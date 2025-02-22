來稿｜新藥審批與醫療融資：香港癌症治療的曙光與挑戰

來稿作者：華德財



不少研究指出，經常處於高壓環境，較易導致細胞病變引致癌症。會計行業一向工作壓力大、工時長，筆者有行業朋友最近就不幸已確診癌症，令人憂心。近日，喜見再有兩款抗癌新藥在「1+」藥物審批機制下獲批准在港註冊，為患者提供了更多治療選擇。這兩款藥物用於治療局部晚期或轉移性的非小細胞肺癌，進一步實現了「好藥港用」的目標，讓最好的藥物可以在香港使用，為本地癌症患者帶來了新的希望，也令人反思香港醫療系統的現狀與未來發展。

新藥納入與藥物開支的現實

近年來，雖然有部分新藥物被納入藥物名冊，但以升幅比率計算，藥物開支在過去五年間僅佔醫管局總支出的10%至13%，可見藥物開支並非香港醫療系統開支上漲的主要原因。根據2022年的數據，肺癌導致3,782人死亡，佔癌症死亡總數的25.7%，即每四位癌症患者中便有一位因肺癌離世，可見肺癌治療的迫切與重要。

基層患者的困境與支援

癌症患者，特別是公營醫院的基層患者，往往因治療而面臨巨大經濟壓力。幸好一些非政府組織及慈善機構，如聖雅各福群會惠澤社區藥房和香港乳癌基金會，提供多種資助模式，包括「藥費回贈」、「自費封頂」、「買五送一」等減輕患者的經濟負擔。此外，多間跨國藥廠也推出了「用藥愈久，資助愈多」的資助計劃，部分患者在使用藥物超過半年後，可獲得高達50%的藥費減免。這些措施都有效降低患者的用藥成本，例如肺癌的標靶藥物治療費用從每月三萬多元大幅下降至九千多元，成為基層患者的「及時雨」。

長遠醫療融資的思考

然而，單靠慈善機構和藥廠的資助並不足以解決根本問題。長遠而言，香港需加強醫療融資，推動多層次共付機制。例如可以考慮引入家庭醫療儲蓄賬戶，以家庭為單位，規定在職人士將其固定收入的2%至4%存入家庭醫療儲蓄賬戶，僱主則需作出等額供款。這筆儲蓄可在任何時間用於支付多項醫療開支，包括自費藥物、私營醫療服務費用，以及長者醫療券未能涵蓋的項目，有效幫助每年數以萬計確診癌症的65歲以上長者，支付昂貴的癌症藥物費用。

此外，政府也可考慮提高自願醫保的免稅額，擴大自願醫保的使用範圍，並檢討強積金制度。自2015年8月1日起，罹患末期疾病，已新增為提早提取強積金權益的理由之一，但筆者期望未來有關當局可進一步放寬其限制，例如取消需獲確認「預期壽命減至12個月或以下」的要求。這些措施將有助減輕市民醫療負擔，提升整體醫療服務可及性與可負擔性。

新藥的引入為香港癌症患者帶來了新希望，但我們也必須正視醫療系統中的深層次問題。通過加強醫療融資、推動多層次共付機制，以及完善現有的醫療支援體系，我們才能為市民提供更全面、更可持續的醫療保障。未來的路雖充滿挑戰，但只要各方共同努力，香港醫療系統必將迎來更加光明的未來。

作者筆名華德財，是會計從業員，於各會計師行、政府部門及公營機構從事會計行業近十年。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。