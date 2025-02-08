郭玲麗｜推動健康教育　塑造無煙新環境

據香港統計處2023年香港吸煙調查，約2.2萬名小四至中六學生曾吸煙，並有6,260名從未吸食傳統煙的學生曾吸食電子煙，情況堪憂。青少年吸食電子煙有眾多成因，譬如朋輩影響（Peer Influence）、歪曲的文化觀念、誤以為有助紓緩壓力等。電子煙其外觀設計簡約，方便攜帶，並有多種口味，令不少學生視吸食電子煙為潮流指標和成熟象徵，導致本港吸煙者呈現年輕化趨勢。青年是國家的未來，政府亟需採取有效措施，阻止情況惡化。

筆者樂見政府計劃於本年二月十四日修訂附屬法例，將太空油的主要成份依托咪酯（Etomidate）列為毒品，並納入《危險藥物條例》（第134章）管制，嚴厲打撃非法管有、吸食和販賣等，務求加強遏制太空油毒品氾濫。近年，校園多次出現懷疑學生吸食太空油的情況，「太空油」混入了毒品成份，包括可卡因（Cocaine）、大麻和氯胺酮等，吸食後可能會產生迷幻徵狀、不自覺抽搐，甚至出現休克情況，利用電子煙吸食，令人難以察覺。

除了訂立相關控煙法例外，筆者認為更應從基礎教育入手，讓孩子從小明暸電子煙禍害，灌輸禁煙訊息。健康教育課程亦宜重新檢視，加強連續性和學習層次，讓小學課程能更好銜接中學課程。小學課程方面，可讓學生初步認識太空油的禍害，例如提及太空油會引發什麽禍害，並教導他們如何拒絕朋輩邀請吸食電子煙和太空油；中學課程方面，可闡述電子煙煙彈和太空油的成份、有害物質如何損害身體、如何堅定立場拒絕引誘等，令學生深刻瞭解太空油對健康的禍害。

要讓禁煙理念根深蒂固，更可推廣沉浸式和互動式的教育模式。單單依靠書本、短片和講課，或許未能讓學生深刻認識吸食電子煙的禍害。若學校能帶領學生參觀戒煙機構，讓他們了解戒煙服務的過程，反思染上煙癮的後果，又或邀請成功戒煙的人士到校分享，讓學生親身聆聽其心路歷程和忠告，可能有事半功倍之效。

家庭教育更是整個健康教育的關鍵一環。家長應密切注意孩子的成長階段，改善與孩子溝通的方法，以培養孩子健康教育價值觀。他們更應以身作則，遠離吸食電子煙的習慣。筆者期望家長能有效運用正面管教方法，透過接納、包容和欣賞正面態度，在家庭中培育正向健康的孩子，建立幸福美滿家庭。

國務院於2019年公布《關於實施健康中國行動的意見》，重點提及青少年控煙工作，以築牢青少年健康成長的安全屏障，可見國家對控煙的重視。特區政府應落實針對性的公眾教育和宣傳，必須盡早把正確的健康教育訊息植根於學生心裡，為未來的社會棟樑建立保護網，免受電子煙和太空油荼毒。

作者郭玲麗是立法會議員、註冊教師。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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