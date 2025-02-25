地球之友｜落實生產者責任計劃　積極推動循環經濟

來稿作者：洪藹誠



環境事務委員會近日就「塑膠飲料容器及紙包飲品盒生產者責任計劃」的條例草案進行討論。政府建議採用「市場主導」方式，要求製造商、進口商、批發商、零售商和消費者共同承擔收集、回收、處理及處置報廢產品的責任，並計劃最快於2026年實施。此計劃初步訂立塑膠樽和紙包盒分別30%及10%的回收目標，未來會按實際回收情況，逐步調整及提高。

香港地球之友認同需要加快實施此計劃，以應對塑膠廢物日益增長的問題。為此，我們促請政府採納以下建議：

1、政府必須定期檢討主要持份者的責任、最低回贈金額、回收目標及計劃的其他組成部分，過程中應設立獨立專責小組提供建議。為趕上其他國際城市的步伐，政府應加快提升回收目標，並在計劃中明確訂明檢討程序和時間表，務求在五年內提前成第四階段目標。

2、回收率及相關數據必須通過具透明度的匯報系統向公眾公開，以確保計劃的公信力和問責性。計劃應清晰訂明並嚴格執行對違規飲料供應商或計劃營運商的罰則，以確保其成效和完整性。

3、政府應就設立指定回收點的零售商提供更明確的界定，例如營運規模和銷售量要求。同時，應將收集網絡由大型零售商擴展至中型零售商，以建立更完善的回收網絡。此外，政府應考慮在屋苑和回收店設立大型收集點，以收集各類飲料容器。

4、政府應加強對回收業的技術支援。當中須涵蓋擴大「回收基金」的資助範圍，重點支援飲品紙盒回收和複合物料加工，同時，應積極推動與大灣區的技術合作，引進先進技術。政府應為中小企業提供專門支援，包括技術指導、培訓及過渡安排，以協助它們符合新的環保要求。

5、政府應通過環保署綠展隊及「綠在區區」網絡，開展全面的公眾教育活動，以提高公眾回收意識。同時，應在學校開展教育活動，推廣回收知識，並透過各種社交媒體渠道提高參與度。政府亦應建立投訴處理機制，以確保收集和回收服務質素。

6、政府應充分認識到包裝仍然是塑膠廢物的主要來源。因此，應將生產者責任擴展至所有包裝廢物，以避免過度包裝，提高物料的可回收性，並限制即棄塑膠的使用。

香港地球之友強調，塑膠飲料容器及紙包飲品盒生產者責任計劃是一項重要的環保措施，能有效應對本地塑膠廢物問題並推動循環經濟。然而，計劃的成功有賴全面而清晰的政策框架、持份者的積極參與以及有效的執行機制。我們促請政府採納上述建議，確保計劃能達致更高的回收率及環保效益。同時，我們期望政府以此計劃為起點，逐步完善生產者責任制度，並將其擴展至其他包裝廢物，推動香港向可持續發展邁進。

作者洪藹誠博士是香港地球之友行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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