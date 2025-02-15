尚海龍｜財政預算案應助力香港「改革破局」

2025年的財政預算案因為面對財赤困難，「滅赤」討論成為焦點，個別儉省開支的項目佔據了眾多傳媒關注度，千方百計尋找節流途徑當然應該，同時，筆者認為財政預算案要發揮推動經濟增長、助力香港「改革破局」功能的作用，更為重要。畢竟，解決所有矛盾和困難的「金鑰匙」是發展，正所謂大發展小困難、小發展大困難，無發展最困難。

2月6日，筆者會見了財政司司長陳茂波，並當面遞交了對今年財政預算案的「十招」建議。希望財爺採納，做到破局性的「節流開源」，減赤但不損發展。

講到財政預算案，社會上普遍聚焦的「2元長者（60-64歲）交通優惠」和「公務員減薪凍薪」兩項，既然前者財爺已經公開表示「必然要有改動」，而後者，既然公務員工會亦公開表態認同凍薪。相信財爺已「心中有招」。不用我們費神設計「招式」了。

2月6日，立法會議員尚海龍會見了財政司司長陳茂波，並當面遞交了對今年財政預算案的「十招」建議。（相片由作者提供）

面對財赤，不應該只准做開支減數，節流是可減應減必減，並非為減而減不准加。從長遠從根本看，增加某些開支做「加數」，是為了「開源」。正所謂「小財不出大財不入」。筆者的「十招」建議中有減有加——前「四招」是從「減數」開始：

1、「清理門戶」取消「殭屍」項目 減省臃腫開支

檢視政府系統中已無存在價值或舉重疊功能的「殭屍」計劃和項目，以減省人手和資源。例如：鑒於「高端人才通行證計劃」自啟動以來，已經取得空前成功，同時存在的「科技人才入境計劃」實際上變成「架床疊屋」的同類項，耗費不必要的人手和資源。又例如由政府「效率促進辦公室」重組的「數字辦公室」，又實際如何促進了行政效率和減省資源？ 同樣類似情況或會出現在其他政府部門中，宜作整體掃描，果斷決定刪減和節流。

2、「休戚與共」資助投資結合 政府引導為主

政府大力投放資源推動創科事業，責無旁貸。但政府與創業者的關係，應該是「助投結合」，而政府的角色應該是「引導為主」。創科投資屬高風險及高成本，建議參照境外成功例子，政府在投入項目中，應可持有股份，以確保在無論股息和資本增值方面，於企業成功後可獲回報。這樣可以減輕政府的財政浪擲虧損，而項目企業也必須與政府共同承擔風險。一旦投資失敗，後果須由雙方分攤，避免出現政府只管出錢，有些企業一味燒錢的現象。再者，政府在資助項目中有股東權責，能夠對企業的經營活動有所監察，促使其更負責任，更能保障政府財政和公共利益。

3、「賞罰有序」公僕衡工量值 激勵積極進取

建議特區政府為公務員設立「賞罰有序」機制，以提高行政效率和促進服務質量。機制的重店並不在於尋找懲罰對象，以便「開刀」。相反應該是用以激勵員工積極，盡責，能幹，創新和效率，並因此嘗試鼓動士氣，釋放才幹，改變因循傳統的公務員文化，讓表現優秀的公務員有機會獲得獎金和晉升，甚至可以得到額外旅行的賞金和假期。

建議香港政府採用「業績改善計劃」，協助工作表現欠佳的公務員提升其能力。計劃應明確指出公務員自身的問題、對他的期望標準及提出具體改善措施，並設定合理的時間框架以定期評估進展，提供持續反饋，促進溝通。最後，根據評估結果，決定是否繼續雇用、再次培訓或不得不處分。

4、「背水作戰」北都綠色通道 限期完成融資

時間就是金錢，鑒於投資者和融資界對基建配套工程能否如期落實仍欠缺信心。時間成本舉足輕重，建議政府當機立斷，背水一戰，設置北部都會區綠色融資通道，務求在標準指定期限內完成預期融資，加快發展速度，變通程序，致力節省開發基建時間成本，令融資順利落實；

同時建議成立北部都會區道路命名委員會，負責道路命名權的管理。經審議後，將命名權以「先到先得」模式，授予對北部都會區發展做出重大貢獻的企業，既為增強社會責任感，亦能激勵更多企業積極參與。本地投資者放心投入之餘，特區政府亦可考慮聯絡並鼓勵「大灣區9市飛地」參與北部都會區建設。

