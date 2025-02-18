來稿｜香港生育率全球包尾　加強控煙讓港男「有心有力」

來稿作者：楊協和



政府早前公布本港2024年生育數據，全年共有36,767名嬰兒出生，較2023年增長10.4%。本港新生嬰兒數字已連續兩年錄得上升，當中既有政府推行的兩萬元「谷B」獎勵金的刺激作用，亦可歸因於華人傳統對「龍仔龍女」的偏好。

然而，香港生活成本持續高企，加上龍年12年方得一次，其象徵意義或許能帶動短期生B意欲，對長遠提升香港生育率的影響恐怕相當有限。事實上，香港生育率已經敬陪全球末座數年。根據聯合國人口基金發布的《2024年世界人口狀況》報告，香港每名婦女平均僅生育0.8名子女，成為全球生育率最低的地區。

雖說生育是個人選擇，但政府理應為正考慮生育或積極準備生育的夫婦提供良好條件，減輕他們在生育過程中的焦慮與負擔。身為泌尿外科專科醫生，筆者尤其關注那些有意生育卻久久未能如願的群體，希望透過進一步提升港人的健康水平及身體質素，協助受不育問題困擾的人士，從而為提升香港的出生率獻一分力。

損害男性生育能力 吸煙難逃其咎

根據世界衞生組織的定義，若一對夫婦的性生活正常，並連續在12個月內沒有採用任何避孕措施而仍然未能成功懷孕，便為不育。在香港，其實每六對夫婦便有一對有不育的情況。導致不育的原因眾多，男女雙方都有機會不育。流行病學研究發現，女性和男性因素分別約佔不育病例的30%左右，其餘40%則是雙方屬共同的原因或原因不明。

在筆者接觸的臨床個案中，不少不育男士都有長期吸煙習慣，毫無疑問煙草產品是導致部分港男不育的「罪魁禍首」之一。根據政府統計處最新資料，2023香港男性的吸煙率為16.4%，即有約488,500名港男士為吸煙人士。有多項研究顯示，吸煙會削弱男性製造正常精子數量的能力，導致精子數量減少及活動力下降，直接損害男性的生育能力。

男性勃起功能障礙亦可能引發夫妻性生活問題，從而影響正常受孕的機會。不少吸煙者都面臨著這一「男言之隱」。多年的科學研究已證實，吸煙會損害陰莖的血管及神經系統，從而影響勃起功能，嚴重甚至導致陽痿。有研究指出，31至49歲吸煙人士患上陽痿的風險比非吸煙人士高1.5倍，40至70歲吸煙男士比非吸煙男士患上中度至嚴重程度的陽痿高達兩倍。

加味煙、電子煙毒害不容忽視

除了傳統煙草產品，電子煙同樣存在風險，對男性性功能的損害絕不比傳統煙低。研究早已指出，吸食電子煙會增加患膀胱癌的風險，亦與勃起功能障礙有關。電子煙與傳統捲煙一樣含有尼古丁，而尼古丁會引致血管收縮，影響血液循環，從而導致陽痿等問題。一項針對逾萬名男性的美國研究顯示，每日吸食電子煙的人士出現陽痿的機會，是從不吸電子煙人士的兩倍以上。筆者治療過不少患有勃起功能障礙的病人有吸食電子煙的習慣，而最年輕的患者亦只有28歲。

加味煙的危害同樣不容忽視。香港大學近日公布多項調查結果，指出加味煙更容易令青少年成為中度至重度吸煙者。研究顯示，第一口煙為加味捲煙的學生，較第一口煙為原味捲煙的中學生，日後成為每日吸煙者的機會高出2.7倍。由此可以推論，青少年吸食加味煙，無疑為日後的不育問題埋下隱患。

使用任何類型吸煙產品都有損健康，而對男性的泌尿系統和生育能力均會造成損害。作為醫生，筆者經常勸勉病人要及早戒煙，遠離煙草。這不僅有助改善男性的生殖健康，更是提升整體身體素質的重要一步。自2001年以來，癌症一直是香港的「頭號殺手」，每年死於癌症的港人長期佔全港總死亡人數的約30%。前列腺癌位列香港男性第三大常見癌症，同時亦是第四大致命癌症，2021及2022年每年均有超過500人因前列腺癌不幸離世。吸煙是前列腺癌其中一個主要病因，有研究發現，吸煙者診斷到的前列腺癌較嚴重，死亡率也較高。此外，吸煙還會顯著提高患上其他泌尿系統癌症的機率，包括膀胱癌、腎癌及陰莖癌等，對泌尿系統健康構成多重威脅。

控煙刻不容緩 「十招」速出爲宜

除了要靠市民自律，政府政策的配合對推動大眾戒煙和遠離煙草也十分重要，而筆者就全力支持政府盡早加強控煙力度，守護香港男士的泌尿系統健康。

筆者充分理解控煙政策推行上會面對不少挑戰，以及政府在制定政策時，務求平衡可行性與社會接受程度的考量。「控煙十招」中的各項措施若能全面落實，將不僅有助現有煙民戒除煙癮，亦能有效預防非煙民，尤其是年輕人，加入吸煙的行列。我衷心期望政府能加快推動「控煙十招」的全面實施，藉此改善市民的整體健康水平，讓更多港人享有健康、美滿的生活，長遠而言可以改善生育率，讓香港不用全球包尾！

作者楊協和是泌尿外科專科醫生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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