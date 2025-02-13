仲點論政｜生成式人工智能是雙刃劍

來稿作者：劉仲恒



這些年來的電話騙案實在太猖獗了。「你猜我是誰？」和「我們是內地公安」已經過時了，現在連明顯聽見自己親人的聲音都不能馬上相信，因為有可能是生成式人工智能弄出來的，真是不可不防。

前一陣子有兩名內地來港的留學生，被冒充內地公安的騙徒騙走了1千萬元。本港警方的數字顯示，光是去年第一季的電話騙案已經涉及超過7.8億元的騙款。有政黨在去年年尾和今年年初進行了一項電話問卷調查，結果發現85%的市民幾乎每天都收到陌生或是無來電顯示的電話，當中絕大部份肯定都是詐騙電話。問題有多嚴重，不言而喻。

當然，這不是個香港獨有的問題。港人和內地演員被拐騙到緬甸詐騙園區的新聞都上了頭條，鄰邦泰國旅遊業受到影響，更不會坐視不理，已經切斷了對緬甸部份地區的電力供應。至於在全球層面，情況同樣嚴峻。全球反詐騙聯盟公佈了一份2024年全球詐騙狀況的報告，光是在過去的一年裡，詐騙者就已經在全球騙走了超過1.03萬億美元的款項。這可是個天文數字啊！數額還大過很多國家的國民生產總值呢。

顯然，電話詐騙案已經對全球經濟造成了嚴重的影響。雖然很多政府通過宣傳活動來全力打擊詐騙活動，但電騙仍然是一個重大而且日益嚴重的威脅。有資料顯示，全球近一半的消費者每星期至少經歷一次詐騙嘗試。香港跟巴西、韓國等國家一樣，屬於受電騙影響嚴重的地區，市民幾乎每天都遭遇詐騙事件。但好在的是，情況開始有好轉的跡象，消費者對詐騙的認識和抵制似乎有所增加。在中國、越南、沙地阿拉伯等國家，當地的預防工作開始取得成效，詐騙事件開始減少了。

人類創造人工智能的時候，本來是為了便利生活。但人工智能跟「聰明」，當它被詐騙者利用時，就會變成他們強而有力的工具，對我們造成巨大的傷害。所以說人工智能是把不折不扣的雙刃劍，是很有道理的。當用得其所時，人工智能可以讓我們的生活和工作變得更方便，但隨著它變得更加複雜、高超和廣泛利用，警告人工智能潛在危險的聲音也變得越來越大。除了高自動化而導致失業、武器使用自動化、無法控制自我意識等隱憂，用生成式人工智能進行詐騙也成了讓很多人擔憂不已的問題。

全球反詐騙聯盟進行了一項調查，結果發現67%的受訪者對於自己能檢測出詐騙的能力抱有信心。但很多用心歹毒的詐騙者喜歡找長者下手，他們可能對高新科技認識不足，容易成為受害者。所以，筆者認為政府可能要考慮資助有需要的長者安裝辨別可疑來電的應用程式，教他們學會使用防騙視伏器，以免成為電騙的受害者。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問、香港全球專業青年倡議行動創始召集人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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