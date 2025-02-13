來稿｜夏寶龍南下調研彰顯港深創科合作新機遇

來稿作者：莊子雄



中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍於2月8至10日南下調研，重點視察河套香港園區建設進度和北部都會區規劃發展。他期間到訪香港科學園深圳分園和深圳的創科企業，並在前海召開座談會，就香港加快改革創新及深化粵港合作等議題，與特區政府主要官員進行深入交流。此次調研充分體現中央對深港創科發展的高度重視，期望香港繼續發揮好「一國兩制」的優勢，深度參與大灣區建設。

美方單邊措施影響有限 香港創科發展方向明確

美國近日突然宣布對香港貨品加徵關稅，此舉不僅漠視香港獨立關稅區地位，更違反國際貿易和自由貿易精神，損害全球貿易秩序和經濟發展。事實上，香港與美國的貿易關係向來緊密，美國不少企業在香港都有業務，這次美國的措施，不僅會損害港美貿易關係，更會對該國的消費者和企業帶來不穩。

值得注意的是，2023年香港本地製造產品對美出口僅約61.37億港元，佔本港總出口不足1%，實質影響有限。反觀香港製造的食品、珠寶和高端時尚產品在國際市場享有良好聲譽，具備獨特競爭優勢，難以被取代，在美國和其他海外市場皆很有競爭力。筆者認為，夏寶龍主任此次南下調研，時間在《財政預算案》公布之前，行程集中河套等科技園區和前海，也到口岸和港口了解情況，反映中央非常重視深港創科發展，凸顯香港在鞏固傳統優勢產業之餘，積極開拓新的經濟增長點、重點發展創科和新型工業等新興產業，和推動香港發展成為國際創科中心的戰略方向正確且必要。

把握「一國兩制」優勢 深化大灣區協同發展

面對複雜多變的形勢，香港的工商界向來靈活多變，不斷開拓多元化產業和市場，提升競爭力，迎接挑戰。正如國家主席習近平去年12月在澳門發表重要講話中強調，「「一國兩制」具有顯制制度優勢和強大生力力，是保持香港澳門長期繁榮穩定好制度，講話同時對橫琴粵澳深度合作區，以至整個粵港澳大灣區建設作出指導。香港在「一國兩制」下享有聯通國際的優勢，能夠發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」角色，成為內地企業「走出去」和把海外企業「引進來」的雙向跳板。筆者認為，大灣區作為國家創新高地，也是企業出海的前哨之地，為香港提供廣闊發展空間。這次夏寶龍主任的考察行程，正正是希望香港各界實現習近平講話的重要精神，整合資源令大灣區城市聯動發展，讓香港更好參與大灣區建設，實現兩地城市優勢互補。

香港工業總會（工總）作為香港唯一法定商會，一直發揮團結業界角色，推動行業創新，促進大灣區協同發展，支持業界到「一帶一路」沿線國家及東盟擴展商機。過去一年，工總多次組織考察團訪問東盟、中東等地，讓企業了解不同市場的發展現況和機遇。同時，工總也致力吸引海外企業落戶，透過香港開拓內地尤其是大灣區龐大巿場，強化香港橋樑樞紐功能。

面對全球經濟格局重整，香港作為細小的外向型經濟體，必須以新思維靈活求變，把握新機遇。近年包括中東、東盟等在內的「全球南方」市場迅速崛起，消費力日增，企業積極尋求資金擴張，對港商而言可謂機遇處處。再者，人工智能等新興科技發展一日千里，新技術研發和製造也為工商界帶來無限商機。工商界作為香港發展的參與者，工總未來會繼續充當不同持份者之間的橋樑和平台，推動新型工業及創科發展，共同推動大灣區、北部都會區和河套香港園區發展。企業應當善用北部都會區和河套深港合作園區等平台，繼續深化兩地協作。在政府政策支持和業界共同努力下，香港建設國際創新科技中心的目標必將穩步實現，讓香港跨越困難、再創輝煌。

作者莊子雄是香港工業總會主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。