來稿｜中央期待香港的經濟工作成果及準確方向

來稿作者：蔡獻亮



近日，中央港澳辦主任夏寶龍先後到橫琴及深圳調研，分別聽取港澳主要官員報告特區政府的經濟工作情況。夏主任在春節後隨即南下，既是進一步落實習主席去年12月視察澳門的重要講話精神，也體現了對推動大灣區進一步高質量融合發展、拼經濟的高度重視。與二十屆三中全會《關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》、總書記訪澳各類指示一脈相承，均要求香港認清地緣風險最新形勢，並為國家高質量開放及發展貢獻力量。

结合今次行程及過去夏主任會見到京的訪問團講話及內容，對香港最重要的要求是圍繞「改革及突破」。本屆政府履新以來，推出多項措施落實灣區融合，具體成果落實方面有待突破。當前河套區香港園區首批大樓仍在進行中、航運設施老化問題正在更新；特區成立了不同的委員會及辦公室、撰寫多份藍圖，對應當如何處理面前挑戰，正在研究、規劃。然而，計劃趕不上變化，總書記在橫琴對澳門的提醒言猶在耳，落實政策始終要「摸得著」方為「結果」，夏主任更是殷盼「提速、提量、提效」的落地措施。究竟特區在經濟工作是成果正在路上、不易完成、或是另有原因？

香港河套進度落後 發展理念未有突破

此次調研齊集了中央港澳辦、廣東省委、特區政府、中聯辦、深圳市委及前海管理局的代表舉行會議，有助達到「統一思想，統一行動」，加快協調，落實目標；在橫琴及前海考察結束後，澳門行政長官更率團訪問香港，兩位行政長官在港交流進一步加強港澳合作及推動大灣區高質量發展的意見，可見這次夏主任南下的具體目標，是催促粵港澳三地政府的步伐。大灣區重大合作平台的建設，已形成粵港澳共同以前海、南沙、河套、橫琴為載體，推動灣區合作向更縱深發展。

值得注意的是，今次夏主任分別調研了河套深港科技創新合作區、前海深港現代服務業合作區及鹽田港，與香港國際創科、金融和航運中心的功能相呼應，亦聽取了特區政府有關主要官員的報告。雖然夏主任肯定了特區政府的工作，但我們看到的是，香港在這些方面，均未有善用大灣區內地城市的功能。

以河套深港科技創新合作區（下稱「河套」）為例，國務院早於2023年印發《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》，港府則於2024年11月公布《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》，深港雙園自此步入聯動發展新階段。根據港府的預期，河套香港園區第一期第一批次大樓於2024年末左右陸續落成，第一期則將於2030年全面落成，而整個香港園區預計於2035年可以形成全面發展格局。

反觀深圳園區，根據2025年1月的數據顯示，深方已實質推進和落地高端科研項目超200個，聚集科技企業440餘家，香港城市大學更計劃再投入1.2億港元，用於該校河套深圳園區二期項目，未來將有40名教授帶着項目來河套發展。由此可見，深圳「河套」的成果明顯已超前香港——香港雖然在基礎科研層面領先，但一直為人詬病知識轉移不強，這次中央期望香港借「河套」改善短板，但現況卻是深圳早著「河套」先機，香港還在等候大樓竣工。

進度滯後的背後，或有土地發展「歷史遺留問題」，或有官僚「程序複雜」、跨部門協調的難言之隱。但當外部世界風雲變幻，美國政府效率部大刀闊斧、中國Deepseek橫空出世，全球產業行業格局正在改變，而香港似乎仍以舊思維、老方法應對新形勢。改革不是請客吃飯，不是做文章，不是繪畫繡花，香港準備好「邊立邊破」了嗎？

掌握發展主導權 需要跳出舊框架

另一方面，香港的國際航運中心地位近年已大幅落後於多個內地港口：香港於2011年貨櫃吞吐量達2,438萬個標準箱（TEU）的最高峰，但在多個國際排名已跌出十大。2022年，中央政府更放寬了外資班輪沿海捎帶業務（Cabotage），貨櫃船可接連停泊多個內港口，達到中轉功能——此舉便利了外資班輪在內地營商，但卻減低了香港貨櫃碼頭的中轉貨量。

