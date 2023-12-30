來稿｜對抗網絡詐騙潮　強化資料保護法規

網絡詐騙的現象層出不窮，其發展速度之快，政府的應對措施追不上。儘管我們的執法部門已經在打擊網絡詐騙罪行方面採取了多項措施，包括本地和跨境執法、提升公民教育、提供信息和完善法律等，但犯罪份子展示出的高度適應性，以及網絡無疆界本質，在短期內難以完全杜絕相關罪行。因此，我們需要與時俱進，加強跨部門的合作，研究新的罪案方式，更新防範措施，應對不斷變化的犯罪手法，制定更為全面和有效的打擊和防範策略。



來稿作者：陳傑仁



保安局局長鄧炳強於2023年11月29日曾在立法會回應議員提問時，指警方的反詐騙協調中心與銀行業界設有止付機制，接獲超過18萬個公眾查詢，並於4546宗案件中成功攔截逾123億元騙款。龐大的公眾查詢數字反映網絡詐騙罪行驚人，詐騙電話號碼的「本地化」和「正規化」使得政府在防範和堵截上面臨巨大困難。

儘管當局已經落實了海外來電號碼顯示的規定，海外偽冒來電會有「+852」，但「你有張良計 我有過牆梯」，有不法之徒大量借用來港旅客的身份登記電話儲值卡去作詐騙用途，令市民難以單靠電話號碼辯識。現行法規並未完全有效地規管促銷來電和信息，《人對人促銷電話基準實務守則》並非法律要求，只靠行業自願遵守，顯然不足以保護市民免受滋擾。因此，政府需要研究加強對促銷來電的規管，研究設立法定的「拒收信息登記冊」，保護市民的權益。

同時，公營機構的網絡安全並未有法定要求，《政府信息科技安全政策及指引》並未涵蓋公營機構。近日消委會及數碼港接連發生數據洩漏事故，黑客甚至「撕票」，在暗網公開洩漏內容。政府需要加強對公營機構網絡系統的監管及保安，應對高科技犯罪的威脅，保護公眾私穩。筆者建議政府參考歐盟《通用數據保護條例》GDPR的規定，修訂《個人數據（隱私）條例》，設立一套完善的通報機制，規定包括政府、公私營機構在內的資料使用者須在指定合理時間內，通報資料外泄事故。

最後，近幾年網上不時上出現詐騙廣告及虛假的公司Facebook 專頁，誘使公眾連接到可疑交易平台或誘使公眾下載惡意木馬程式，從而盜用銀行戶口登入資料或其他個人資料，政府應重視有關事件，設立機制並密切跟互聯網營運商交涉，從源頭堵截詐騙廣告。

作者陳傑仁是香港廣州青年總會（YGH）政策委員會副主任。文章僅代表作者個人觀點，與香港01無關。



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