我的九龍城｜啟德：寵物盛事之都？

來稿作者：張景勛



九龍城區作為傳統舊區，近年卻因為《起動九龍東》和《啟德發展計劃》，有了重新規劃和發展的機會。啟德的AIRSIDE、雙子匯、啟德體育園等硬件設施相繼落成，然而這些硬件設施的使用量仍有很大的進步空間。加上近年香港經濟市度有欠活躍，因此，筆者認為有需要在啟德區籌辦一連串活動，以促進消費、提振經濟、並充份利用啟德區優越的硬件設施。

是時候發展寵物盛事經濟？

在《起動九龍東》的概念總綱計劃中，提及期望發展CBD2的願景，即除了傳統CBD的固有功能外，更要包括以下元素：加強連繫、易行度及流動性；發展智慧、綠色及具抗禦力的核心商業區；確保可持續增長；推動「創造精神」。為此，我認為可以啟德為示範，大力推動寵物友好都市，並在啟德區內既有的寵物友好設施及政策之上，大力推動寵物盛事活動，並發展寵物盛事經濟。

盛事一：港星寵物節？

為此，筆者在此拋磚引玉，提出一些寵物盛事的建議，旨在引發討論。近年筆者在大灣區以至中國大陸旅遊時，發現不少內地同胞仍然很喜愛香港明星。2024年中國十大票房電影中便有三套是由香港明星主演的。而據我所知，不少香港明星本身也有養寵物，或者是寵物愛好者。所以，我認為有關當局可以考慮舉辦港星寵物節，一來吸引本地寵物愛好者參與並促進消費，二來吸引內地港星愛好者及寵物愛好者來啟德參與，促進消費及旅遊。

盛事二：寵物運動比賽？

隨著啟德體育園的落成，可預期今後會有大量體育比賽及盛事移師至啟德舉行。然而，除了林林總總由人參與的體育活動外，我認為亦可以在啟德區舉辦寵物運動比賽或寵物與主人共同參與的活動。當然，我不是指「鬥雞」、「賽狗」這一類對寵物構成傷害的比賽，而是如「狗狗瑜伽」、「人寵障礙賽」等寵物友好的活動。透過這些比賽和活動，除了能促進市度及經濟發展，亦能教育公眾和下一代要愛護寵物，和寵物一起共建智慧、可持續都市。

總括而言，為配合啟德區基建項目的落成及政府盛事經濟的政策方向，希望可以在啟德區推動寵物盛事經濟的發展，透過一連串活動及嘉年華打造啟德成為寵物盛事之都。

作者張景勛是九龍城區議員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01、com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。