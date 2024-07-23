鄧飛｜立法與教育並重打造無煙香港

吸煙危害健康，大家耳熟能詳。身為教育界，控煙是義不容辭的，尤其是要保護兒童及青少年免受煙害。這裏可以分兩方面講，一方面既要防止兒童及青少年受到二手煙的影響，另一方面也要防止他們使用煙草產品，保障個人健康，長遠避免為社會在公共衛生、醫療系統和經濟發展方面，造成負面影響和帶來沈重負擔。



來稿作者：鄧飛



報告指大多國家有青少年用煙草

須保護年輕人免受煙草禍害

世界衞生組織在今年一月發布《2000至2030年全球煙草使用流行趨勢報告》，稱大多數國家都存在13歲至15歲青少年使用煙草和尼古丁產品的情況。為了降低青少年吸煙的比率，世衞將今年的世界無煙日主題定為「保護年輕人免受煙草業的干擾」。

與此同時，政府早前公布控煙策略諮詢結果，並宣布短期內推出多十項措施，包括進一步擴大禁煙範圍至指定處所的出入口，例如幼兒中心、學校和安老院等，筆者同意這有助進一步保護老弱免受二手煙害，值得支持。

保護下一代 支持禁加味煙

減煙草產品吸引力

煙草商推出加味煙（包括薄荷、水果及其他味道），從而減低尼古丁帶來的刺喉感及苦澀味，尤其針對年輕人及女性，吸引他們吸煙。事實上，世上沒有安全無害的吸煙產品，所有煙草產品均有尼古丁和多種有害物質，危害健康和令人上癮。最新政府統計處調查發現，大多女性和年輕吸煙人士第一次吸煙和現時吸食的傳統煙均為加味煙，另有逾四成吸煙人士吸食薄荷味捲煙。

筆者欣見政府建議禁加味煙以減低其吸引力，期望有助避免年輕人嘗試，保護下一代免受煙害禍害。有資料顯示，如果一個人在18歲時從未吸煙，他永不吸煙的可能性是75%。若到24歲時仍未開始吸煙，其後永不吸煙的可能性是95%，反映防止年輕人加入吸煙者行列，是建設無煙社會的重要手段。

過去幾年，筆者在立法會參與了控煙相關的討論和立法工作。筆者認同立法是有效的「他律」措施，然而，治本之道還在教育，這裏包括公眾教育和學校教育。對於普羅市民，政府需要繼續加強宣傳，對於兒童及青少年，我贊成進一步在學校恆常課程中加入更多有關煙害的元素，讓下一代及早認識吸煙的危害，培養正確的健康觀念與自律精神，自覺拒絕各種煙草產品包括加味煙、電子煙和水煙等的誘惑。

香港的吸煙率在2023年跌至有記錄以來最低的9.1%，但仍然有超過57萬名煙民；要達到無煙城市，整體社會仍有進步空間。就讓我們一同努力，推動控煙工作，長遠以最終將煙草從下一代淘汰為目標，以實現無煙香港的美好願景。

作者鄧飛是立法會議員、教聯會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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