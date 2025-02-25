來稿作者：陳永傑



政府最近表示將會就膠樽和紙包盒生產者責任計劃立法，期望年內完成立法。生產者責任計劃的細節繁瑣，令人難以快速掌握。不如回歸本質，從字面拆解其意義：生產者、責任、計劃。這看似簡單，實則不然，讓我為大家逐一說明。

誰是生產者？

首先，誰是生產者？一般而言，指的是製造和銷售商品的一方。以飲品為例，生產者包含製造商、進口商、零售商等。產品對環境造成的負面影響，例如塑膠瓶氾濫污染海洋和土地，以及大量包裝廢棄物需耗費公帑處理等，都應由生產者負責。因此，生產者的責任在於減輕產品對環境的衝擊，例如減少包裝、改用可重複填充的容器，並建立完善的回收再利用機制，而零售商家則須配合提供回收空間。

另一方面，消費者也是消費活動中重要的一環。因此，生產者有責任透過各種方法和誘因，鼓勵消費者共同減少產品的環境影響。常見的做法是實施具吸引力的按金返還制度，以較高的按金金額，提醒消費者主動回收塑膠瓶和紙盒包裝。

驅動生產者採取積極措施

所謂「計劃」，指的是訂立具體、透明且有意義的目標與時間表，藉此驅動生產者採取積極措施，落實產品責任。

那麼，現行政府提出的方案是否符合這些基本要素？遺憾的是，目前的方案過多妥協和讓步，雖有生產者責任計劃之名，卻未能貫徹其精神與原則。

首先，政府僅建議在販售瓶裝和盒裝飲品的「超大型商店」設置回收點。換言之，是否設置回收點取決於店面大小，而非飲品銷量（及其潛在的垃圾產生量）。近期媒體報導指出，店面面積需大於400平方米才需設置回收點，與當初諮詢時的200平方米相差甚遠。據了解，若將標準設為200平方米，全港可設置約600個回收點；若提高至400平方米，回收網絡將大幅縮減至200個。

現今，許多連鎖便利商店每日銷售大量飲品，卻因店面狹小而無須承擔回收責任，不僅未能便利民眾參與回收，更有放任污染源頭之嫌。僅要求大型商店設置回收點，可能導致業者轉向開設小型店面，以規避管制，反而使回收網絡越趨萎縮，無助於整體減廢。我們認為應維持諮詢期間提出的200平方米標準，若業者有困難，可合作設立共用回收點，以提高回收便利性。

商家或轉嫁至商品價格

談到責任，現行方案維持一角（或以上）的回贈制度，塑膠瓶的初始目標回收率僅30%，紙盒更低至10%。回贈制度的問題在於定價缺乏透明度。以部分商家錙銖必較的作風，很可能將回贈金額轉嫁至商品價格上。以30%的目標回收率計算，幾乎可斷定有70%的容器將被丟棄，甚至進入自然環境。這70%的容器已向消費者收取一角回贈，若消費者未取回，剩餘款項將如何處置？

令人擔憂的是，這些款項最終可能落入業者口袋，成為額外利潤。現行方案對此並未明確說明，若缺乏透明的規範，恐將出現回收率越低、業者收入越高的荒謬現象。這能稱作生產者責任計劃嗎？

為避免業者假借環保回贈之名行抬價之實，綠惜地球自2021年諮詢期以來，便不斷呼籲實施公開透明的「按金制度」，將容器按金（每個一元）與飲品價格分開計算，只要退回容器，按金便全額退還，系統餘額僅能用於退款，或於累積一定年限後，用於加強回收網絡，以達到「專款專用」的效果。公開透明的按金制度，不僅能保障業者聲譽，也能讓大眾清楚檢視是否有業者藉機牟利。

一元按金是國際間常見的做法。近年實施類似制度的斯洛伐克和拉脫維亞，2023年的人均GDP（拉脫維亞：23,184美元，斯洛伐克：24,470美元）加起來還不及香港（50,696.6美元），生活物價也較低，但按金金額仍設定在0.1歐元（約0.8港元）以上。同樣是0.1，香港僅提供一角港幣作為回收誘因，實在令人感到可笑。現在全港有120台飲品膠樽回收機，但願意參與回收的，不是本就熱心環保的民眾，就是生活較為困苦的朋友。將環保責任加諸於這些人身上，公平嗎？回收成效真能有所改善嗎？

有方案卻「實施無期」

再說到「計劃」，立法會的兩份文件皆未明確說明計劃的實施日期。有人戲稱，此計劃有方案，卻「實施無期」。新加坡於2023年完成立法，目標於2026年回收60%的塑膠瓶，並於2028年提升至80%。反觀香港，塑膠瓶回收率預計需6至8年才能達到76%，紙盒更僅有50%，顯得過於保守，令人質疑此計劃究竟是逐步「推動」，還是預留後路以便「放棄」。

早在中學時期，就已聽聞「生產者責任制」即將實施，然而至今卻只聞樓梯響。若再等下去，恐怕等到中年都還未能步上正軌。實行生產者責任計劃，國外已有許多成功案例，不外乎是透過較高的按金金額和回收目標，在短短一至三年內將回收率提升至70%。前述的斯洛伐克和拉脫維亞，便是典型的例子。

這個以一角回贈為基礎的生產者責任計劃，給人的觀感是：「回收只有一角而已，而且還不一定找得到地方回收。」想到這裡，許多人可能嫌麻煩而放棄回收。這究竟是鼓勵回收，還是阻礙回收？相信大家心中自有答案。

作者陳永傑是綠惜地球助理環境事務經理。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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