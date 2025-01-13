筆凱．傑語｜香港爲何不能有自己的巴塞或利物浦？

來稿作者：郭凱傑



近日盛傳巴塞計劃於夏季來港進行表演賽，但啟德體育園的場地已被利物浦搶先預訂。本港體育粉絲眾多，每年此類世界級隊伍的表演賽都吸引大量觀眾入場。然而，此事引發的討論不應僅停留於場地安排，而是應延伸至香港體育產業的長遠發展。

表演賽畢竟只能在休季期間舉行一兩次。盛事對於體育產業及整體社會的經濟效益究竟有多大呢？

根據統計處資料，體育及相關活動的經濟增加值約為380億港元，佔香港近三萬億元GDP的約1.4%。相較之下，2024年預計舉辦的200多項文體旅等盛事總收益僅約40多億港元，而單算體育活動的收益更少。由此可見，即使多辦幾場一年一度的盛事，其經濟效益最多也僅數億港元，對整體產業的影響十分有限。這並不代表盛事不值得推動——而是有關當局應認清，這類盛事在本質上對社會氛圍的意義遠大於經濟效益。

反觀外國體育產業發展成熟的國家，美國單單是一隊洛杉磯湖人2023/24年度的營收就高達5.2億美元，英超曼聯則高達6.6億英鎊。換算成港元，一支足球隊加上一支籃球隊的營收就超過百億，相當於香港所有文體旅盛事總收益的兩倍以上。由此可見，要真正惠及經濟民生與庫房收益，香港需要跳出短期盛事的框架，通過產業化發展建立穩定的經濟輸出。如果香港能有多支讓全港廣為認識的職業球隊，每次常規賽事都能吸引民眾進場，自然可以每周都有盛事，又何須依靠每年一度的表演賽賺錢？

事實上，香港自身的體育已經發展到一定水平，觀眾也不少。港隊每次出賽總能吸引不少捧場者。不過，在球隊層面上，香港本地聯賽的吸引力卻未如理想，地區性的球隊經營固然困難，固定入場支持的群衆也不多。歸根究底，香港人口基數只有七百萬人，地區性的球隊很難引起足夠的關注及累積足夠的球迷令球隊規模足夠大，從而帶動體育經濟的發展。

體育產業要真正發展起來，必須擴展觀衆群；因此，從全國乃至亞洲的聯賽入手是必然的選擇。試想如果屏幕上出現的並不是大埔對深水埗而是對某省份對香港某隊的對決，對香港乃至國内觀衆的叫座力豈不是大得多？

職業球隊一般有四大收入來源：一是門票收入，二是商業贊助，三是紀念品銷售，四是比賽轉播權（如電視等）。這些收入全部都與球迷人數相關。這也是爲什麽參加區域性聯賽或杯賽如此重要：在主客場的設定下，球迷會專程飛到客場觀賞賽事，在門票收入以外也為當地帶來旅游、酒店、餐飲上的收益。

要推動職業球隊（如籃球、足球、網球、欖球、棒球等）的發展，需要有場地、資金及人才的支持，政策上的配合不可或缺。簡單舉一個例子：如果一個職業球隊要訂場訓練或比賽，卻隨時可以因沒有場地而告吹，自然難以爲繼。另外，由於並無先例，當局本身並無針對該等隊伍發展提供可持續的資源，而是按活動申請M品牌的資助。如要長期推動職業化、產業化發展，政府須有全盤的規劃，

香港體育產業的發展需要突破短期盛事的限制，走向更可持續的產業化道路。要打造成熟的生態系統，應以職業球隊為核心，通過吸引更多球迷、贊助商和國際關注來擴大影響力。如此一來，香港的體育產業才能實現真正的突破，並在經濟和社會層面都發揮更大的影響力。

作者郭凱傑是團結香港基金助理研究總監、教育及青年研究主管，亦是政府諮詢委員、大專講師及顧問、專欄作家。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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