霍啟剛｜亞洲各地設籃球博彩合法化　香港應配合監管逐步開放

香港對規管合法博彩一直有成熟可靠的制度，只要設定良好門檻，即使新設一項博彩，相信要落實也並非難事。我們可以參考外地案例，思考以哪種做法將資金合法引流。除了為政府開源，同時亦可以透過成立基金支持本地體育持續發展，推動體育走向產業化、專業化，帶動整個運動產業鏈發展。



籃球博彩收益或成未來體育發展支持點

二十大報告明確提出加快建設體育強國的任務要求，體育產業作為重要一環不可或缺。一直以來，特區政府為體育發展持續投入大量資源。一方面，隨著香港運動員在國際重要賽事上取得歷史性的驕人成績，彰顯體育精英化的政策成效，後續發展精英體育仍須大量資源加以支持，體育博彩的稅收轉化可視為一大助力。

另一方面，博彩稅收在環球各大經濟體中，其正面應用對不同範疇的社會公共服務皆有正向推動作用，包括提升社會福祉及促進可持續發展，因此發展體育博彩是積極應對本港目前經濟狀況的重要手法。

博彩合化法便於監管 收益可用於支持體育發展

環顧香港周邊地區，多地包括中國內地、澳門及台灣都已實行合法籃球博彩有超過十年之久，已成為當地體育產業鏈的重要部分。內地的「中國體育彩票」在2009年正式上市籃球競彩，並將足球彩票及籃球彩票的部分彩金撥入體育彩票公益金，以支持公益和體育事業，包括用以投入各項體育項目的軟硬件建設，並資助「全民健身計劃」及「奧運爭光計劃」。

另外，澳門亦早於2000年開設籃球博彩，多年來都有效執行嚴格規管，以合法化方式維持博彩秩序，消除監管漏洞。而台灣2008年設立「台灣運動彩券」，籃球博彩項目在過去十年佔總銷售額三成左右，其中2024年的銷售額達643億新台幣（約153億港元），同時亦帶動了運動產業鏈如賽事贊助、媒體轉播權的增長。

根據一間全球市場調查公司的報告，2018年就著NBA合法投注為聯賽帶來了5.85億美元收入（約45.8億港元），其中七成收入來自球迷的各項消費，例如門票收益及紀念品等，另外有三成是由博彩營運商提供，可見合法博彩將為體育消費帶來正面影響。

香港若開設籃球博彩，估計將會為政府每年帶來最少15至20億元博彩稅收，相關稅項的正面轉化可作為社會福祉、慈善事業及體育可持續發展的一大支持。根據過往經驗，香港在2003年決定足球博彩合法化的同時設立了「平和基金」，現由民青局運作，旨在資助用以預防及緩減同賭博有關社會問題的項目。而如今在政府推動體育五化發展的政策目標下，若有意增設籃球博彩項目，可再參照上述做法，在文體旅局下設立有關體育發展的基金，未來營運商則可由籃球博彩收益當中撥出捐款，同時也能以設立基金的方式為吸引商業機構投入體育發展提供捐款機會，撬動社會資本共同投資，填補政府資源在體育專業化及產業化的缺口及短板，聯同商界力量共同支持體育「五化」發展。

作者霍啟剛是立法會（體育、演藝、文化及出版界）議員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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