香港雖是中央認定於大灣區內的「國際航運中心」的城市，但若果港府未能掌握貨櫃碼頭的發展主導權，這個定位恐怕只會名存實亡。值得注意的是，香港貨櫃碼頭現由私人企業經營，不少碼頭的批地契約年限將於2047年屆滿，企業自然從商業角度考慮，不願在短短二十年內進行大幅投資，升級轉型。反觀香港國際機場，港府有較大主導權，發展及適時更新設施，以應對未來挑戰。

香港「國際航運中心」的功能將會是未來貿易戰及地緣政治博奕中重要環節。港府如何掌握好航運業戰略及主導權，與香港其他海事行業，包括船舶註冊、海事保險、海事仲裁等相扣連，發揮好與區內其他港口間的互聯互通、升級聯動，是重中之重。

監管不是水清無魚 應是可控風險促進交易

夏主任在前海深港現代服務業合作區調研的重頭戲，便是前海聯合交易中心。這個現貨大宗商品交易平台，原是善用港深各自長處的一項重大合作。一方面，香港交易所集團早年收購了擁有超過140年大宗商品交易管理經驗的倫敦金屬交易所（LME），聯通了香港、英國，以至歐洲的大宗商品市場；另一方面，前海聯合交易中心推出了多個全國性、跨品類、綜合性大宗商品現貨交易平台，連結了34個指定交收倉庫庫區及11個廠庫提貨點，涵蓋全國主要產業聚集地、消費地及港口，正加速打造「買全球」國際化交易平台。

值得注意的是，《行政長官2024年施政報告》提出建設香港為國際黃金交易中心，倫敦金屬交易所隨後表示將香港納入其許可交付地點，成為中國第一個同類城市。 黃金將會在未來全球範圍內局部沖突不斷下，保持重要的價值存儲功能及交易工具。而特區在黃金交易、存儲等方面積極部署，正是新一輪中美博弈中，保持特區地位重要一手。戰略及方向是好，特區還是需要保持警惕，維持國際金融中心地位並非單純制訂嚴謹的監管制度，而是在可控風險下促進更多交易。過去經驗所見，港府在推動金融新領域、新政策落實時往往會有善定規矩，只求不出亂子，變相扼殺市場空間及試錯機會。

例如，早前香港發展國際虛擬資產中心時，不少商號批評監管制度嚴苛，當下政府仍強調要爭取做「國際虛擬資產中心」，但只落得兩個持牌人、多個商號退場的尷尬局面。 又例如，港交所在早前推出「預設資金壓縮機制」，希望促造券商吸引客戶認購新股孖展，促進市場交易。但是政策在沉澱及落實階段，本月證監會又反過來進行「主題審視」，對個別券商是否有過度融資進行調查。雙方立場及角色明確，但明顯也是節奏不同步。

機會時不我予 激活市場活力及信心

此次，夏主任在前海面見財金及經濟相關官員，強調「改革及突破」，實在語重心長。眼下所見面前形勢，香港既要鞏固自身制度及優勢，又需要以此與其他國家及地區搶奪全球的資金、人才與企業，務求「搞得多多的」——增加我國高質量發展、香港應對國際地緣政治風險的籌碼及話語權。未來在金融、貿易、創科方面，將會是重中之重，要搶資金、搶人才、吸引企業，就要讓香港有利可圖、市場有充夠活力。有特區官員人才審批及招徠兩手抓，表現出發展與安全並重絕非庭台樓閣。 但也有不少主事官員以「太平官」姿態工作，只談程序、規章，更甚者是繼續以所謂「國際準則」為名，實際上是配合反華勢力工作之實，訂定各類所謂新規新例，進一步扼殺香港市場活力和機會。

當下要突破、識變通、講政治、懂形勢，掌握好節奏，要以「有為者」、「有能者」自居，平衡發展與安全。認準香港定位、國家需要及政策目標的優次，以結果為導向作出規劃、投入資源，以實幹做出經濟工作的實效。

作者蔡獻亮是北京港澳學人研究中心特邀研究員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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