來稿｜香港馬拉松發展——從「精英化」與「普及化」維度深化改良

來稿作者：張展鵬



很高興在星期日（2月9日）完成了個人第三個渣打香港馬拉松（渣馬）全馬賽事。今年賽事吸引了超過7.4萬人參與，再次證明其強大的吸引力。據悉，明年渣馬可能會移師至啟德體育園，這讓我充滿期待，同時也引發了一些思考：如何借助這一大型盛事，進一步發揮其潛力，為香港帶來更多正面影響？

今年賽事中出現了一些小插曲，例如四名內地頂尖跑手因戴錯號碼布被取消資格，以及全馬冠軍衝刺帶提前拉斷、10公里組別衝刺帶臨時調換導致錯過衝線鏡頭等失誤。這些問題雖然不影響整體賽事的成功，但也提醒我們，香港馬拉松仍有改進空間。那麼，如何讓賽事更上一層樓呢？

近年來，渣打香港馬拉松在賽事規模、國際化程度和社會影響力方面取得了顯著進步。然而，為了進一步提升賽事的吸引力和綜合效益，從而拉動城市經濟，我建議特區政府從「精英化」和「普及化」兩個維度進行深化改良，並提供資金及政策支持，為香港打造更多元化且更具吸引力的跑步盛事。

精英化：提升賽事國際競爭力與專業性

1、賽事標準國際化

香港馬拉松應進一步提升賽事標準，對標國際田徑總會（World Athletics）白金級賽事的要求。具體措施包括設立更嚴格的參賽資格，確保賽事的專業性；定期進行跑手滿意度調查，針對不足之處進行改進；提升賽道設計、補給站設置、醫療支援及賽後恢復服務，不僅能提升跑手的賽事體驗，還能增強賽事的國際認可度。

2、吸引頂尖選手

透過高額獎金和優質的賽事服務，吸引更多國際頂尖選手參與，進一步提升賽事的國際知名度。例如，芝加哥馬拉松以平坦快速的賽道聞名，成為許多跑手創造個人佳績的首選賽事。香港馬拉松可以借鑑這一策略，優化賽道設計，打造適合跑手挑戰個人最佳成績的賽道，從而提升賽事的國際影響力。此外，賽事組織方可以與國際知名跑手合作，邀請他們參與賽事宣傳，進一步提升香港馬拉松的全球曝光率。

普及化：擴大賽事社會影響力與參與度

1、豐富賽事類型

除了傳統的全馬和半馬賽事，政府可支持舉辦更多「小而美」、「小而特」的賽事，例如迷你跑、親子跑、夜間馬拉松等。以新加坡馬拉松為例，其夜間賽事模式不僅避開了炎熱天氣，還增加了賽事的趣味性。香港的獨特夜景，如維港兩岸的燈光璀璨，相信也能成為吸引跑手和觀眾的一大亮點。這類賽事不僅能吸引更多不同年齡層和能力的參與者，還能讓市民以輕鬆的方式體驗跑步的樂趣。

2、文化與賽事融合

將香港獨特的文化元素融入賽事，提升賽事的文化內涵與吸引力。例如，設計賽道時，可經過地區特色地標，如尖沙咀鐘樓、中環摩天輪、廟街夜市等，讓跑手和觀眾感受香港的多元文化。在賽道沿途設置香港特色美食攤位，提供魚蛋、燒賣、雞蛋仔、豬腳薑、奶茶等地道小吃，並安排文化表演，如舞獅、中西音樂演奏等，展現香港中西文化交融的特色。此外，鼓勵社區居民和商舖參與賽事組織和打氣活動，營造熱烈的賽事氛圍，增強市民的參與感和投入度。

3、推動全民健身

將馬拉松賽事與全民健身運動結合，透過賽事推廣健康生活方式。例如，將賽事與康文署「全港運動會」結合，增設18區線下比賽，通過手機應用程式記錄各區市民的總跑量，鼓勵市民參與運動。同時，與學校、企業合作，舉辦馬拉松訓練營或健康講座，提升市民對運動的興趣和參與度。透過賽事宣傳健康生活理念，預防疾病，增強市民健康，從而減輕社會醫療負擔。

4、發展地區經濟

現今馬拉松賽事已成為推動城市經濟的重要引擎。根據國家體育總局體育經濟司發布的《中國戶外運動産業發展報告（2023-2024）》，一場大型城市馬拉松賽事帶動的經濟效益可達6-7億元。例如，2023年上海馬拉松的直接經濟影響為7.01億元，旅遊產業拉動效應達7.69億元；鄭州馬拉松也帶動了1.46億元的文體旅消費和產業效益。香港應充分利用這一機會，透過賽事吸引更多外地跑手和遊客，推動旅遊、酒店、餐飲等相關行業的發展。例如，賽事期間可以與本地商家合作推出優惠活動，吸引遊客消費，進一步提升賽事的經濟效益。

雙軌並行，打造香港馬拉松新高度

透過「精英化」和「普及化」的雙重策略，香港馬拉松不僅可以提升賽事的專業性和國際競爭力，還能擴大社會參與度，推動全民健身運動的發展。同時，賽事與旅遊、文化、公益等領域的深度融合，將進一步提升香港的國際形象與綜合效益，為香港社會帶來長遠的健康、經濟與文化效益。

期待未來香港馬拉松能夠成為一個更具影響力的國際盛事，讓更多市民和遊客感受到跑步的樂趣與香港的魅力。

作者張展鵬是西貢區議員、長跑愛好者。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。