憚並觸發美方技術封鎖的「中國製造2025」十年磨一劍，時至今日除了半導體晶片外，其它35項目標都已如期完成或基本完成。中國的製造業實力已是今非昔比，不僅新能源汽車、無人機、機器人等產品獨霸全球，而且以六代機為領頭的眾多軍事利器更是令人側目。

與此同時，一系列國產品牌厚積薄發，持續引爆海外市場。從TikTok到小紅書，從Shein到Temu，從泡泡瑪特到名創優品，從《黑神話：悟空》到DeepSeek，加上中國近期積極推出的單方面免簽政策，令中國的文化影響力與軟實力也呈奮起直追之勢。

香港機遇大於挑戰

面對這場百年未有、以中美爭霸和AI革命為主線之大變局，面對急速而至的全球戰國時代，香港作為數百萬人口、千平方公里的細經濟體，機遇大於挑戰，原因無它，只因香港是在中美爭霸中日益掌握主動權的中國的一個特別行政區。

在恃強凌弱的戰國時代，小國、弱國的身份地位與生存空間將備受打壓，就連新加坡這樣富裕而精明的國家未來也難免會在美國的威懾下不得不選邊站。反觀香港，背靠日益強勢的祖國，美方的欺凌不會也不敢超越底線。這也是為什麼近期越來越多移民至新加坡的內地人又開始攜資產回流香港的主要原因。

與此同時，DeepSeek的成功又給本來在AI領域無法跑出的香港創科帶來一線希望，讓香港可以通過吸引海內外AI人才並以低成本開發出香港需要的AI應用。

DeepSeek在今年春節震驚全球。（Reuters）

而跨入乙巳蛇年後美國、中國內地與香港所呈現出的不同景象也讓人對香港的前景多了一份期待。在大年初一美國首都發生軍用直升機與民用客機相撞、導致67人遇難的罕見事故的同時，香港二十餘萬人大年初二在維多利亞兩岸欣賞璀璨的賀歲煙花，春節期間遊客的湧入則讓香港酒店實現九成入住；而內地春節期間的票房在零差評的《哪吒之魔童鬧海》的帶動下逼近百億元大關，創歷史新高；至於過去數年來大幅跑輸美股的恆生指數年初以來少有地跑贏了美股。祖國好，香港一定好，尤其是在全球發展充滿不確定性的當下。當然在對香港保持審慎樂觀的同時，對香港面臨的危機與挑戰也需保持清醒頭腦。筆者期許特區政府乙巳蛇年以「置之死地而後生」之勇氣，以全方位改革化解挑戰，轉危為機。

香港要以全方位改革化解挑戰

首先，採取確實有效的措施，邁出控制財赤的堅實一步。一年前，紫荊黨提交財政預算案建議書，呼籲特區政府盡快行動起來，以一套全面而又標本兼治的解決方案，逐步而有序地化解香港的財政危機，而一年前提出的那些建議時至今日仍然完全有效。針對2月底即將發佈的財政預算案，筆者希望：

第一、不要再誇大財政預算收入，為居高不下的財政預算支出「打掩護」；

第二、「砍支出」不能「為砍而砍」，不能「簡單粗暴一刀切」，而是應該對所有的財政支出進行仔細的檢視與認真的分析，區分政策上的失誤與制度上的積弊，短期消除泡沫與浪費以治標，中長期配合制度改革以治本；

第三、強化財政約束與財政紀律，對經常性與非經常性收支實施匹配管理，對分散各個部門、各個領域的各類資金實行集中管理，對各類超預算的財政支出進行嚴格審查，對經常超支的部門予以特別關注；

第四、政府中高層官員在削減財政支出過程中以身作則，帶頭減薪以服眾。

建設北都負擔得起 大興居屋成本價出售

其次，大力推進北都區開發，確保香港經濟的持續增長。政府統計處剛剛披露去年GDP預估數據，全年實質GDP僅增長2.5%，是去年初政府預測的最下限；而四季度則是在政府消費開支增長、赴港遊客增多及港人外遊消費減緩的帶動下勉強走出了三季度的低谷。展望2025年，面對外圍明顯增強的不確定性，無論是私人消費與政府消費，還是貨品進出口與服務輸出入，都看不到明顯的增長勢頭，唯一能夠帶動香港經濟增長的恐怕就只剩投資了。

好在北部都會區的大開發提供了大投資的契機，但特區政府有限的財政資源意味著拉動投資的主力將來自民間與市場。為調動民間與市場的投資意願，特區政府應盡最大可能簡政放權，改革一切阻礙土地開發與基礎建設的僵化體制，努力降低土地開發成本及加快基礎建設速度，將北部都會區盡早打造成為創科、教育、醫療與旅遊產業的集聚地，盡快建設成為香港民眾負擔得起的新市鎮與吸引海內外人才的後花園。

再次，大興居屋並停建公屋，解決最深層次的民生矛盾。繼續聚焦公屋建設，不僅讓特區政府背負日益沉重的財務負擔與管理負擔，更在很大程度上加劇了貧富分化，增強了階層固化，削弱了社會流動。特區政府應該把公營房屋的重心放在居屋建設，通過控制土地開發成本與降低建築工程費用，為香港中下層民眾提供真正負擔得起的房屋，讓他們成為能夠主動維護香港安定團結的有產者。而要做到這一點，特區政府需要摒棄根深蒂固的土地財政思維，改革目前以高價居屋補貼免費公屋的制度設計，並按成本價出售居屋套現以實現滾動開發。

大年初八內地復工。廣東省連續第三年在農曆新年後的第一個工作日召開全省高質量發展大會，大會上廣東省領導的緊迫感溢於言表。2024年廣東GDP僅增長3.5%，大幅落後於江蘇的5.8%，按照這一速度，不出兩年，江蘇GDP就會反超廣東；而以中國硅谷自居的廣東深圳則在人工智能、機器人、遊戲等領域被浙江杭州搶去風頭。今年的高質量發展大會無疑是廣東省的一次誓師大會，未來粵港澳大灣區與江浙滬長三角的競爭將更趨激烈，其程度在筆者看來甚至更甚於中美爭霸。作為大灣區的一員，香港準備好主動投入到這場競爭中來了嗎？

作者周小稞是紫荊黨政策研究院研究員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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