然而，「十招」中的後「六招」，都是要做「加數」，是「開源」的重要誘因，這包括：

5、「重賞勇夫」設創科「金像獎」 推動創富增資

設立《香港創新科技獎》，打造香港創科產業，專屬香港的「金像獎」，每年頭獎獎金一千萬。透過獎勵和資助，激勵本地企業和人才追求卓越，啟發創新思維和實驗精神，吸引並留住全球頂尖科技人才專家，增強香港在全球科技創新領域的佔有率，塑造更具創新和競爭力的科技生態系統，進一步推動經濟的多元化發展。建議可聚焦於健康科技、綠色科技和數字化轉型等領域。

6、「一視同仁」高才通新港人 鼓勵生兒育女

香港特區政府為鼓勵生育，於去年初推出了金額超過22億港幣的「新生嬰兒鼓勵金」計劃，為每個新生嬰兒家庭派發2萬元港幣，「昨日來港，今日港人」，建議合資格的高才、優才、專才家庭，即便是來港七年以內尚未換取永居身份證的「港漂」夫婦家庭等，新來港人才也應納入生育鼓勵基金計劃之中。既然政府正千方百計吸引和爭奪人才，應該對他們採取「一視同仁」態度，令新來港人才可以更加感受到「香港是我家」，從而在香港落地生根，全情投入，共同為香港繁榮創富。

7、「先行先試」政府「示範單位」採購創新成果

政府應該對本地創科新成果，承諾「先行先試」計劃，並推出相應扶持政策加以配合，帶頭採購本地研發成果。

建議政府各具每年至少採購4香本港研發的成果，15各政策局共可至少採購60項。藉此落實本港研發成果落地的示範引領作用，講有主與大力推動本港創科研發的潮流和熱忱。而本港研發開支在本地總生產值中佔比極低，「先行先試計劃」可以令其佔比增長立竿見影。企業成果落地，關鍵在成功交付和生意閉環，只要企業有獨立的「造血功能」，才能夠促進企業在研發方面的持續投入。

8、「趁勢而上」加速簡便程序 金融中心升級

預期今年大市基本回穩向好，香港金融資本市場會有長足進取的機遇。建議政府當局做好充足準備，投入最大的努力和資源，向外推介香港作為國際金融中心的不可替代優勢。

政府應推動及吸引A股及美股上市公司來港二次上市，也應該從影響力份量和數量上，力爭居規模的新股上市。 香港資本市場的短板在於一個「慢」字。 我們有必要想方設法，進一步加快及簡便資本巿場準入條件（包括IPO，家族辦公室，新質生產力企業等），令我們的金融投資市場競爭力，做到無懈可擊。

9、「水到渠成」方便到港人才 內地資金「南下」

建議政府當局積極與中央溝通，尋求解決新來港人才內地資金「南下」問題的方案。這直接涉及到新來港人才在香港創業的經濟資本問題，亦有助於提振本地消費及投資市場，並同時關係到在港置業居留的長遠切身問題。

充分理解方案需要考慮國家金融安全和防範資金外流的大前提，期待有適當措施優先保障新來港人才的創業和生活資金，同時逐步試點放開，推動和完善人民幣攜帶出入境政策。這樣才可以令高端人才不但是加盟香港的人才生力軍，還同時是香港經濟的資本方面軍。

10、「更上層樓」拓展國際賽馬 增加投注創收

香港跑馬，是亞太區乃至全球最頂尖的賽馬活動，實際上「跑馬」已非香港「馬迷」專有，而是香港無可替代的生活文化特色一部分。

賽馬正好迎合本屆政府「無處不旅遊」理念，是本港發展文旅、實現旅遊結構轉型的重要新支點之一。建議政府與香港賽馬會積極商議， 在未來新馬季放寬非本地賽事的舉辦賽事上限，發展和提升境外旅客在本港「賽馬旅遊」的體驗，並且聯合打造盛事套票和深度遊產品，既可令本港賽馬更加蜚聲國際，亦有助發展賽馬旅遊，並因此肯定可提升投注額及博彩稅收入。

財政赤字，不應被視為洪水猛獸，新加坡都是在善用未來錢的策略下加速發展，贏得主動。香港有基礎，有實力，有前景，更有靠山。只要我們實事求是，處變不驚，抓住機遇，發展、發展、發展，透過發展解決前進途中的問題，筆者相信，特首向中央承諾的「三到五年解決問題」，完全可以實現。

作者尚海龍是立法會議員、新質企業家聯合會創始人兼秘書長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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